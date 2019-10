UCB : UBS toujours acheteur après Ra Pharmaceuticals

11/10/2019 | 10:02

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action UCB après que le groupe pharmaceutique belge a annoncé une prochaine OPA sur la biotech américaine Ra Pharmaceuticals. L'objectif de cours reste fixé à 87 euros à horizon de 12 mois.



Les analystes soulignent l'intérêt des candidats-médicaments développés par Ra Pharmaceuticals, spécialisé dans les maladies rares et notamment la myasthénie.



L'OPA en cash devrait faire monter le ratio d'endettement net / EBITDA d'UCB entre 1,5 et 2 fois, ce qui reste soutenable et devrait être réduit rapidement.





