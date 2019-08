ULTA BEAUTY : rate le consensus et abaisse ses prévisions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ulta Beauty a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et abaissé ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre 2019, le distributeur de produits de beauté a réalisé un bénéfice net de 161,3 millions de dollars, ou 2,76 dollars par action, contre 148,3 millions, ou 2,46 dollars par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 12% à 1,67 milliard. Les analystes tablaient sur un BPA de 2,80 dollars et sur un chiffre d'affaires de 1,68 milliard. Le groupe table désormais sur une croissance des ventes annuelles à périmètre comparable comprise entre 4% et 6%Il visait auparavant une croissance comprise entre 6% et 7%. Le BPA 2019 est attendu entre 11,86 dollars et 12,06 dollars, contre entre 12,83 dollars et 13,03 dollars auparavant.Ulta Beauty a évoqué les vents adverses qui soufflent sur le secteur aux Etats-Unis.