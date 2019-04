Ucar : Compte-rendu Assemblée Générale 16 avril 2019

Résultats des votes

Résolution Pour (% des DDV) Contre/abstention (% des DDV) A titre ordinaire 1ere résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un programme d'achat par 97,0% 3,0% la Société de ses propres actions 2e résolution : Pouvoirs pour formalités 100,0% 0,0% A titre extraordinaire 3e résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de 100,0% 0,0% la société (ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 4e résolution : Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de 97,0% 3,0% toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la société ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital 5e résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le montant des émissions en 97,0% 3,0% cas de demandes excédentaires 6e résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de titres financiers donnant 97,0% 3,0% accès au capital par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription 7e résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec 97,0% 3,0% suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce 8e résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer au profit des salariés de la Société ou de ses Filiales ou des mandataires sociaux 97,0% 3,0% ou de certaines catégories d'entre eux 9e résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des options de souscription ou 97,0% 3,0% d'achat d'actions au profit des salariés de la Société ou de ses Filiales ou de certaines catégories d'entre eux 10e résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des 5,6% 94,4% salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise 11e résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par 100,0% 0,0% annulation des actions auto-détenues 12e résolution : Pouvoirs pour formalités 100,0% 0,0%

Prochains rendez-vous

20 juin 2019 : Assemblée Générale

29 août 2019 : Publication chiffre d'affaires S1 2019

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

•Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

•Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 470 agences et une flotte de près de 7 500 véhicules. En 2018, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 93 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

Contacts Presse et Investisseurs

UCARfinance@ucar.fr