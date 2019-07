Ucar annonce un accord commercial avec le Groupe PSA

Boulogne Billancourt, le 24 juillet 2019.

Ucar Mobility Group annonce la signature d'un accord commercial avec le 1er constructeur automobile français.

Ainsi les plus de 400 agences de location courte durée Free2Move Rent du réseau PSA (Peugeot Rent, Citroën Rent, Opel Rent et DS Rent) se verront offrir la possibilité de rejoindre fin octobre 2019 le programme Grands Comptes d'Ucar.

De son côté Ucar augmente le maillage des agences mises à la disposition de ses clients Grands Comptes. Ucar leur offrira ainsi rapidement l'un des plus grands réseaux de location en France.

Christine Blaise et les équipes d'Ucar concernées tiennent à remercier les équipes de PSA et Travelcar pour leur confiance et sont ravies de renouer une collaboration avec le groupe et ses réseaux.

Prochains rendez-vous

31 juillet 2019 à 15h : Assemblée générale ordinaire

29 août 2019 : Publication chiffre d'affaires S1 2019

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 470 agences et une flotte de près de 7 500 véhicules. En 2018, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 93 M€. UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

