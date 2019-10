UCB : Bon timing en données hebdomadaires 30/09/2019 | 10:20 achat En cours

Cours d'entrée : 67.1€ | Objectif : 71€ | Stop : 65€ | Potentiel : 5.81% Après plusieurs semaines de repli, la valeur UCB arrive à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires située vers 65.56 EUR. Ces niveaux offrent un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 71 €. Graphique UCB Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 65.56 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UCB -6.59% 13 764 JOHNSON & JOHNSON -0.35% 339 397 ROCHE HOLDING LTD. 18.57% 248 660 MERCK AND COMPANY 8.51% 212 281 PFIZER -17.02% 200 335 NOVARTIS 16.27% 199 607 NOVO NORDISK AS 19.07% 123 027 ASTRAZENECA 25.71% 119 274 AMGEN 0.14% 116 906 SANOFI 12.42% 116 604 ABBVIE -18.81% 110 665

Données financières (EUR) CA 2019 4 724 M EBIT 2019 1 072 M Résultat net 2019 761 M Trésorerie 2019 390 M Rendement 2019 1,81% PER 2019 16,5x PER 2020 14,8x VE / CA2019 2,57x VE / CA2020 2,31x Capitalisation 12 545 M Prochain événement sur UCB 24/10/19 Q3 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 75,27 € Dernier Cours de Cloture 66,60 € Ecart / Objectif Haut 42,6% Ecart / Objectif Moyen 13,0% Ecart / Objectif Bas -21,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Christophe Tellier Chief Executive Officer & Executive Director Evelyn du Monceau Chairman Charl van Zyl Chief Operating Officer Detlef Thielgen Chief Financial Officer & Executive Vice President Iris Löw-Friedrich Chief Medical Officer & Executive Vice President