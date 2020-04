Umanis : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

Données financières (EUR) CA 2019 219 M EBIT 2019 16,0 M Résultat net 2019 10,0 M Dette 2019 33,5 M Rendement 2019 1,55% PER 2019 8,60x PER 2020 9,84x VE / CA2019 0,55x VE / CA2020 0,49x Capitalisation 86,3 M Graphique UMANIS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique UMANIS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 5,40 € Dernier Cours de Cloture 4,67 € Ecart / Objectif Haut 24,2% Ecart / Objectif Moyen 15,6% Ecart / Objectif Bas 7,07% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Laurent Piepszownik Chairman & Chief Executive Officer Olivier Jolly Director-Finance & Administration Olivier Pouligny Director & Deputy Chief Executive Officer Eric Delafontenelle Director Claude Vibert-Guigue Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) UMANIS -18.92% 94 CLARIVATE ANALYTICS PLC 39.76% 8 492 CLOUDERA, INC. -36.37% 2 184 WNS (HOLDINGS) LIMITED -36.78% 2 076 SHANGHAI ATHUB CO., LTD. 6.87% 1 756 STARTEK, INC. -64.54% 116