Ucar : Rapport financier annuel 2018

UCAR DEVELOPPEMENT SAS, UCAR LOCATION SAS, SOCIETE NOUVELLE DE L'ESTEY SAS, SS2A COURTAGE SARL, UCAR FLEET SARL, UCAR PARTENAIRES SARL, UCAR ACADEMY SARL, DE L'ESTEY RENT SERVICES SAS et UCAR ASIA PTE. LTD.

En complément du Rapport de Gestion établi par votre Conseil d'Administration et conformément aux dispositions des articles L 233-26 et L 225-100-2 du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter le Rapport sur la gestion du Groupe UCAR.

Fin 2018, la visibilité de la marque s'est encore accrue avec la participation à la Route du Rhum 2018 du bateau UCAR - St Michel, skippé par Yann Elies. Le bateau Ucar - St Michel a ainsi permis d'afficher haut et fort dans les médias et sur les réseaux sociaux la nouvelle identité visuelle d'Ucar Rent Smarter.

Pour 2019, fort de son savoir-faire en marque blanche et afin de limiter les effets de la cessation des contrats sur sa progression, Ucar étendra ses actions auprès des autres constructeurs, des groupes de distribution et plus généralement de tous les acteurs concernés par le partage automobile.

Le Groupe Ucar a annoncé le 1er août 2018 la fin du programme de location de courte durée développé pour les marques DS/Citroën et Opel. Créé il y a près de 20 ans pour Opel, le programme avait été étendu avec succès aux marques DS et Citroën en 2017. La relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2018.

Sur le plan juridique, la société de formation du Groupe, UCAR TECH a été renommée UCAR ACADEMY, et UCAR SA a cédé les titres de participation qu'elle détenait dans Hitech SAS (son provider informatique) à Société Nouvelle De L'Estey, la société regroupant les activités informatiques et digitales du Groupe.

Chiffre d'affaires 2018

2018 2017 Var. En K€ Chiffre d'affaires consolidé 44 279 35 615 24,3% dont CA Location et Services aux réseaux 27 046 23 723 +14,0% CA Location 16 967 14 101 +20,3% CA Services aux réseaux 10 079 9 622 +4,7% dont CA Ventes de véhicules * 17 233 11 892 +44,9% Chiffre d'affaires sous enseignes 92 859 78 129 +18,9% dont CA Location sous enseignes 65 547 56 615 +15,8%

*Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules est le chiffre d'affaires effectué dans le cadre de l'approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et très faiblement margée.

Le Groupe UCAR a enregistré au 31 décembre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 44,3 M€, reflétant d'une part une croissance de 14% du CA Location et Services aux réseaux et d'autre part une hausse du CA Ventes de véhicules de 45%.

Le chiffre d'affaires location sous enseignes, représentatif de l'activité location de l'ensemble des réseaux s'élève à 65,5 M€ en croissance de 16% sur un an.

La croissance du chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux est soutenue par le déploiement des réseaux en marques blanches ainsi que par la forte évolution des volumes effectués avec les grands comptes (assisteurs, assureurs et LLD).

Le CA des Ventes de véhicules est de nouveau en croissance sur 2018, affichant une hausse de +45%. Les volumes d'approvisionnement ont été dynamisés par une bonne saison.

Résultats annuels 2018

Les principaux éléments d'exploitation consolidés sont, en milliers d'euros :

Exercice 2018 Exercice 2017 Chiffre d'affaires 44 279 35 615 Résultat d'exploitation 1 775 1 685 Résultat financier -71 -17 Résultat courant 1 704 1 668 Résultat exceptionnel -488 -142 IS -229 -576 Amt écarts acquisition -19 -19 Résultat net 969 931 - dont part des minoritaires 0 0 - dont part du Groupe 969 931

Le résultat d'exploitation ressort à 1 775 K€, en hausse de 5,3%, porté par les effets conjugués de de la réorganisation du réseau succursaliste débutée en 2017 et de la bonne dynamique de croissance des réseaux franchisés et marques blanches. Le résultat d'exploitation intègre également les investissements effectués par le Groupe sur ses plateformes informatiques et digitales, le lancement de sa nouvelle offre d'autopartage, ainsi que les dépenses liées à la mise en place de sa nouvelle identité visuelle et des efforts publicitaires associés avec notamment les dépenses de sponsoring du bateau Ucar - St Michel.

