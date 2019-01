17/01/2019 | 10:27

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre du groupe biopharmaceutique belge UCB, passant de 76 à 78 euros, après un vote positif d'un comité d'expert de la FDA concernant Evenity dans le traitement de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées, laissant entrevoir une prochaine entrée sur le marché du médicament.



'À la vue du résultat du comité d'experts, nous pouvons considérer que la FDA suive cette recommandation. Les attentes devraient ainsi significativement s'ajuster à la hausse (...). Cette recommandation est clairement une bonne nouvelle pour la stratégie plus long terme de la société qui intègre dorénavant un nouvel actif, en croissance, lors de la période de perte brevetaire de Vimpat (2022) et Neupro (2021). Cependant, nous incluons les coûts de lancements pour ces deux prochaines années qui nous conduisent à ajuster nos BPA de -1% en 2019 et de -5% en 2020. Nous incluons dorénavant Evenity dans notre modèle de valorisation avec des ventes de 400 ME pour UCB que nous probabilisons à 75% dans l'attente des approbations réglementaires', retient Oddo BHF.



La nouvelle cible (78 euros donc) n'offrant pas, aux cours actuels, de potentiel de hausse, Oddo BHF passe d'une recommandation 'achat' à 'neutre' sur le titre UCB.





