Ucar : Compte-rendu Assemblée Générale 20 juin 2019

Résolution Pour (% des Contre/abstent DDV) ion (% des DDV) A titre ordinaire 1ere résolution : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 100,0% 0,0% 2e résolution : Vote sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce 79,0% 21,0% 3e résolution : Vote sur une convention réglementée 79,0% 21,0% 4e résolution : Vote sur une convention réglementée 79,0% 21,0% 5e résolution : Vote sur une convention réglementée 79,0% 21,0% 6e résolution : Affectation et répartition du résultat 100,0% 0,0% 7e résolution : Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 100,0% 0,0% 8e résolution : Approbation des comptes consolidés 100,0% 0,0% 9e résolution : Renouvellement du mandat d'un co-Commissaire aux comptes titulaire 92,4% 7,6% 10e résolution : Nomination d'un nouveau Co-Commissaire aux comptes suppléant 92,4% 7,6% 11e résolution : Attribution de jetons de présence aux administrateurs 100,0% 0,0% 12e résolution : Pouvoirs pour formalités 100,0% 0,0%

29 août 2019 : Publication chiffre d'affaires S1 2019

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 470 agences et une flotte de près de 7 500 véhicules. En 2018, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 93 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

UCARfinance@ucar.fr