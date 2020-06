Ucar : Avis de convocation Assemblée Générale 18 juin 2020

UCAR

Société Anonyme au capital de 4.705.084,80 euros

Siège social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

432 028 173 RCS NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Contenant un avis rectificatif à l'avis de réunion publié au BALO n°55 le 6 mai 2020

Les actionnaires de la société UCAR sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le jeudi 18 juin 2020 à 15 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

AVERTISSEMENT :

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement, en particulier l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société se tiendra à « huis clos » hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou à toute autre personne de leur choix. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration sont décrites ci-après. Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions décrites ci-après. Les modalités de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement le site de la Société : https://ucar.fr/groupeucar/information-financiere/

ORDRE DU JOUR

Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre

2019,

2019, Rapport du Conseil d'administration sur la gestion du Groupe et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,

225-38 et suivants du Code de Commerce, Rapport du Conseil d'administration sur le texte des résolutions,

Approbation des comptes dudit exercice,

Vote sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,

225-38 et suivants du Code de Commerce, Affectation du résultat,

Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice,

Approbation des comptes consolidés,

Renouvellement du mandat de deux administrateurs,

Attribution d'une rémunération aux administrateurs,

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration aux fins de procéder au rachat par la Société de ses propres actions en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce,

225-209 du Code de commerce, Pouvoirs pour formalités à accomplir.

Avis rectificatif à l'avis de réunion publié au BALO n°55 du 6 mai 2020

L'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°55 du 6 mai 2020 comporte une erreur dans la numérotation des résolutions : les douzième et treizième résolutions correspondent en réalité respectivement aux neuvième et dixième résolutions.

