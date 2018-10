IA : Umanis passe la vitesse supérieure en multipliant les initiatives et les projets concrets

L'Intelligence Artificielle s'infiltre chaque jour davantage dans de nombreux métiers tels que les Ventes, le Marketing et les Services Clients (chatbots, moteurs de recommandation, prédiction du churn…), la Finance et les Ressources Humaines (Forecasting, Risk Management, analyse comportementale, automatisation des tâches…), l'Industrie, la Santé, l'Energie et bien d'autres (trading algorithmique, voitures autonomes, Cybersécurité, Smart Grids, détection de pathologies, maintenance prédictive, robots, Digital Twins, prévision des stocks…).

A l'heure de l'adoption de l'IA par les métiers, Umanis passe la vitesse supérieure en multipliant les initiatives et les projets concrets

Ecole IA Microsoft, Hackathon « AI for a better world », certifications Google Cloud, projets R&D et thèses sur l'IA, collectif Impact IA, partenariats start-ups, nouvelles offres IA…

Levallois, le 18 octobre 2018- Umanis (www.umanis.com), leader français en solutions métiers "data oriented", affirme sa position d'acteur clé dans l'écosystème de l'Intelligence Artificielle en France avec le lancement de véritables projets d'envergure avec ses clients, de nombreuses initiatives concrètes et des engagements pour le développement d'une IA éthique.

En tant qu'ESN fondée en 1990 sur les métiers de la donnée et des statistiques, bien avant l'avènement du Big Data, Umanis investit fortement le secteur porteur de l'Intelligence Artificielle, telle une évolution naturelle de son cœur de métier historique.

«En moins de deux ans, le marché de l'IA a formidablement progressé : nous sommes passés de la phase des POC (Proof-of-Concept) et des cas d'usage confidentiels à l'apparition de nouvelles applications métiers exploitant l'IA, et nous constatons aujourd'hui que nos clients prennent en main l'IA et sont prêts à lancer des projets concrets. La période de buzz médiatique et des scénarios de science-fiction est désormais derrière nous, le marché entre aujourd'hui dans une phase plus mature d'appropriation et d'usage de l'IA par les Directions Métiers» déclareOlivier Pouligny, Directeur Général d'Umanis.

Positionnée de manière précoce sur ce marché aujourd'hui en forte croissance, Umanis dispose d'équipes déjà dimensionnées pour accompagner ses clients dans leurs multiples projets intégrant de l'IA. En parallèle, Umanis renforce son expertise et son rayonnement dans l'écosystème en multipliant les initiatives dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'éthique, en partenariat avec les grands éditeurs (Microsoft, Google…) ou des start-ups.

Ouverture d'une promotion Umanis à l'Ecole IA Microsoft

Impliquée dès la création de l'Ecole IA de Microsoft/Simplon avec sa première promotion pilote de 24 apprenants,Umanis a déjà confirmé le recrutement de quatre d'entre euxà la mi-septembre. Portée par l'ambition de lutter collectivement contre la pénurie de compétences en IA, cette formation de 7 mois est une pleine réussite.

Pour la seconde promotion qui débutera entre novembre 2018 et février 2019,Microsoft annoncel'ouverture de 10 Ecoles IAavec le soutien de 8 partenaires de son écosystème.Umanis inaugurera ainsi à Saint-Germain-en-Laye une promotion personnalisée (parité hommes-femmes visée) de 24 nouveaux apprenants, avec objectif pour eux d'intégrer les effectifs de l'ESN en tant que Développeur Data IA, sur des projets liés à la Smart City, aux chatbots ou à l'analyse d'images, entre autres.

Succès du Hackathon « AI for a better world » d'Umanis

Lancé en partenariat avec Google Cloud et doté d'une récompense de 10 000€, le hackathon « AI for a better world »,annoncé en septembre, a reçu près de250 candidatures.Organisés en équipes, les candidats vont désormais s'investir dans la construction deprototypes d'algorithmes innovants ayant un réel impact éthiquedans les domaines de la Santé, de l'Environnement, de l'Energie, des Fintech, du Retail ou du Luxe.

Cet hackathon hybride de 6 semaines, encadré par des mentors d'Umanis et de Google, a débuté en ligne le 8 octobre. Les trois meilleurs projets seront sélectionnés le samedi 8 décembre lors d'une grande journée « Hack Day » par le comex de Google et Umanis.

Certifications Google Cloud sur la Data et le Machine Learning

En plus de renforcer son partenariat historique avec Microsoft Azure en lançant une large campagne de certification interne, Umanis s'est également engagé dans une démarche transparente de diversification, en décidant depuis juillet 2018 d'accompagner Google dans son ambition de devenir un leader du cloud publique.

Avec l'objectif d'être reconnu rapidement sur le marché comme un acteur majeur des offres Google Cloud et le leader sur les spécialisations Data et Machine Learning,Umanis vise les certifications « Professional Data Engineer » et « Professional Cloud Architect » de 12 consultants d'ici fin 2018 et de 25 consultants d'ici fin mars 2019. Umanis prévoit ainsi d'atteindre le niveau de partenariat « Premier Partner » de Google courant 2019.

Renforcement de l'investissement R&D sur l'IA et l'informatique quantique

En août 2018, Umanis aannoncé le recrutementde 10 nouveaux docteurs en informatique au sein de sa Direction R&D, pour travailler sur quatre domaines d'application, dont l'Intelligence Artificielle. Dans une optique permanente de produire des résultats tangibles à forte valeur ajoutée pour les clients d'Umanis, l'objectif clair de la R&D est également de déposer des brevets issus de ses recherches et de publier des thèses.

Le travail sur une thèse CIFRE, portant sur lamaintenance prédictive des systèmes et la détection d'événements rares grâce au Deep Learning, a ainsi débuté et permet de faire avancer la recherche et les cas d'usage sur le sujet. Parmi les nombreux projets de R&D amorcés sur l'IA (nouveaux algorithmes, RPA, robots auto-apprenants, véhicules autonomes, analyse d'images, de vidéos, de médias…), l'informatique quantique occupe une place majeure avec lamise en place de portages des algorithmes IA sur des plateformes de programmation de systèmes quantiquesà l'aide de Microsoft Quantum, pour une recherche d'importants gains de performance futurs.

Implication dans le collectif Impact IA

Créé sous l'impulsion de Microsoft et regroupant un ensemble de grandes entreprises, d'ESN, de start-ups et d'écoles, le collectif Impact IA s'est donné pour mission de réfléchir aux enjeux éthiques et sociaux de l'IA touchant tous les secteurs d'activité et de soutenir des projets innovants, afin d'influer positivement sur le monde de demain.

Adhérant pleinement à ces concepts fondateurs,Umanis est impliquée dans trois groupes de travail du collectif : IA de confiance, Ecosystème et Education, ce dernier ayant pour but de réfléchir et d'agir sur la meilleure façon de préparer chacun aux compétences de demain. Umanis porte ainsi lesprojets de création d'un baromètre des besoins en métiers et en compétences clés en IA, ainsi que d'ateliers d'initiation à l'IA orientés vers des profils très variés: enfants, étudiants, managers, profils techniques et non techniques.

Animation IA inédite à Microsoft Experiences 2018

En tant que partenaire de premier ordre de Microsoft, Umanis sera présent à l'événement Microsoft Expériences 2018 avec un important programme dédié entre autres à l'IA, avec dessessions d'atelierssur son stand (RPA, Machine Learning, Chatbots, Industrie 4.0…) et la présentation de soncatalogue de formations techniques dédiées aux expertsdans l'espace Formations du salon.

Umanis disposera également d'un stand dans la Zone Immersive du salon, dédiée aux responsables Marketing et Data, avec une animation IA inédite. Les visiteurs auront ainsi l'occasion decréer leur propre cocktail grâce à une interaction avec un chatbot et une IAqui le dessinera pour qu'il puisse ensuite être réellement réalisé. Plusieurs technologies d'IA seront à l'œuvre lors de cette démonstration à la fois ludique et conviviale.

Nouveaux partenariats avec des start-ups spécialistes de l'IA

Afin de rester à la pointe de l'innovation et proposer les technologies et offres de services les plus avancées à ses clients, Umanis conclut régulièrement de nouveaux partenariats stratégiques avec des start-ups de l'écosystème IA français. Dans le domaine des chatbots notamment, des partenariats avec les entreprisesKonversoou encoreBotfuelont permis de développer des projets pour des grands groupes, afin d'optimiser leur Service Desk IT, par exemple.

Parmi les autres partenariats, Umanis s'est récemment allié à la start-upQopius, créateur d'une solution pour le secteur du retail quianalyse la composition des rayons en magasin grâce à la combinaison d'IoT (caméras connectées) et d'IA. Une innovation de rupture qui permet aux distributeurs d'optimiser leur stock en temps réel et aux marques de travailler sur la mise en valeur de leurs produits en rayon.

Dans l'optique de se positionner au centre de l'écosystème IA, Umanis a créé un réseau d'Open Innovation doté d'une cellule dédiée d'experts, de juristes et de financiers dont le rôle est d'identifier de nouvelles start-ups créatrices de valeur, afin de les évaluer puis de les accompagnerdans une dynamique de co-développement.

De nouvelles offres IA packagées pour les clients

Le marché de l'Intelligence Artificielle explose en 2018 et est promis à une très forte croissance dans les années à venir. Umanis propose ainsi de nouvelles offres packagées d'implémentation d'IA dans les systèmes IT :

•RPA / IPA: ces technologies émergentes d'automatisation des processus couplées à de l'IA permettent d'éliminer les tâches fastidieuses à faible valeur ajoutée, de rationaliser les opérations et donc de réduire les coûts. Applicables à de nombreux cas d'usage (Supply Chain, Finance, RH, IT…) impliquant plusieurs métiers de manière transverse, les technologie RPA et IPA sont désormais proposées par Umanis qui s'appuie sur les technologies des éditeurs UIPath et Blueprism.

•Cognitive Services: modules d'IA de la plateforme Microsoft Azure, les Cognitive Services proposent d'intégrer des algorithmes dans des applications, sites web et bots avec lesquels interagir via des méthodes naturelles de communication. A travers un nouveau package, Umanis propose désormais d'intégrer nativement ces services dans l'ensemble de ses offres, pour des applications métiers telles que la détection des fraudes et d'anomalies, la segmentation client ou encore l'anti-churn.

