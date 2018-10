Ucar : hausse d'un quart du résultat courant au 1er semestre

19/10/2018 | 13:50

Le groupe de location de véhicules Ucar affiche un résultat net de 371.000 euros au titre des six premiers mois de 2018, contre 421.000 euros au 30 juin 2017, et un résultat courant en hausse de 25% à 582.000 euros.



Il explique que cette amélioration intègre notamment l'impact positif de la réorganisation effectuée en 2017 sur le secteur succursaliste ainsi que la croissance liée au développement à deux chiffres du CA location sous enseignes.



Ucar a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 24,4 millions d'euros, en croissance de 31,5%, reflétant une croissance du CA location et services aux réseaux de 20% à périmètre équivalent, et une augmentation du CA ventes de véhicules de 48%.



