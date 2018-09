SOLIDES RESULTATS SEMESTRIELS 2018 : MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 9,0%

Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 13 septembre 2018

SOLIDES RESULTATS SEMESTRIELS 2018 : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE DE 9,0%

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS

▪ CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DE 215 M€, SOIT 222 M€ EN DONNEES PRO FORMA

▪ MARGE OPERATIONNELLE COURANTE COMPRISE ENTRE 9% ET 10%

Lors de sa réunion du 13 septembre 2018, le Conseil d'administration d'Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a approuvé les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2018 résumés ci-dessous. Les activités issues de l'acquisition du fonds de commerce de CMS Group ont été consolidées au 1er mai 2018, et intégrées opérationnellement au sein d'Umanis depuis le 1er juillet 2018.

Normes IFRS - En M€ Données consolidées au 30/06 S1 2018 S1 2017 retraité1 S1 2017 publié Chiffre d'affaires 100,22 95,7 95,7 Résultat opérationnel courant En % du CA 9,0 9,0% 7,9 8,2% 10,0 10,4% Autres produits et charges opérationnels Résultat opérationnel -2,2 6,9 -0,2 7,6 -0,2 9,7 Résultat financier -0,5 -0,5 -0,5 Charge d'impôt -1,6 -1,7 -1,7 Résultat net part du groupe En % du CA 4,7 4,7% 5,4 5,6% 7,5 7,8%

1 retraité des produits non récurrents comptabilisés dans le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2017 (2,1 M€)

2 les activités issues de l'acquisition du fonds de commerce de CMS Group étant consolidées au 1er mai 2018 (et non au 1er janvier 2018 comme indiqué précédemment), le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 diffère de celui publié le 25 juillet 2018 (107,8 M€).

A l'issue du 1er semestre 2018, Umanis a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 100,2 M€, en croissance de

+4,6%. En données pro forma, en intégrant les activités de CMS Group au 1er janvier 2018, le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 107,8 M€, en croissance totale de +12,6%.

Les activités issues du fonds de commerce de CMS Group ont été fusionnées opérationnellement au sein d'Umanis depuis le 1er juillet 2018, conformément au modèle d'intégration rapide d'Umanis. Les équipes de

CMS Group ont intégré physiquement les locaux d'Umanis, au siège de Levallois et au sein de chaque site régional.

Cette intégration a permis de donner naissance à une nouvelle division, baptisée BFI (Banque de Financement et d'Investissement), qui regroupe toutes les ressources en finance de marché du nouvel ensemble en Île-de-France.

PROGRESSION DE +15% DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (RETRAITE DU NON RECURRENT 2017)

La bonne orientation de l'activité, des indicateurs opérationnels et en matière de pricing power notamment grâce aux nouvelles offres, a permis à la société de réaliser un résultat opérationnel courant de 9,0 M€ au 1er semestre 2018.

Pour rappel, le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2017 intégrait des produits non récurrents pour un montant de 2,1 M€.

La marge opérationnelle courante du 1er semestre 2018 ressort à 9,0%, contre 8,2% au 1er semestre 2017 (hors produits non récurrents).

Le résultat opérationnel s'est établi pour sa part à 6,9 M€, après prise en compte de -2,1 M€ d'autres produits et charges opérationnels constitués des frais liés à l'acquisition de CMS Group et à l'opération capitalistique avec

LFPI. La marge opérationnelle s'élève ainsi à 6,8% au 1er semestre 2018.

Le résultat financier est stable d'un semestre à l'autre, à - 0,5 M€.

Après prise en compte d'une charge d'impôt sur les sociétés de 1,6 M€, le résultat net part du groupe ressort à 4,7 M€, soit une marge nette solide de 4,7%.

SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 2018

Umanis a conservé une situation bilancielle solide à l'issue du 1er semestre 2018, tout en finançant l'acquisition des activités de CMS Group.

La capacité d'autofinancement s'est élevée à 5,4 M€. Comme traditionnellement au 1er semestre, le cash-flow d'activité ressort à -1,8 M€, l'essentiel de la trésorerie liée à l'activité étant généré au 2nd semestre.

Au cours du semestre, le groupe a procédé à des remboursements d'emprunts financiers pour un montant de

2,1 M€ et a mis en place 12,0 M€ de nouveaux emprunts pour l'acquisition des activités de CMS Group. Le versement du dividende au titre de l'exercice 2017, intervenu le 2 juillet 2018, n'a pas impacté les flux de trésorerie du semestre.

Au 30 juin 2018, les capitaux propres s'établissaient à 57,6 M€, pour une dette financière nette de 32,4 M€.

Umanis conserve d'importantes marges de manœuvre financières, qui seront renforcées par la génération de cash-flow habituel du 2nd semestre, pour poursuivre son développement, et notamment sa politique de croissance externe.

RENFORCEMENT DES OFFRES DATA ET POURSUITE DES INVESTISSEMENTS EN RESSOURCES HUMAINES

Alors que la demande des clients reste forte pour les offres centrées Data driven d'Umanis (Transformation digitale, Big Data, Data Science, Intelligence Artificielle, IoT, Bots, GDPR, etc.), le groupe continue d'investir, notamment en ressources humaines à travers le recrutement en cours d'une dizaine de docteurs en informatique pour renforcer sa Direction R&D avec un objectif clair et une volonté forte de déposer des brevets, démarche rare dans le monde des ESN.

En phase avec les objectifs stratégiques d'Umanis, ces nouveaux profils collaboreront sur quatre principaux domaines d'applications, actuellement les plus sollicités par les clients :

▪ Conformité : GDPR, pharmacovigilance, European Market Infrastructure Regulation, etc. ;

▪ Cloud Computing : HPC (High Performance Computing) en mode Cloud, etc. ;

▪ Intelligence artificielle : détection de patterns, maintenance prédictive, chatbots, etc. ;

▪ Cybersécurité : cryptographie, pseudonymisation et anonymisation des données personnelles, etc.

Plus largement, le recrutement demeure un enjeu majeur de la société pour poursuivre sa croissance soutenue.

Les actions en matière de recrutement et de fidélisation des collaborateurs continuent d'être intensifiées pour faire face au contexte particulièrement tendu et compétitif du secteur.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS

Sur le plan financier, Umanis confirme ses objectifs annuels, tout en précisant son objectif de chiffre d'affaires consolidé afin de tenir compte de la consolidation des activités de CMS Group au 1er mai au lieu du 1er janvier :

▪ un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€, soit une croissance annuelle à deux chiffres, et un chiffre d'affaires pro forma de 222 M€ (en intégrant les activités de CMS Group au 1er janvier) ;

▪ une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%.

Ces objectifs s'entendent hors nouvelle opération de croissance externe alors que la société poursuit l'étude de dossiers en phase avec son positionnement stratégique centré sur la Data.

AGENDA FINANCIER 2018

▪ 22 octobre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité) ▪ 31 janvier 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2017, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air

Umanis

Contacts