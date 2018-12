UCB : Oddo BHF à 'achat', attend une réunion sur Evinity

04/12/2018 | 11:31

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 76 euros sur UCB, après avoir appris que le 16 janvier, un comité de la FDA évaluera le bénéfice risque d'Evinity, son médicament contre l'ostéoporose en partenariat avec Amgen.



'La décision de ce comité d'experts est, selon nous, primordiale pour l'histoire court terme de UCB, car en dépendra la stratégie du groupe (allocation ou non des coûts de lancement pour 2019)', juge l'analyste en charge du laboratoire pharmaceutique belge.



Oddo BHF indique qu'Evinity viendra potentiellement en concurrence de Tymlos de Radius. 'Le médicament qui a été approuvé au premier semestre 2017, devrait réaliser entre 155 to 175 millions de dollars en 2019 (guidance du groupe)', précise-t-il.



