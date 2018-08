Ucar : croissance de 31,5% du CA au 1er semestre

31/08/2018 | 08:09

Le groupe Ucar annonce au 30 juin 2018 un chiffre d'affaires de 24,4 millions d'euros, en progression de 31,5% en variation pro forma, dont un CA des ventes de véhicules de nouveau en croissance, affichant une hausse de 48%.



La croissance du CA location et services aux réseaux (+20% à périmètre équivalent) est soutenue par le déploiement en cours des réseaux en marques blanches ainsi que par la forte évolution des volumes effectués avec les grands comptes assisteurs, assureurs et LLD.



Les résultats du premier semestre 2018 seront publiés le 18 octobre et le résultat d'exploitation est attendu en croissance en comparaison annuelle, en corrélation avec la croissance à deux chiffres du CA location sous enseignes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.