UCB : bimekizumab dope le titre

Données financières EUR USD CA 2020 5 203 M 5 847 M - Résultat net 2020 820 M 922 M - Dette nette 2020 1 276 M 1 434 M - PER 2020 20,8x Rendement 2020 1,48% Capitalisation 16 537 M 18 584 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 3,42x Nbr Employés 7 160 Flottant 59,0%

Tendances analyse technique UCB Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 91,97 € Dernier Cours de Cloture 87,72 € Ecart / Objectif Haut 23,1% Ecart / Objectif Moyen 4,84% Ecart / Objectif Bas -16,8%

Dirigeants Nom Titre Jean-Christophe Tellier Chief Executive Officer & Executive Director Evelyn du Monceau Chairman Detlef Thielgen Chief Financial Officer, EVP & Head-Development Iris Löw-Friedrich Chief Medical Officer & Executive Vice President Dhavalkumar Patel Chief Scientific Officer & Executive VP

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) UCB 23.72% 18 584 CSL LIMITED 3.10% 88 276 BIOGEN INC. -5.88% 45 573 SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. 85.91% 44 204 ALEXION PHARMACEUTICALS 1.06% 24 136 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. 30.77% 21 675