Umanis : Documents de convocation à l'Assemblée Générale du 9/06/2020

Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les opérations visées par l'article L. 225-38 et suivants du code de commerce ;

225-38 et suivants du code de commerce ; Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports ainsi que des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Approbation des charges non déductibles fiscalement ;

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Approbation des conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Renouvellement du mandat du co commissaire aux comptes titulaire

Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes suppléant ;

co-commissaire aux comptes suppléant ; Délégation de pouvoir au conseil d'administration en vue de l'acquisition par la Société de ses propres actions et mettre un œuvre un programme de rachat d'actions. Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire : Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale réunie en la forme extraordinaire ;

Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ; Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la Société ;

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achats (stock options) avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de catégories de personnes identifiées ;

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de catégories de personnes identifiées

Tous les documents et informations prévues à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : https://www.umanis.com/assemblee-generale/, à compter du vingt et unième jour précédent l'assemblée. Le conseil d'administration. PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2020 UMANIS SA Société Anonyme au capital social de 2.035.696,85 euros Siège Social : 7-9, rue Paul Vaillant Couturier - 92300 LEVALLOIS-PERRET 403 259 534 RCS NANTERRE TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PROPOSEES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2020 1. - A TITRE ORDINAIRE Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des termes du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport sur les comptes annuels des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans les rapports qui lui ont été présentés, lesquels se soldent par un bénéfice net comptable de 8 681 538 €. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, approuve également le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement et visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s'élèvent à un montant global de 110 310 €. Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans les rapports qui lui ont été présentés, lesquels se soldent par un bénéfice net comptable de l'ensemble consolidé de 7 342 067 €. PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 2 Troisième résolution - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et sur sa proposition, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit 8 681 538 €, comme suit : Résultat de l'exercice 8 681 538 Report à nouveau antérieur 46.773.224,14 Affectation à la réserve légale 0 Total distribuable 55 454 762,14 Dividende 0 Report à nouveau 55 454 762,14 TOTAL 55 454 762,14 Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est constaté qu'il a été distribué au cours des trois derniers exercices sociaux les sommes suivantes au titre des dividendes : 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 Montant 1.472.712,08€ 2.220.760,20 € 1.017.037,20 € Quatrième résolution - Approbation de conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et dont la personne intéressée est Monsieur Laurent Piepszownik, administrateur de la Société, approuve et/ou ratifie les conventions mentionnées audit rapport au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Cinquième résolution - Approbation de conventions figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et dont la personne intéressée est Monsieur Olivier Pouligny, administrateur de la Société, approuve et/ou ratifie les conventions mentionnées audit rapport au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 3 Sixième résolution - Renouvellement du mandat du co commissaire aux comptes titulaire L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, constate que le mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société Exelmans Audit &Conseil, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices sociaux, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025. Septième résolution - Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes suppléant L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, constate que le mandat du co-commissaire aux comptes suppléant, la société Présence Audit et Conseils, arrive à expiration l'issue de la présente assemblée générale, décide de ne pas renouveler son mandat et de nommer en remplacement Monsieur Stéphane Dahan, dont l'adresse est le 21 rue Téhéran, 75008 Paris pour une durée de six exercices sociaux, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025. Huitième résolution - Délégation de pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'acquisition par la Société de ses propres actions et mettre en œuvre un programme de rachat d'actions L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale, a pris acte de la poursuite, jusqu'à son échéance fixée au 4 décembre 2020, de la délégation consentie par l'assemblée générale du 4 juin 2019 au conseil d'administration visant l'acquisition par la Société de ses propres actions, autorise le conseil d'administration, à compter du 5 décembre 2020 et dans le cadre et sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment dans le respect des conditions et des obligations posées par les dispositions des articles L.225-209-1 et suivants du Code de commerce, à acquérir ou céder en bourse les actions détenues en propre par la Société, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations et dans la limite de 10% du nombre des actions composant le capital social, cette limite s'appréciant au moment des rachats (sauf lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, où le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation du programme de rachat), étant précisé que le nombre d'actions ainsi acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement, dation en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport, ne pourra excéder 5% de son capital social. L'assemblée générale décide que cette autorisation pourra être utilisée par le conseil d'administration à l'issue du terme de la délégation susvisée consentie par l'assemblée générale du 4 juin 2019, soit à compter du 5 décembre 2020, pour servir, par ordre de priorité, aux fins : d'assurer la liquidité du marché de l'action et la régularité des cotations des titres de la Société ou éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, dans le cadre d'un contrat de liquidité, conforme au modèle de contrat type de l'association française des marchés financiers, et confié à la société de Bourse Gilbert Dupont, agissant de manière indépendante,

de respecter les obligations de délivrance d'actions contractées à l'occasion (a) de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, (b) des programmes d'options d'achat d'actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe, (c) de l'attribution gratuite d'actions aux salariés et aux PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 4 mandataires sociaux du groupe dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, (d) de l'attribution ou de la cession aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société, dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne d'entreprise, notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3332-18 à L.3332- 24 du Code du travail, de la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou par l'Autorité des Marchés Financiers, en ce compris aux fins de les conserver et de les céder ultérieurement ou de les remettre ultérieurement en paiement, en dation en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport,

de l'annulation, dans le cadre de la politique financière de la Société, des titres ainsi achetés, sous réserve de l'autorisation de la présente assemblée générale statuant en matière extraordinaire visée à la neuvième résolution ci-après. L'assemblée générale décide que le prix d'achat unitaire ne pourra excéder 25 € et le prix de vente unitaire ne pourra être inférieur à 1 € (hors frais d'acquisition) sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société, et/ou sur le montant nominal des actions, tels qu'indiqués ci-dessous. Le prix d'achat des actions sera ajusté par le conseil d'administration en cas d'opérations financières sur la Société dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Notamment en cas d'augmentation du capital par l'incorporation de réserves et l'attribution gratuite d'actions, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et le nombre de titres composant le capital après l'opération. Le montant maximum des achats autorisés par l'assemblée générale est fixé à un plafond de 10 millions d'euros. L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens sur le marché ou hors marché, y compris par des transactions de blocs ou par l'utilisation de produits dérivés, notamment par l'achat d'options d'achat dans le respect de la réglementation en vigueur et ce pour autant que ces derniers ne concourent pas à accroître la volatilité du cours de l'action de façon significative. La part maximale pouvant être acquise ou transférée sous forme de bloc de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d'actions autorisé. Le paiement pourra être effectué de toute manière. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre publique dans les limites que pourrait permettre la réglementation boursière et sous réserve des périodes d'abstention prévues par la loi et le Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Les actions détenues par la Société au jour de la présente assemblée générale s'imputeront sur le plafond de 10% du capital social mentionné ci-dessus. PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 5 L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au Président - Directeur Général de la Société, à l'effet de : procéder au lancement effectif du programme de rachat d'actions propres autorisé par la présente assemblée générale,

établir la note d'information du programme de rachat d'actions propres et assurer sa diffusion auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et du public, notamment sur le site internet de la Société,

passer tous ordres en Bourse et tous actes d'achats,

conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions,

procéder aux ajustements éventuellement nécessaires,

effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, et de tout autre organisme, remplir toutes formalités, établir tout document d'information et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire en vue de la réalisation du programme de rachat d'actions. L'assemblée générale confère également tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder aux ajustements du prix unitaire des titres à acquérir en raison d'éventuelles opérations financières de la Société, et pour procéder aux ajustements du nombre maximum de titres à acquérir en proportion de la variation du nombre des actions. La validité de la présente autorisation ne sera pas affectée par une augmentation ou réduction du capital de la Société, y compris en cas d'incorporation de réserves, nonobstant les éventuels ajustements à opérer. La présente autorisation et la présente délégation sont consenties au conseil d'administration pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale et pourront être utilisées à compter du 5 décembre 2020. 2. - A TITRE EXTRAORDINAIRE Neuvième résolution - Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la Société L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale réunie en la forme extraordinaire, du rapport spécial des commissaires aux comptes et sous réserve de l'adoption de la huitième résolution qui précède, prend acte de la poursuite, jusqu'à son échéance fixée au 4 décembre 2020, de la délégation consentie par l'assemblée générale du 4 juin 2019 au conseil d'administration visant la réduction de capital social par annulation d'actions détenues en propre par la Société, autorise le conseil d'administration, conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce, à annuler sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social au jour où le conseil d'administration prendra une décision d'annulation, et par périodes de vingt-quatre mois pour l'appréciation de cette limite, les actions acquises dans le cadre de l'autorisation consentie au conseil d'administration à acquérir les propres actions de la Société et à procéder à due concurrence à une réduction du capital social. L'assemblée générale fixe à dix-huit mois à compter de la date de la présente assemblée générale la durée de la validité de la présente autorisation. L'assemblée générale décide que cette autorisation pourra être utilisée par le conseil d'administration à l'issue du terme de la délégation susvisée, soit à compter du 5 décembre 2020, et confère tous pouvoirs au conseil d'administration avec faculté de subdéléguer, à cet effet, pour prendre toutes décisions en PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 6 vue de la réalisation des opérations d'annulation et de réduction du capital, imputer la différence entre le prix d'achat des actions et leur valeur nominale sur le poste de réserves de son choix, y compris celui des primes d'émissions, de fusions et d'apports, accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions du capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l'effet de modifier les statuts de la Société en conséquence. Dixième résolution - Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de catégories de personnes identifiées L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale réunie en la forme extraordinaire et du rapport spécial des commissaires aux comptes : Autorise le conseil d'administration avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à consentir, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après désignés, des options donnant droit à la souscription d'actions de la Société à émettre à titre d'augmentation de capital ou à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi. Décide que les bénéficiaires de ces options de souscription et d'achat d'actions seront des salariés- dirigeants et/ou salariés-cadres ou des mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales tels que désignés par le conseil d'administration. Décide que le nombre total des options qui seront ainsi consenties dans le cadre de la présente autorisation sera tel que le nombre total des options ouvertes et non encore levées, ne pourra donner droit à souscrire à un nombre d'actions nouvelles excédant 10% du nombre total d'actions composant le capital social de la Société. Décide qu'en cas d'octroi d'options de souscription, le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d'administration et ne pourra être inférieur à 80% de la moyenne des premiers cours côtés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties. Décide qu'en cas d'octroi d'options d'achat d'actions, le prix d'achat des actions par les bénéficiaires sera fixé le jour où les options seront consenties par le conseil d'administration et ne pourra être inférieur à 80% de la moyenne des premiers cours côtés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant le jour où les options d'achat seront consenties, ni inférieur à 80% du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et/ou L.225-209 du Code de commerce. Décide que si la Société réalise l'une des opérations prévues par l'article L. 225-181 du Code de commerce, le conseil d'administration prendra dans les conditions prévues par la loi, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 7 ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération. Prend acte qu'en application de l'article L.225-178 du Code de commerce, la présente délégation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription d'actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions susceptibles d'être émises au fur et à mesure des levées d'options en vertu de la présente délégation. Délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour fixer les autres conditions et modalités de l'attribution des options et de leur levée et notamment pour : Arrêter la liste des bénéficiaires tels que visés ci-dessus ;

ci-dessus ; Fixer les modalités et conditions dans lesquelles seront consenties les options ;

Décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions devront être ajustés, notamment dans les hypothèses prévues à l'article L. 225-181 du Code de commerce ;

225-181 du Code de commerce ; Fixer la ou les périodes d'exercice des options ainsi consenties, étant précisé que la durée des options ne pourra excéder une période de 10 ans à compter de leur date d'attribution ;

Prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d'options pendant un délai maximum de trois mois en cas de réalisation d'opérations financières impliquant l'exercice d'un droit attaché aux actions ;

Accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;

Prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l'admission des actions nouvelles ainsi émises aux négociations sur le marché Euronext Growth. Rappelle que pour le cas où le conseil d'administration ferait usage de la présente délégation, il lui appartiendra d'en rendre compte à l'assemblée générale suivante, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale. Onzième résolution - Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de catégories de personnes identifiées L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale réunie en la forme extraordinaire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, décide : PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 8 d'autoriser le conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, et sur ses seules décisions, conformément aux dispositions des articles L.228-91 et L.225- 138-I et II du Code de commerce, à l'émission en numéraire, de bons de souscription d'actions au profit des salariés-dirigeants et/ou salariés-cadres de la Société et de ses mandataires sociaux, conférant à leurs titulaires le droit de souscrire, par bon, une action de la Société ; d'autoriser le conseil d'administration, pour permettre aux titulaires des bons d'exercer leur droit de souscription, à augmenter le capital social d'un montant nominal maximal de 1 million d'euros et à émettre en représentation de cette augmentation de capital des actions ordinaires de la Société. A ces actions nouvelles s'ajoutera éventuellement le montant nominal des actions à émettre en vue de réserver les droits des titulaires de bons, dans les cas où cette réservation s'imposerait ; conformément à l'article L.225-138-I et II du Code de commerce, pour la totalité des bons à émettre, en vertu de la présente délégation, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés-dirigeants et/ou salariés-cadres de la Société et de ses mandataires sociaux d'Umanis ou de ses filiales au jour de l'attribution des bons ; L'assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquels donnent droit les bons susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation. Le prix d'émission des actions souscrites en exercice des bons, sera fixé à un prix qui sera déterminé le jour où les bons seront attribués par le conseil d'administration, dans le cadre de la délégation sus-décrite, et sera déterminé comme suit : En l'absence d'augmentation de capital réalisée dans les six (6) mois précédant l'attribution desdits bons, le prix d'émission des actions souscrites en exercice des bons devra être fixé selon l'une des deux modalités suivantes : moyenne des cours de clôture de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth aux cours des vingt séances de Bourse précédant le jour où les bons seront consentis,

moyenne pondérée des cours de l'action lors des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %. Dans l'hypothèse où la Société aurait réalisé une augmentation de capital dans les six (6) mois précédant l'attribution desdits bons, le prix d'émission sera égal au montant obtenu par application du paragraphe (i) ci-dessus, si, conformément aux dispositions légales, le montant ainsi déterminé est au moins égal au prix d'émission des actions émises à l'occasion de ladite augmentation de capital ;

ci-dessus, si, conformément aux dispositions légales, le montant ainsi déterminé est au moins égal au prix d'émission des actions émises à l'occasion de ladite augmentation de capital ; si la moyenne des cours obtenue dans les conditions visées au paragraphe ci-dessus est inférieure strictement au prix d'émission des actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle la ; PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 9 Société a pu procéder dans les six (6) mois précédant l'attribution desdits bons, ce prix sera égal au prix d'émission des actions émises à l'occasion de ladite augmentation de capital. Les émissions d'actions nouvelles seront à libérer contre espèces ou par compensation de créances. Les autres modalités de l'opération feront l'objet d'un rapport complémentaire que le conseil d'administration établira au moment où il fera usage de la présente délégation. L'assemblée générale des actionnaires délègue également tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à son président-directeur général, à l'effet : de fixer, le cas échéant, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription et le prix d'émission desdits bons ou la date d'attribution ;

d'arrêter les autres modalités dans le respect des dispositions visées ci-dessus, et notamment :

ci-dessus, et notamment : les dates entre lesquelles ces bons pourront être exercés ; le ou les prix de souscription des actions pouvant être obtenues par exercice des bons, ainsi que leur date de jouissance ; les modalités d'ajustement des conditions de souscription aux actions, fixées à l'origine, afin de réserver les droits des titulaires de bons conformément à la loi ; de prendre en temps utile toutes mesures d'information qui seraient nécessaires ; de constater le nombre et le montant des actions émises par l'exercice des bons, procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et apporter aux statuts les modifications correspondantes ; d'une manière générale, de passer toutes conventions, prendre toutes mesures et remplir toutes formalités afférentes à l'émission et à l'exercice des bons.

En outre, le conseil d'administration prendra toutes dispositions pour assurer la protection des porteurs de bons dans les cas prévus par la loi. Cette autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale. Douzième résolution - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de publicité requises et notamment aux fins d'information du marché et des porteurs de bons de souscription d'actions, et au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant ses délibérations à l'effet de procéder à toutes formalités prescrites par la loi. PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 juin 10 I. RAPPORT DE GESTION TABLE DES MATIERES 1 PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE .............................................................................. 7 1.1 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE........................................................................................................................... 7 1.1.1 Résultat opérationnel courant et résultat opérationnel .................................................................................... 7 1.1.2 Résultat financier............................................................................................................................................. 7 1.1.3 Participation des salariés ................................................................................................................................ 7 1.1.4 Impôt sur les sociétés - Charge d'impôts........................................................................................................ 8 1.1.5 Résultat des activités ordinaires...................................................................................................................... 8 1.2 BILAN CONSOLIDE .................................................................................................................................................. 8 1.2.1 Actif ................................................................................................................................................................. 8 1.2.2 Passif .............................................................................................................................................................. 9 1.3 EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE ............................................................................................................... 9 1.4 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ............................................................................ 9 1.5 ACTIVITE ET RESULTATS CHIFFRES DES FILIALES ET SOCIETES DU GROUPE ................................................................. 11 1.5.1 Société UMANIS MANAGED SERVICES Sarl .............................................................................................. 11 1.5.2 Société UMANIS INSTITUT Sarl ................................................................................................................... 11 1.5.3 Société UMANIS INNOVATIVE SERVICES Sprl (ESPAGNE)...................................................................... 11 1.5.4 Société UMANIS LUXEMBOURG SA ........................................................................................................... 11 1.5.5 Société UMANIS INVESTISSEMENT, SAS .................................................................................................. 12 1.5.6 Société UMANIS BPO ................................................................................................................................... 12 1.5.7 Société UMANIS INGENIERIE...................................................................................................................... 12 1.5.8 Société EBIZNEXT........................................................................................................................................ 12 1.5.9 Société NEONN ............................................................................................................................................ 12 1.5.10 Société NEONN Advisory Morocco ........................................................................................................... 12 1.5.11 Société CONTACTS CONSULTING ......................................................................................................... 13 1.5.12 Société OCEANE CONSULTING NORD .................................................................................................. 13 1.5.13 Société OCEANE CONSULTING NORD IS .............................................................................................. 13 1.5.14 Autres sociétés du groupe......................................................................................................................... 13 2 PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE UMANIS SA (LA « SOCIETE »).......................... 13 2.1 SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ............................................................................. 13 2.2 EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ............................................................... 14 2.3 RESULTATS CHIFFRES DE L'EXERCICE - LE COMPTE DE RESULTAT ET LE BILAN DE LA SOCIETE...................................... 14 2.3.1 Résultat d'exploitation ................................................................................................................................... 14 2.3.2 Résultat financier........................................................................................................................................... 14 2.3.3 Résultat net ................................................................................................................................................... 14 2.4 PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ........................................................................................................... 15 2.5 DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ANTERIEURS ............................................................................................................. 15 EXERCICE CLOS LE ....................................................................................................................................................... 15 2.6 DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT ........................................................................................................... 15 2.7 ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT....................................................................................... 15 2.8 TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS .................................................................................................................... 18 2.9 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020 ......................................................................... 19 2.10 ANALYSE DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/2019 PAR DATE D'ECHEANCE EN K€ .................................. 19 2.11 ANALYSE DU SOLDE DES CREANCES CLIENTS AU 31/12/2019 EN K€.......................................................................... 20 3 DETENTION DU CAPITAL ET DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE...................................................................... 20 3.1 EVOLUTION DU COURS DU TITRE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ........................................................................... 20 3.2 INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE, SUR LES MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE ET SUR LES FRANCHISSEMENTS DE SEUILS .................................................................................................... 21 3.3 DESCRIPTION DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE ................................. 21 Rapport de gestion | Umanis 4 3.4 FRANCHISSEMENT DE SEUILS DECLARES ................................................................................................................. 21 3.5 AUTORISATION DE RACHETER LES ACTIONS DE LA SOCIETE ....................................................................................... 22 3.5.1 Actions et valeurs mobilières......................................................................................................................... 22 3.5.2 Attribution gratuite d'actions .......................................................................................................................... 23 3.6 REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX .......................................................................................................... 23 3.6.1 Rémunération totale et avantages en nature versés aux mandataires sociaux par la Société ou par une société du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019....................................................................... 23 3.6.2 Rémunération allouée aux membres du conseil d'administration (ex jetons de présence) ........................... 23 3.6.3 Options de souscription d'actions et bons de souscription d'actions attribués aux mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019........................................................................................................... 24 3.6.4 Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) attribués à des mandataires sociaux ..... 24 3.6.5 Actions gratuites attribuées à des mandataires sociaux................................................................................ 24 3.6.6 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci... 24 3.6.7 Options de souscription ou d'achat d'actions, BSA et BSPCE exercés par les mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 .................................................................................................................... 24 3.6.8 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci 24 3.7 ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS SUR LES TITRES DE LA SOCIETE SUPERIEURES A 5.000 € REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 PAR LES DIRIGEANTS ET AUTRES PERSONNES .......................................................... 24 3.8 SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS .................................................................................................... 25 3.9 SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES .................................................................................... 26 3.10 RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES .................................... 26 4 RAPPORT DES COMMISSAIRES SUR LES COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 .................................................................................................................................................................................. 27 5 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 .................................................................................................................................................. 27 6 APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX, QUITUS AUX ADMINISTRATEURS ................................................ 27 7 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES .................................................................................................... 27 8 INFORMATIONS GENERALES SUR LA GESTION DU GROUPE ......................................................................... 28 8.1 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020 DATE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE SOCIAL EN COURS 28 8.2 EVOLUTIONS PREVISIBLES - PERSPECTIVES D'AVENIR ............................................................................................... 28 8.3 ANALYSE DES RISQUES ......................................................................................................................................... 29 8.3.1 Risque de marché ......................................................................................................................................... 29 8.3.2 Risque lié à l'évolution des effectifs............................................................................................................... 29 8.3.3 Risques liés au marché des affaires et à l'activité ......................................................................................... 31 8.3.4 Risques liés à la technologie ......................................................................................................................... 32 8.3.5 Propriété intellectuelle ................................................................................................................................... 32 8.3.6 Partenariats et Dépendance.......................................................................................................................... 32 8.3.7 Actifs nécessaires à l'exploitation.................................................................................................................. 33 8.3.8 Assurances.................................................................................................................................................... 33 8.3.9 Risques liés à la concurrence........................................................................................................................ 34 8.3.10 Risques liés aux acquisitions futures et leur intégration ............................................................................ 34 8.3.11 Risques juridiques ..................................................................................................................................... 34 8.3.12 Risques et conséquences de l'activité sur l'environnement....................................................................... 34 8.3.13 Faits exceptionnels et litiges...................................................................................................................... 34 8.3.14 Risques sanitaires ..................................................................................................................................... 35 Rapport de gestion | Umanis 5 9 RAPPORT DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE................................................................................................ 36 9.1 TABLEAU RECAPITULATIF DES AUTORISATIONS D'EMISSION DE TITRES DE CAPITAL ET DE CREANCE EN COURS DE VALIDITE ET LE NIVEAU DE LEUR UTILISATION..................................................................................................................................... 36 COMPTE RENDU DE L'UTILISATION FAITE DES DELEGATIONS CONSENTIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ACTUELLEMENT EN COURS ...................................................................................................................................................................................... 36 9.2 ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE........................................................................................................ 37 9.2.1 Mandataires sociaux ..................................................................................................................................... 37 9.2.2 Autres fonctions exercées par les mandataires sociaux au sein du Groupe ................................................. 37 9.2.3 Mandats et/ou fonctions exercés par les mandataires sociaux dans d'autres sociétés................................. 38 9.3 CONVENTIONS REGLEMENTEES.............................................................................................................................. 40 9.4 MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ............................................................................................... 41 Choix du mode moniste avec non-dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général ........................ 41 10 RAPPORT DE RESPONSABILITE SOCIALE DE L'ENTREPRISE..................................................................... 42 Rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales Rapport de vérification de la sincérité des informations relatives aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale de l'OTI Rapport de gestion | Umanis 6 1 Présentation des comptes consolidés du Groupe 1.1 Compte de résultat consolidé Le chiffre d'affaires consolidé 2019 du Groupe s'élève à 219 225 K€, en croissance de +6%, contre 206 743 K€ au titre de l'exercice précédent clos le 31 décembre 2018. Il se décompose comme suit : ESN : 212 678 K€,

Centres d'Appel : 6 547 K€, 1.1.1 Résultat opérationnel courant et résultat opérationnel Seuls les principaux postes sont commentés, le détail figurant au niveau des annexes des comptes. Il est à noter en préambule que les comptes 2019 sont établis avec application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019, sans retraitement des agrégats 2018. Les charges et autres produits opérationnels du Groupe se sont élevées à 206 779 K€ au titre de l'exercice 2019, contre 191 090 K€ pour l'exercice précédent. Les charges de personnel, qui se sont élevées à 150 592 K€, pour l'exercice 2019, représentent 68.69% du chiffre d'affaires contre 66.38 % pour l'exercice précédent. L'effectif moyen salarié du Groupe au titre de l'exercice 2019 s'élève à 2 623 salariés, à comparer avec un effectif moyen salarié de 2 477 salariés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Le résultat opérationnel courant s'élève à 16 577 K€ au titre de l'exercice 2019, contre 19 289 K€ pour l'exercice précédent. Le résultat opérationnel du Groupe s'établit ainsi à 12 446 K€ au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 contre 15 654 K€ au titre de l'exercice précédent. 1.1.2 Résultat financier Le coût de l'endettement financier net du Groupe est de 2 305K€ au titre de l'exercice 2019 contre 1 320 K€ au titre de l'exercice précédent. Le résultat financier du Groupe est de (2 573) K€ au au titre de l'exercice 2019, contre (1 357) K€ au titre de l'exercice précédent. 1.1.3 Participation des salariés Il n'y a pas eu, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, de provision comptabilisée au titre de la réserve spéciale de participation. En 2012, un Plan d'Epargne Entreprise a été ouvert aux salariés des sociétés du Groupe par l'intermédiaire du fonds FCPE Groupama. Rapport de gestion | Umanis 7 1.1.4 Impôt sur les sociétés - Charge d'impôts Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 la charge d'impôts est de 2 531 K€ (dont impôts courant 2 717 K€, y compris CVAE, impôts différés (186) K€) contre 2 961 K€ au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (dont impôts courant 2 696 K€, y compris CVAE, impôts différés 265 K€) 1.1.5 Résultat des activités ordinaires Le résultat des activités ordinaires du Groupe s'établit à 7 342 K€ au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 contre 11 336 K€ au titre de l'exercice précédent. 1.2 Bilan consolidé Seuls les principaux postes sont commentés, le détail figurant au niveau des annexes des comptes. 1.2.1 Actif 1.2.1.1 Immobilisations Les goodwills s'établissent en valeur nette comptable à 84 529 K€ au 31 décembre 2019, contre une valeur nette comptable de 65 635 K€ au 31 décembre 2018. La variation s'explique principalement par l'acquisition des sociétés Contacts Consulting, Oceane Consulting Nord, Neonn et Ebiznext. Les immobilisations corporelles s'établissent en valeur nette comptable à 4 701 K€ au 31 décembre 2019, contre une valeur nette comptable de 4 187 K€ au 31 décembre 2018. Les immobilisations incorporelles s'établissent en valeur nette comptable à 12 533 K€ au 31 décembre 2019, contre une valeur nette comptable de 6 259 K€ au 31 décembre 2018. La variation s'explique principalement par l'acquisition des sociétés Contacts Consulting, Oceane Consulting Nord, Océane Consulting Nord IS, Neonn, Neonn Advisory Morocco et Ebiznext (affectation pour partie de l'écart d'acquisition en portefeuille clientèle). Du fait de l'application de la norme IFRS16 au 1er janvier, un droit d'utilisation est désormais reconnu à l 'actif du bilan pour un montant de 11.826K€ au 31 décembre 2019. 1.2.1.2 Trésorerie nette consolidée La trésorerie nette consolidée du Groupe s'élève à 12 923 K€ au 31 décembre 2019, contre 24 394 K€ au 31 décembre 2018. Rapport de gestion | Umanis 8 1.2.2 Passif 1.2.2.1 La situation nette de l'ensemble consolidé Les capitaux propres, part du Groupe, s'élèvent à 67 869 K€ au 31 décembre 2019, contre 61 796 K€ au 31 décembre 2018. 1.2.2.2 Les passifs non courants du Groupe Les passifs non courants du Groupe s'élèvent à 69 563 K€ au 31 décembre 2019 contre 31 190 K€ au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2019, ce passif est principalement constitué de l'emprunt Euro PP pour 32 000 K€, la partie long terme de l'emprunt relatif aux acquisitions des entités Contacts Consulting, Oceane Consulting Nord, Neonn et Ebiznext pour 20 127 K€ et de la partie long terme de la dette relative aux contrats de location immobilier suite à l'application de la norme IFRS16 pour 8 910 K€. L'emprunt est assorti de covenants qui exigent le respect de ratios financiers. Ces covenants sont respectés au 31 décembre 2019. 1.2.2.3 Les passifs courants du Groupe Les passifs courants du Groupe s'élèvent à 94 696 K€ au 31 décembre 2019 contre 79 793 K€ au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2019, ce passif est principalement constitué de tirage auprès du factor à hauteur de 18 457 K€, de la totalité de la part court terme de l'emprunts relatif aux acquisitions des entités Contacts Consulting, Oceane Consulting Nord, Neonn et Ebiznext pour un montant de 4 635 K€, de la part court terme des lignes de crédit accordées par BPI pour 3 223 K€, de la partie court terme de la dette relative aux contrats de location immobilier pour 3 402 K€, des dettes fournisseurs pour 10 825 K€ et de dettes fiscales et sociales pour 44 097 K€, notamment. 1.3 Evènements importants de l'exercice L'exercice écoulé a été marqué par divers évènements qui ont été présentés en note 2de l'annexe aux comptes consolidés. 1.4 Evènements postérieurs à la date de clôture de l'exercice Les évènements significatifs intervenus postérieurement à la date de clôture de l'exercice sont présentés en note 3de l'annexe aux comptes consolidés. COVID-19 Dès l'annonce des décisions gouvernementales pour enrayer à l'épidémie de Coronavirus, Umanis a immédiatement réagi : En constituant une cellule de pilotage de la crise (Comité de direction) et en mobilisant les managers clés, ce dès le 13 mars,

En essayant de trouver toutes les solutions possibles pour préserver la production - le télétravail étant la principale réponse - ainsi que les marges de l'entreprise, Rapport de gestion | Umanis 9 En sécurisant au mieux la trésorerie de l'entreprise, En utilisant au mieux tous les dispositifs annoncés par le gouvernement, qui se précisent jour après jour, et qui continuent de se préciser, 1/ Situation à date Après l'application de la décision de fermeture des écoles et de la mise en œuvre du confinement, la situation pour Umanis est la suivante : Avec le concours de nos clients qui nous conservent leur confiance, nous avons pu mettre en télétravail près de 90% de nos collaborateurs,

Ceci étant, notre scénario de perte de Chiffre d'Affaires, dû à l'augmentation des ressources disponibles (Suspensions de contrat du fait de l'impossibilité de réaliser les prestations en télétravail), l'augmentation significative des arrêt maladie et autres arrêts pour garde enfants -16 ans, serait le suivant : Mars : Impact faible, lié à l'effet prorata temporis, Avril : de -20% à -30% de perte de chiffre d'Affaires, o Mai : -40% à -50% de perte de Chiffre d'Affaires, Juin à Septembre : Remontée lente et progressive de l'activité pour tendre vers un chiffre d'affaires quasiment nominal sur le dernier trimestre 2020, les hypothèses de croissance organique intra-2020 étant gommées, Cette situation est susceptible d'évoluer au cas où la durée de confinement durerait plus longtemps que prévu (Nous tablons aujourd'hui sur une durée de 45 jours, soit jusque fin Avril 2020), ou au cas où les mesures de confinement devaient se durcir. 2/ Détail des mesures prises A/ Préservation de la production (Chiffre d'affaires) et des marges Chiffres d'Affaires : Recours au télétravail. A date, la situation est quasiment stabilisée. 90% de nos ressources actuellement productives sont en télétravail,

: Recours au télétravail. A date, la situation est quasiment stabilisée. 90% de nos ressources actuellement productives sont en télétravail, Marges : Recours à un plan de mise en œuvre d'activité partielle (appelé aussi chômage partiel), tant pour les ressources productives que pour les ressources staff (Commerce, recrutement, Administratif, etc…), tout en conservant des équipes limitées en effectifs pour faire fonctionner l'entreprise à minima pendant cette période. Estimation à date des effectifs en chômage partiel : ~30% des effectifs au total, soit ~700 personnes, tous services confondus,

: Recours à un plan de mise en œuvre d'activité partielle (appelé aussi chômage partiel), tant pour les ressources productives que pour les ressources staff (Commerce, recrutement, Administratif, etc…), tout en conservant des équipes limitées en effectifs pour faire fonctionner l'entreprise à minima pendant cette période. Estimation à date des effectifs en chômage partiel : ~30% des effectifs au total, soit ~700 personnes, tous services confondus, Frais généraux : Fermeture de tous les sites et suspension des contrats associés, gel de toutes les dépenses et limitation aux seules dépenses permettant de faire fonctionner l'entreprise en mode « minimal », B/ Sécurisation de la trésorerie de l'entreprise Rapport de gestion | Umanis 10 Social : Utilisation de toutes les possibilités offertes par l'URSSAF et les organismes de Retraite, dès le mois de mars,

Fiscal : Utilisation de toutes les possibilités offertes par la DGFIP, dès le mois de mars,

Banque & Autres (Dette financière): Demande et négociation de report de 6 mois de toutes les échéances,

Demande de moyens de trésorerie supplémentaires : Utilisation du dispositif GPE auprès des banques constituant le pool bancaire, 1.5 Activité et résultats chiffrés des filiales et sociétés du groupe 1.5.1 Société UMANIS MANAGED SERVICES Sarl Les comptes de la société UMANIS MANAGED SERVICES, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 6 546 K€ pour l'exercice 2019, contre 8 180K€ au au titre de l'exercice 2018. Résultat net : (1017) K€ en 2019 contre 124 K€ en 2018. 1.5.2 Société UMANIS INSTITUT Sarl Les comptes de la société UMANIS INSTITUT, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 75 K€ en 2019 contre 17 K€ en 2018. Résultat net : 41 K€ en 2019 contre (0) K€ en 2018. 1.5.3 Société UMANIS INNOVATIVE SERVICES Sprl (ESPAGNE) Les comptes de la société UMANIS INNOVATIVE SERVICES Sprl, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 2 696 K€ en 2019 contre 2 628 K€ en 2018. Résultat net : 114 K€ en 2019 contre 70 K€ en 2018. 1.5.4 Société UMANIS LUXEMBOURG SA Les comptes de la société UMANIS Luxembourg, clos le 31 décembre 2019 font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 1 483 K€ en 2019, contre 1 463 K€ en 2018. Résultat net : 146 K€ en 2019, contre 197 K€ en 2018. Rapport de gestion | Umanis 11 1.5.5 Société UMANIS INVESTISSEMENT, SAS Les comptes de la société UMANIS Investissement, clos le 31 décembre 2019 font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 4 102 K€ en 2019, contre 4 394 K€ en2018. Résultat net : 37 K€ en 2019, contre 20 K€ en 2018. 1.5.6 Société UMANIS BPO Les comptes de la société UMANIS BPO, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 4 698 K€ en 2019, contre 5 607 K€ en 2018. Résultat net : 57 K€ en 2019, contre 481 K€ en 2018. L'effectif moyen de BPO s'élève à 253 salariés au titre de l'exercice 2019 contre 206 sur l'exercice 2018. 1.5.7 Société UMANIS INGENIERIE Les comptes de la société UMANIS Ingénierie, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 123 K€. Résultat net : 12 K€. 1.5.8 Société EBIZNEXT Les comptes de la société EBIZNEXT, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 9 358 K€. Résultat net : 743 K€. 1.5.9 Société NEONN Les comptes de la société NEONN, clos le 31 décembre 2019 (exercice d'une durée raccourcie de 5 mois), font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 3 359 K€. Résultat net : 281 K€. 1.5.10 Société NEONN Advisory Morocco Les comptes de la société NEONN Advisory Morocco, clos le 31 décembre 2019 (exercice d'une durée raccourcie de 5 mois), font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 114 K€. Rapport de gestion | Umanis 12 Résultat net : (1) K€. 1.5.11 Société CONTACTS CONSULTING Les comptes de la société CONTACTS CONSULTING, clos le 31 décembre 2019 (exercice d'une durée raccourcie de 6 mois), font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 2 037 K€. Résultat net : 111 K€. 1.5.12 Société OCEANE CONSULTING NORD Les comptes de la société Océane CONSULTING Nord, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 6 814 K€. Résultat net : (205) K€. 1.5.13 Société OCEANE CONSULTING NORD IS Les comptes de la société Océane CONSULTING Nord IS, clos le 31 décembre 2019, font apparaître : Chiffre d'affaires HT : 1 399 K€. Résultat net : 101 K€. 1.5.14 Autres sociétés du groupe Les autres sociétés du groupe ont été mises en sommeil et n'ont pas réalisé d'activité sur l'exercice 2 Présentation des comptes sociaux de la société UMANIS SA (La « Société ») 2.1 Situation et activité de la Société au cours de l'exercice La Société détient des participations dans plusieurs sociétés constituant le Groupe dont elle est la société mère, lequel se classe parmi les plus importants du marché français de la Business Intelligence (BI), de la gestion de la relation client (CRM) et les nouvelles technologies (WEB/IT). Rapport de gestion | Umanis 13 Depuis le 5 février 2014, l'action de la Société est cotée sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR 0013263878. 2.2 Evènements importants intervenus au cours de l'exercice écoulé Cf point note 3de l'annexe aux comptes sociaux. 2.3 Résultats chiffrés de l'exercice - le compte de résultat et le bilan de la Société 2.3.1 Résultat d'exploitation Le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à 199 925 756 € contre 202 211 824 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Le total des produits d'exploitation en 2019 est égal à 201 638 455 € contre 206 333 200€ en 2018. Les charges d'exploitation en 2019 se sont élevées à 194 738 432€ principalement provenant des postes « Autres achats et charges externes » pour 53 497 992 € et « salaires et traitements » pour 93 312 076 € contre 196 471 011 € en 2018. Le résultat d'exploitation au titre de l'exercice social 2019 ressort à 6 900 023 € contre 9 862 189 € au titre de l'exercice 2018. 2.3.2 Résultat financier Le résultat financier au titre de l'exercice social 2019 ressort à (920 683 €) contre (237 439 €) € au en 2018. Le résultat financier 2019 intègre un mali de liquidation de 2 470K€ généré suite à la TUP d'UMANIS INDUSTRIE au cours de l'exercice 2019. 2.3.3 Résultat net Le résultat courant avant impôt au titre de l'exercice social 2019 s'établit à 5 979 341€ contre 9 624 750 € en 2018. Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (251 294) € et d'un produit d'impôt sur les bénéfices de 2 953 492€, dont 2 853 059 € de produit net de CIR constaté sur 2019, le résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se traduit par un bénéfice net comptable de 8 681 538 € contre 12 753 620 € pour 2018. Rapport de gestion | Umanis 14 2.4 Proposition d'affectation du résultat Compte tenu d'un report à nouveau bénéficiaire de 46.773.224,14 euros, d'un profit de l'exercice de 8 681 538,47 euros, l'Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable s'établit à 55 454 762,61 euros et décide de l'affecter en totalité au report à nouveau qui sera ainsi porté à 55 454 762,61 euros. 2.5 Distribution de dividendes antérieurs Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes : EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Dividende distribué 1.017.037,20 € 2.219.282,04 € 1.472.712,08 € 2.6 Dépenses non déductibles fiscalement Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de <110 310> euros. 2.7 Activité en matière de recherche et développement En 2019, le groupe a poursuivi et amplifié ses efforts en matière de recherche et développement. Les travaux de R&D sont placés sous la responsabilité d'une Direction unique dont la mission principale est le pilotage d'une vingtaine de programmes R&D par an, à forte valeur ajoutée avec une approche produit : À la pointe de l 'état de l'art international

'état de l'art international Alignée avec la stratégie Data d'Umanis et de ses offres pour mieux les valoriser vers nos clients

stratégie Data d'Umanis et de ses offres mieux les valoriser Via une équipe de Docteurs en informatique (IA, Cryptographie, HPC (High Performance Computing) in the cloud, OLAP / Spatial OLAP,…)

en informatique (IA, Cryptographie, HPC (High Performance Computing) in the cloud, OLAP / Spatial OLAP,…) Capables d'apporter des expertises pointues et des prestations de R&D pour nos clients

expertises pointues et des prestations de R&D pour nos clients Pour produire des résultats tangibles et mesurables pour nos clients. Ces travaux ont permis d'aboutir à 25 publications scientifiques sur des travaux réalisés en 2019 dans des conférences nationales et Internationales à comité de lecture. Ces travaux incluent des prototypes de recherche centrés sur les enjeux d'innovation de nos clients

centrés sur les enjeux d'innovation de nos clients Ces résultats sont ensuite mis à disposition de nos équipes et de nos clients dans le cadre d'une approche Produit Les thèmes majeurs de nos programmes R&D sont les suivants : Rapport de gestion | Umanis 15 Plusieurs partenariats R&D ont été établis : Rapport de gestion | Umanis 16 Umanis est également membre du Pôle de compétitivité , premier Cluster européen d'entreprises innovantes. Rapport de gestion | Umanis 17 2.8 Tableau des résultats financiers Au présent rapport est joint, conformément aux dispositions de l'article L 225-91 du Code de Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats financiers de la Société au titre des cinq derniers exercices. NATURE DES INDICATIONS Exercice N Exercice N-1 Exercice N-2 Exercice N-3 Exercice N-4 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 En €uros I. Capital social 2 035 697 2 035 697 2 035 697 1 864 930 2 129 554 Nombre des actions ordinaires 18 506 335 18 506 335 18 506 335 1 695 391 1 935 958 existantes Nombre maximal d'actions futures à créer * par conversion d'obligations - - - - - * par exercice de droits de - - 169 342 169 342 169 342 souscription II. Opérations et résultats de l'exercice Chiffre d'affaires hors taxes 199 925 756 202 211 824 185 654 872 137 406 713 98 376 226 Résultat avant impôts, participation des salariés et 4 532 452 7 439 328 8 699 775 9 998 100 11 216 013 dotations aux amortissements et provisions Impôt sur les bénéfices 2 953 492 3 124 464 14 240 295 8 871 907 4 318 257 Participation des salariés due au - - - - - titre de l'exercice Résultat après impôt, participation des salariés et 8 681 538 12 753 620 25 229 994 20 821 337 4 490 759 dotation aux amortissements et provisions Résultat distribué 1 472 712 1 478 253 2 219 282 1 017 037 - III. Résultat par actions Résultat après impôt, participation des salariés, avant 0,40 1 1 11 6 dotation aux amortissements et provisions Résultat après impôt, participation des salariés et 0,47 1 1 12 2 dotation aux amortissements et provisions Dividende attribué par action 0,08 0,08 0,12 0,60 - IV. Personnel Effectif moyen des salariés 2 074 1 998 1 845 1 553 1 075 employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale 93 312 076 87 763 632 80 598 744 65 952 937 45 543 522 de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 39 567 447 38 694 536 34 338 034 28 760 746 20 352 146 de l'exercice (sécurité sociale, œuvres…) Rapport de gestion | Umanis 18 2.9 Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2020 Cf paragraphe 1.4. 2.10 Analyse du solde des dettes fournisseurs au 31/12/2019 par date d'échéance en K€ Date d'échéance contractuelle (Art L.441 I.-1° et Art D.441-4 du code de commerce) En milliers 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et Total d'euros (indicatif) plus (1 jour et plus) (A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures 552 580 concernées Montant total TTC des 4 247 980 1 086 130 2 267 4 463 factures concernées Pourcentage du montant total TTC des 6,51% 1,50% 1,67% 0,20% 3,48% 6,84% achats de l'exercice Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures 28 exclues Montant total TTC des 581 factures exclues (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce) Délais de paiement utilisés pour Délais légaux : 45j fin de mois ou 60 j calendaires ou 30 j en l'absence d'accord le calcul des retards de paiement Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'élèvent à 11 740K€, le reliquat de 3 030K€ correspond au solde des factures non parvenues. Rapport de gestion | Umanis 19 2.11 Analyse du solde des créances clients au 31/12/2019 en K€ En milliers 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et Total d'euros (indicatif) plus (1 jour et plus) (A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures 2 692 843 concernées Montant total TTC des 32 341 4 978 1 431 126 1 097 7 632 factures concernées Pourcentage du chiffre d'affaires 13,48% 2,07% 0,60% 0,05% 0,46% 3,18% TTC de l'exercice Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues Montant total TTC des factures exclues Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce) Délais de paiement utilisés pour Délais légaux : 45j fin de mois ou 60 j calendaires ou 30 j en l'absence d'accord le calcul des retards de paiement (1) Le montant total des créances clients intègre le montant des créances cédées au factor. 3 Détention du capital et droits de vote de la société 3.1 Evolution du cours du titre au cours de l'exercice écoulé Nous portons à votre connaissance qu'au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2019, le cours unitaire de l'action UMANIS a oscillé entre 4,37 € et 9,08 € entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Rapport de gestion | Umanis 20 3.2 Informations sur la détention du capital et des droits de vote, sur les modifications intervenues au cours de l'exercice et sur les franchissements de seuils A l'exception des actionnaires et des membres composant le concert visé ci-dessus, et à la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire ne détient un nombre d'actions correspondant aux seuils suivants : plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes, des dix-neuf vingtièmes. Conformément aux dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-13 modifié par la loi 2008-1774 du 17 décembre 2008, il est ici précisé qu'au 31 décembre 2019, le concert existant entre la société MURA et Monsieur Olivier POULIGNY, (sur la base d'un capital composé au 31 décembre 2019, de 18.506.335 actions, auxquelles sont attachés 18.968.415 droits de vote), détenait 13 063 735 actions de la Société, auxquelles sont attachés 14 892 715 droits de vote, soit 70,591% du capital et 71,612% des droits de vote de la Société, de la façon suivante : Actions % Capital Voix % Vote O. Pouligny 1 828 980 9,883 3 657 960 17,590 MURA 11 234 755 60,708 11 234 755 54,023 Total de concert 13 063 735 70,591 14 892 715 71,612 Auto détention* 224 507 1,213 224 507 1,213 Public 5 218 093 28,196 5 679 033 27,308 TOTAL 18 506 335 100 20 796 255 100 (*) actions privées de droit de vote. 3.3 Description des éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique En cas d'offre publique facultative ou obligatoire, la structure et la détention du capital social de la Société par un groupe majoritaire d'actionnaires agissant de concert et détenant collectivement plus du tiers des actions et plus de la majorité des droits de vote composant le capital social de la Société, peut compromettre le succès de l'opération si lesdits actionnaires n'envisagent pas d'apporter leur participation respective à l'initiateur de l'offre. Aucune restriction statutaire à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions en dehors des exigences légales et réglementaires n'est prévue dans les statuts de la Société. En dehors de l'action de concert mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent rapport, la Société n'a pas connaissance d'autres éléments visés à l'article L.225-100 alinéa 3 du Code de Commerce, susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique. 3.4 Franchissement de seuils déclarés NEANT Rapport de gestion | Umanis 21 3.5 Autorisation de racheter les actions de la société Nous vous rappelons que l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 4 juin 2019 à l'effet de statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, a renouvelé l'autorisation accordée au conseil d'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acquérir en bourse les actions propres de la Société dans la limite de 10% du nombre des actions composant le capital social, cette limite s'appréciant au moment des rachats. Le conseil d'administration a décidé au cours de sa séance du 21 novembre 2019, d'utiliser cette autorisation dont la durée de validité est de 18 mois à compter de ladite assemblée générale, soit jusqu'au 4 décembre 2020. La mise en œuvre de ce programme a été confiée à la société de Bourse Gilbert Dupont par la signature d'un contrat de mandat de rachat d'actions. Il est rappelé que les objectifs de ce programme sont les suivants : d'assurer la liquidité du marché de l'action, dans le cadre d'un contrat de liquidité, conforme au contrat type et à la charte de déontologie de l'AFEI approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers, et confié à un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante,

de respecter les obligations de délivrance d'actions contractées à l'occasion (a) de l'émission de titres donnant accès au capital, (b) des programmes d'options d'achat d'actions de la Société aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe, (c) de l'attribution d'actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (d) de l'attribution ou la cession aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne d'entreprise,

L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et (d) de l'attribution ou la cession aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne d'entreprise, la remise de titres en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d'opérations financières de croissance externe,

de l'annulation, dans le cadre de la politique financière de la Société, des titres ainsi achetés. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société de bourse Gilbert Dupont, a procédé à l'achat, pour le compte d'UMANIS SA, de 224.507 actions Umanis à un cours moyen d'achat de 6,3685 euros. 3.5.1 Actions et valeurs mobilières Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184, alinéa 2, du Code de commerce, nous vous rendons compte des opérations réalisées, durant l'exercice écoulé, dans le cadre des plans d'options. Etat des options de souscription et d'achat attribuées aux salariés Date de Date de Nombre de Date de 1ère Date Nombre Prix Nombre Nombre Nombre Nombre l'attribution l'assemblée bénéficiaires levée d'échéance d'options d'exercice d'options d'options d'options d'options par le possible du plan attribuées en euros renoncées exercées caduques exerçables Conseil 26/04/2019 05/09/2018 5 26/04/2024 26/04/2029 50 718 7,59 0 0 3 293 0 Rapport de gestion | Umanis 22 3.5.2 Attribution gratuite d'actions Aucune attribution gratuite d'actions n'a été réalisée au cours de l'exercice écoulé. 3.6 Rémunération des mandataires sociaux 3.6.1 Rémunération totale et avantages en nature versés aux mandataires sociaux par la Société ou par une société du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Avantages Jetons Société versant les jetons Prénom,Nom Fixe Exceptionnelle de en nature de présence présence Laurent PIEPSZOWNIK(PDG) 133 200 - - 33 333 Umanis SA 39 905 Umanis Luxembourg Olivier POULIGNY (DG) 213 415 - - 33 333 Umanis SA 54 375 Umanis Luxembourg Aucune autre rémunération exceptionnelle n'a été versée aux mandataires sociaux par la Société ou par une société du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 3.6.2 Rémunération allouée aux membres du conseil d'administration (ex jetons de présence) La Société a versé un montant de 66.666 € au titre de jetons de présence au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Compte la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie du Covid-19, les membres du conseil d'administration vous informent qu'ils renoncent dès à présent à l'allocation de leur rémunération pour la période courant entre le 1er juillet 2020 et 30 juin 2021. Rapport de gestion | Umanis 23 3.6.3 Options de souscription d'actions et bons de souscription d'actions attribués aux mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Néant 3.6.4 Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) attribués à des mandataires sociaux Néant 3.6.5 Actions gratuites attribuées à des mandataires sociaux Néant 3.6.6 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci Néant 3.6.7 Options de souscription ou d'achat d'actions, BSA et BSPCE exercés par les mandataires sociaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Néant 3.6.8 Engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci Néant 3.7 Etat récapitulatif des opérations sur les titres de la Société supérieures à 5.000 € réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 par les dirigeants et autres personnes Conformément aux dispositions de l'article L.225-100-3 du Code de Commerce, vous trouverez ci-après l'état récapitulatif des opérations supérieures à 5.000 € réalisées par les membres du conseil d'administration et les personnes visées aux articles L.621-18-2 et R.621-23 du Code Monétaire et Financier, portées à la connaissance de la Société : Rapport de gestion | Umanis 24 Nom et prénom de Qualité Nature de Date de Nombre de Prix Montant de la personne l'opération l'opération titres unitaire l'opération concernée net Laurent Président Néant PIEPSZOWNIK Directeur Général de la Société Société Civile Personne visée à Néant FRISKA l'alinéa c de l'article L621-18- 2 du Code Monétaire et Financier Société Civile OPY Personne visée à Néant l'alinéa c de l'article L621-18- 2 du Code Monétaire et Financier LFPI GESTION Administrateur de Néant la Société Claude VIBERT- Administrateur de Néant GUIGUE la Société Isadora Administrateur de Néant COMBELLES la Société 3.8 Situation des mandats des administrateurs Nous vous rappelons que : Les mandats de Messieurs PIEPSZOWNIK et POULIGNY ont été reconduits dans leurs fonctions d'administrateurs au cours de l'assemblée générale du 21 juin 2016, pour une période de six années, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le mandat de Madame Claude VIBERT-GUIGUE a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur au cours de l'assemblée générale du 30 mai 2017, pour une période de six années, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

VIBERT-GUIGUE a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur au cours de l'assemblée générale du 30 mai 2017, pour une période de six années, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les mandats de la société LFPI Gestion et Madame Isadora Combelles ont pris effet à l'assemblée à compter de l'assemblée générale du 4 juin 2019, pour une période de six années, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Rapport de gestion | Umanis 25 3.9 Situation des mandats des commissaires aux comptes Nous vous rappelons que : Les mandats du Cabinet EXELMANS - Audit & Conseil, co-Commissaire aux comptes titulaire, et du Cabinet Présence Audit et Conseils, co-Commissaire aux comptes suppléant, ont pris fin au cours de la présente assemblée aussi votre conseil vous propose de renouveler le mandat de la Société EXELMANS - Audit & Conseil en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire et de nommer en qualité de suppléant, Stéphane Dahan pour une durée de six exercices, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.

co-Commissaire aux comptes titulaire, et du Cabinet Présence Audit et Conseils, co-Commissaire aux comptes suppléant, ont pris fin au cours de la présente assemblée aussi votre conseil vous propose de renouveler le mandat de la Société EXELMANS - Audit & Conseil en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire et de nommer en qualité de suppléant, Stéphane Dahan pour une durée de six exercices, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025. Les mandats de la société KPMG SA co-Commissaire aux comptes titulaire et de la société Salustro Reydel SA co-Commissaire aux comptes suppléant, ont été nommés au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juin 2016 pour une période de six exercices sociaux devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 3.10 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées En application des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, nous vous rappelons que vous serez appelés à vous prononcer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux conventions et engagements intervenus, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à savoir : conventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la Société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, ou avec une entreprise dans laquelle l'un des dirigeants de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise.

L.233-3 du Code de Commerce, ou avec une entreprise dans laquelle l'un des dirigeants de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise. engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, concernant l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du code de Commerce, ou concernant une entreprise dans laquelle l'un des dirigeants de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise de façon générale. Rapport de gestion | Umanis 26 4 Rapport des commissaires sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Il vous sera donné lecture du rapport sur les comptes annuels de vos commissaires aux comptes sur la vérification des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 5 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Il vous sera donné lecture du rapport sur les comptes consolidés de vos commissaires aux comptes sur la vérification des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 6 Approbation des comptes sociaux, quitus aux administrateurs Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture des rapports susvisés, de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils vous sont présentés, de donner quitus à vos administrateurs pour leur gestion de l'exercice écoulé et d'approuver également les opérations visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce. 7 Approbation des comptes consolidés Nous vous demanderons, après avoir entendu la lecture des rapports susvisés, de bien vouloir approuver les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils vous sont présentés. Rapport de gestion | Umanis 27 8 Informations générales sur la gestion du Groupe 8.1 Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2020 date d'ouverture de l'exercice social en cours Cf paragraphe 1.4. 8.2 Evolutions prévisibles - perspectives d'avenir Avant que la crise sanitaire, aux conséquence économiques importantes, ne se déclenche, les perspectives d'avenir pouvaient être résumées ainsi : Plus que jamais Umanis reste confiant dans son positionnement de leader sur le marché de la Data et son positionnement aligné sur les tendances des grands donneurs d'ordres. Umanis poursuivra sa croissance en 2020 et dans les années à venir sur un rythme soutenu. Les investissements informatiques des entreprises dans le secteur de l'IT devraient en effet augmenter de 3,7 % en 2020 selon un rapport du Gartneravec un marché qui atteindra les 3 872 Mds de dollars, et plus particulièrement dans le domaine des services (5.5%), le cabinet estime en outre que cette hausse se poursuivra en 2021 avec une croissance estimée à 3,8%. Gartner précise aussi que l'augmentation des dépenses IT est globalement très liée au développement du cloud, et aux tendances de l'hyperautomatisation liée à l'intelligence artificielle, à la démocratisation des usages Data et Analytiques, ainsi qu'au besoin de transparence, de traçabilité. Umanis considère d'une part que cette tendance va perdurer compte tenu des orientations affichées par ses clients et le rôle croissant de l'informatique dans la transformation numérique des entreprises via l'adoption des innovations technologiques, d'autre part est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette croissance du marché au vu de ses actifs et les orientations et investissements effectués vers ces tendances-clés du marché. Umanis a pour objectif une croissance organique de l'ordre de 5% en 2020. Cet objectif sera atteint entre autres via la conquête de nouvelles parts de marché sur ses concurrents, son positionnement sur le marché des services Data et du Cloud particulièrement dynamique, un renforcement des investissements humains et outils (mise en production d'un nouveau SIRH en janvier 2019, d'un LMS1, d'une organisation basée sur les communautés d'expertise et les certifications Cloud, Data et DevOps) permettant d'attirer plus de profils et de les fidéliser (maitrise du turn over) par une politique de formation et suivi des parcours de carrière au sein de l'entreprise. Pour rappel, Umanis avait pour ambition d'atteindre un chiffre d'affaires pro-forma de 400 millions d'euros au 31 décembre 2022 dans le cadre du plan stratégique EXPANSION 2022 avec plusieurs acquisitions ciblées au cours des années 2020 2022 pour poursuivre le positionnement expertise et consulting d'Umanis dans la droite ligne de l'acquisition de la société Ebiznext en décembre 2019. Des dossiers ciblés, correspondants aux critères et aux facteurs clés de succès éprouvés par le passé, sont étudiés avec sélectivité. En avance de phase par rapport à son plan stratégique Expansion 2022, Umanis s'est attaché en 2019 : 1 Learn Management System Rapport de gestion | Umanis 28 A réaffirmer l'ancrage data-driven de son offre auprès des métiers en étoffant son offre d'accompagnement (EPM) : acquisition de la société de conseil Neonn.

data-driven de son offre auprès des métiers en étoffant son offre d'accompagnement (EPM) : acquisition de la société de conseil Neonn. A développer son offre de conseil afin de la faire monter en valeur (conseil métier et digital) tout en conservant son avance sur l'expertise technologique permettant ainsi de se différencier des cabinets de conseil traditionnels, ∙ A étendre son savoir-faire sur le conseil en management et en organisation, notamment par l'acquisition de la société Contacts Consulting. A renforcer ses activités d'intervention sur les méthodes agiles, le Big Data, le DevOps/DevSecOps et les architectures Cloud : acquisition de la société de conseil en expertise Ebiznext L'offre et les practices Umanis restent parfaitement alignées sur les priorités de ses clients (source Gartner) classées selon les grandes tendances technologiques qui vont contribuer à la transformation de nos métiers dans les années à venir : L'adoption du cloud public qui permet d'accélérer l'innovation métier et se développe à un rythme accéléré avec des architectures de plus en plus complexes souvent hybrides et multicloud.

L'hyperautomatisation et l'accélération du « Time to Market » des solutions digitales, pour des utilisateurs qui attendent en entreprise des évolutions aussi rapides de leurs outils de travail que ce qu'ils peuvent constater sur leurs devices personnels, et nécessitent des approches regroupant DevOps, Organisations agiles et système de Tests automatisés

personnels, et nécessitent des approches regroupant DevOps, Organisations agiles et système de Tests automatisés La pervasivité des sujets d'IA, de Machine Learning et de Deep Learning, tant au niveau des outils bureautiques (démocratisation) que pour le développement d'algorithmes offrant des avantages compétitifs

L'accompagnement de nos clients qui passent d'entreprises « centrées sur la donnée » vers des entreprises « centrées sur les connaissances » : la donnée est analysée et mise en perspective par le Big Data, l'Analytique et l'IA, avec une tendance de plus en plus forte à la modernisation des plateformes existantes sur nos bases installées et à la convergence Analytics / Big Data / Cloud (Data Lakehouse)

Le respect des données privées et de la sécurité qui est un sujet qui se renforce en 2020, particulièrement avec le développement du Cloud et influence tous les développements logiciels (approches DevSecOps, Privacy By Design imposé par le RGPD),

Prise en compte de la « multiexpérience » utilisateur avec le développement des plateformes conversationnelles, l'intégration des APIs cognitives et la réalité mixte, Depuis, et suite au déclenchement de la crise sanitaire mondiale, Umanis n'est plus en mesure de donner de perspectives chiffrées suffisamment fiables et ne donnera pas de guidance marché en 2020. Nous vous demandons de vous référer à la note « évènements post clôture » des comptes consolidés, dans laquelle, nous tentons d'estimer par encadrement quelques impacts sur le chiffre d'affaires. Bien entendu, ces premières estimations reposent sur un scénario, non confirmé à date, de reprise de l'économie en fin de second trimestre 2020. 8.3 Analyse des risques 8.3.1 Risque de marché Se référer à l'annexe aux comptes consolidés (cf note 21). 8.3.2 Risque lié à l'évolution des effectifs La réussite future du groupe dépend, dans une large mesure, de sa capacité à recruter, former et fidéliser des professionnels disposant de fortes compétences techniques dans les différents niveaux d'expérience requis par son activité. Rapport de gestion | Umanis 29 Toute difficulté dans le recrutement, la formation ou la fidélisation d'un nombre suffisant de salariés qualifiés, pourrait donc freiner la croissance du groupe. Les professionnels très qualifiés sont rares et le marché est pénurique. Le groupe pourrait donc rencontrer des difficultés à recruter le nombre souhaité de salariés qualifiés afin d'assurer son plan de développement. La valeur du groupe, sa capacité d'innovation, sa croissance et ses résultats reposent essentiellement sur les compétences de ses collaborateurs en général, et des collaborateurs clés en particulier. Le tableau ci-dessous présente l'évolution des effectifs depuis le 31 décembre 2014 : 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2 623 2 477 2 340 2 139 1 907 1 855 La fidélité est un élément clé de la croissance du groupe. Or, aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies, on constate le plus souvent un déficit des offres par rapport à la demande en ressources humaines. Le groupe a mis en place une politique de ressources humaines qui vise à fidéliser les collaborateurs et à en faciliter le recrutement. Ainsi, le groupe a développé une culture d'entreprise forte et mis en place une politique de fidélisation comprenant : Une politique de rémunération attractive et adaptée aux conditions de marché

Des locaux offrant un cadre de travail agréable

Un nouveau SIRH centré sur le collaborateur en mode Self-Service, accessible via un navigateur Internet, un mobile ou une tablette, intégrant l'ensemble processus RH et permettant aux collaborateurs de faire toutes leurs démarches RH en un clic

Self-Service, accessible via un navigateur Internet, un mobile ou une tablette, intégrant l'ensemble processus RH et permettant aux collaborateurs de faire toutes leurs démarches RH en un clic Un LMS accessible partout en mode Self Service accessible via un navigateur Internet, un mobile pour permettre à tous nos collaborateurs de se former quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent

Une politique de formation basée sur les certifications techniques

"Coeur Umanis" pour permettre à nos collaborateurs de faire du mécénat de compétences

Des Responsables Ressources Humaines de proximité en charge de la gestion de carrière

Des Consultants en Ressources Humaines en charge du recrutement de l'intégration des collaborateurs

Le télétravail

Une politique de Reward

Une politique de mobilité interne

Une politique de cooptation

Un accord Handicap pour favoriser l'accompagnement des les personnes en situation de Handicap

L'accès à des places en crèche pour les enfants de nos collaborateurs

La possibilité de consulter un ostéopathe sur le lieu de travail des collaborateurs

Des évènements collaborateurs (Jeudis d'Umanis, U-Sport (foot, Rugby, Running…) Garden Party, Karaoke…) Ces atouts doivent permettre de procéder aux embauches nécessaires à la réalisation du plan de développement et contribuer à limiter le taux de turnover. Rapport de gestion | Umanis 30 8.3.3 Risques liés au marché des affaires et à l'activité Umanis a poursuivi en 2019 ses investissements sur les volets qualité, environnement et sécurité dans le but d'une maitrise et d'une réduction des risques. Ces investissements contribuent à la sécurisation de nos actifs clients et ont été concrétisés par l'extension en novembre 2019 de la certification ISO/IEC 27001, référence internationale en matière de gestion de la sécurité de l'information, aux centres de services de Casablanca et Orléans. Le renouvellement de nos certifications ISO 9001 pour le management de la qualité et la certification ISO 14001 pour le management environnemental confirme ainsi l'engagement d'Umanis dans le respect des normes de sécurité internationales. La protection de ses propres données et de celles de ses clients est devenu un enjeu crucial à l'heure où les contraintes règlementaires se durcissent, à l'image du RGPD qui est entré en vigueur en mai 2018. Umanis se porte ainsi garant de son niveau d'excellence dans sa capacité à délivrer et à maintenir des applications critiques pour ses clients dans ses centres de services. Les grands donneurs d'ordre cherchent toujours à maîtriser l'ensemble de leurs coûts dont ceux liés à l'externalisation des prestations de services. Ainsi, pour préserver sa compétitivité sur son marché et sa rentabilité, Umanis doit non seulement préserver son niveau d'activité mais aussi optimiser la productivité et l'efficacité de toutes ses ressources. Il s'agit d'un marché particulièrement dynamique qui voit apparaître régulièrement des nouveaux entrants. Umanis est engagé depuis de nombreuses années dans la rationalisation et l'amélioration en continu de ses processus métiers afin d'optimiser son efficacité opérationnelle et ses coûts. Après avoir outillé l'ensemble de ses processus dont la finance et le CDG, le commerce et le marketing via un CRM unique, la capitalisation projets et le suivi des livrables, la qualité, UMANIS a mis en production en janvier 2019 un nouveau SIRH qui lui permet d'améliorer la gestion de ses ressources depuis la phase de recrutement (attirer les talent), le pilotage de la gestion des carrières de ses consultants dans une logique de mesure de la performance, d'identification très rapide des talents et de fidélisation de ses collaborateurs par un meilleur suivi. Afin de fidéliser ses équipes et de répondre aux attentes de ses clients, UMANIS a lancé et mis en production en septembre 2019 un outil de LMS (Learn Management System), et une équipe dédiée, permettant à ses collaborateurs de développer de manière compatible avec le rythme des missions, leurs compétences sur les technologies-clés du marché et répondre ainsi de manière plus agile aux attentes de ses clients et de ses collaborateurs. Cet outil est secondé par une forte politique de certification appuyée et co-financée par nos partenaires éditeurs, ainsi qu'une gestion des communautés d'expertise qui se matérialise par une forte capitalisation Umanis est considéré comme le leader français sur son plus fort domaine d'expertise historique : la Data. Il est à noter que ce marché est en phase de consolidation et voit donc apparaitre des sociétés de taille considérable et, à contrario, de petites sociétés de services à la pérennité fragile souvent contraintes à la sous-traitance d'entreprises plus importantes référencées par les grands donneurs d'ordre. La principale barrière à l'entrée sur le marché est constituée par le montant des investissements humains et technologiques qu'un nouvel intervenant devrait consentir, ex-nihilo, pour pénétrer ce marché. Premièrement, la mise en œuvre d'une offre Data pour les entreprises nécessite une expérience et des compétences qui couvrent l'ensemble des métiers de l'entreprise : ressources humaines, finances/contrôle de gestion, marketing, commercial, achats, gestion du risque, pilotage des systèmes d'information. Au-delà des problématiques fonctionnelles, la mise en œuvre des solutions répond également aux spécificités des secteurs d'activité tels que l'automobile, les télécoms, l'industrie, le retail la banque, l'assurance, les mutuelles, la santé, le secteur public et les services. Enfin, savoir extraire des données (endogènes ou exogènes, structurées ou pas et au volume exponentiel), les collecter, les stocker et les exploiter pour en extraire du sens pour les entreprises ou encore les réinjecter dans des processus opérationnels pour automatiser des traitements en temps réel demandent de fortes compétences techniques sur une pluralité de technologies. La mise en œuvre d'un système orienté Data est un projet stratégique pour l'entreprise qui a pour finalité d'optimiser ses processus, ses coûts, sa réactivité opérationnelle et d'identifier précocement des risques, des leviers de performances et des opportunités business pour demain. Il est donc généralement confié à un prestataire très expérimenté et légitime aux expertises reconnues en ce domaine. Rapport de gestion | Umanis 31 La deuxième barrière à l'entrée sur le marché est constituée par la capacité à affecter à un projet un nombre suffisant de consultants expérimentés et encadrés. Umanis représente aujourd'hui la plus large concentration de consultants, ingénieurs et experts en Data. La troisième barrière à l'entrée sur ce marché, est constituée par la stratégie d'alliances que peut nouer une entreprise comme Umanis avec les principaux éditeurs de logiciels du marché qui demandent notamment un investissement important en termes d'avant-vente, de formation et de certifications des consultants que peuvent difficilement consentir de nouveaux entrants. 8.3.4 Risques liés à la technologie Le groupe maîtrise toutes les technologies de référence sur son marché et a par ailleurs noué des partenariats stratégiques avec les principaux éditeurs sur ses domaines de compétences afin de préserver, entre autres, son avance technologique sur les nouveaux produits. Les services R&D, Conseil et Marketing suivent avec attention l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, les innovations IT ou les avancées technologiques qui auraient un impact sur ses prestations de services. Des rencontres sont organisées régulièrement avec les nouveaux entrants et, si un intérêt est détecté, les technologies sont testées et éprouvées afin de juger de leur éventuelle pertinence à entrer dans le catalogue de services d'Umanis. 8.3.5 Propriété intellectuelle La marque UMANIS est propriété de la société et a été déposée pour la France en 2000. Le groupe s'appuie sur des droits de propriété intellectuelle qui sont le support de son savoir-faire technologique et de son identité commerciale. Il est donc très important pour la société de s'assurer une protection juridique efficace. Les codes source des logiciels conçus et développés par la société pour son compte propre sont déposés auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP). Ces brevets ont été déposés, délivrés ou sont en cours d'examen en France et/ou l'étranger. Enfin, la société est titulaire de noms de domaine parmi lesquels umanis.com, umanis.fr, umanis.net et umanis.org. 8.3.6 Partenariats et Dépendance Le groupe Umanis conclut et fait vivre des alliances stratégiques au plus haut niveau avec les éditeurs qui font aujourd'hui référence sur ses marchés ou ceux jugés à forte valeur ajoutée pour ses clients. Afin de suivre l'évolution de ses marchés, le groupe a mis en place une gouvernance rigoureuse de ces partenariats animée par une direction dédiée et expérimentée (Gestion des budgets, des risques, diversification et pilotage des entrées sorties des partenaires) afin d'optimiser et de sécuriser ses investissements en la matière. Le groupe a par ailleurs renforcé sa politique déjà forte et volontariste de formations techniques et de certifications pour ses consultants en l'alignant sur les partenariats stratégiques. Par ces partenariats, le groupe bénéficie aussi de moyens supplémentaires en termes de Formation, de licences pour ses Systèmes d'information, de Co-Marketing, de supports techniques de hauts niveaux en ré-assurance de ses projets, et d'accès direct et privilégié au plus haut niveau d'expertise ou de management des éditeurs partenaires. Umanis réalise des prestations d'ingénierie en sous-traitance de ses partenaires et les accompagne sur des opérations de revente ou de maintenance de leurs licences. Rapport de gestion | Umanis 32 Umanis a établi des partenariats de haut niveau, dont certains depuis plus de 20 ans, avec Microsoft, Google, Amazon AWS, IBM, SAP, SAS et Oracle qui représentent l'essentiel de la base installée technologique de ses clients. Le groupe est également partenaire d'éditeurs plus spécialisés tels qu'entre-autres : DataBricks, Snowflake sur les solutions Cloud Data Distribuées

Cloudera, Splunk, M ongoDB, Atscale en Big Data

ongoDB, Atscale en Big Data Microstrategy, Dataiku, Tableau, Qlik, Toucan Toco, Talend, Tibco en Traitement et en Visualisation de la Data

Informatica, Orchestra Networks, Stibo Systems, Blueway et Semarchy en gouvernance des données

Salesforce et E-Deal en CRM, Workday, Beqom pour la partie RH et Anaplan pour la partie EPM (Elaboration budgétaire) Le groupe Umanis dont les partenariats sont diversifiés n'identifie pas de dépendance économique vis-à-vis de ses fournisseurs ou clients à ce jour. 8.3.7 Actifs nécessaires à l'exploitation A ce jour, la société et son groupe possèdent tous les actifs nécessaires à son exploitation. Les marques déposées par Umanis, le fonds de commerce de la société UMANIS et les titres de ses filiales sont nantis au profit des banques prêteuses dans le cadre du financement accordé à UMANIS pour des projets de croissance externe. 8.3.8 Assurances Depuis le 1er janvier 2010, la politique de gestion des risques de la société et de son groupe est gérée en collaboration avec deux courtiers d'assurance, AXA France IARD et Conseils & Risques Financiers pour la France, afin d'avoir une politique de couverture adaptée à son activité. La société a souscrit à ce jour diverses polices d'assurances couvrant principalement les risques suivants : Un contrat d'assurance multirisque pour les bureaux qui couvre les cas d'incendie, dégât des eaux et bris de glace, vandalisme, attentats… avec franchise;

Une assurance en responsabilité civile professionnelle et exploitation tous dommages confondus de 12.000.000 € par an et par sinistre (dont dommages matériels et immatériels consécutifs confondus : 5.000.000 € avec une franchise de 1.000 € ; dommages immatériels non consécutifs : 5.000.000 € avec une franchise de 15.000 €) ;

Un contrat couvrant la responsabilité des dirigeants de droit et de fait a été renouvelé. Depuis le 1er juillet 2018, la société et ses filiales bénéficient également : d'une assurance complémentaire « responsabilité civile » par l'assureur CHUBB en cas d'atteinte à la vie privée et la confidentialité des données ainsi qu'en cas d'atteinte à la sécurité des réseaux de 10.000.000 € par an et par sinistre tous dommages confondus avec une franchise de 50.000 € ;

d'une assurance « Dommages »par l'assureur CHUBB, en cas de tentative d'extorsion informatique, d'atteinte aux données, à la sécurité ou à la disponibilité du système informatique, pertes d'exploitation, sanctions administratives, de 3.000.000 € par an et par sinistre avec une franchise de 20.000 €. Tous les risques significatifs connus à ce jour font l'objet d'une convention d'assurance. Rapport de gestion | Umanis 33 8.3.9 Risques liés à la concurrence Umanis est positionné sur un marché très concurrentiel et se retrouve en compétition avec des sociétés Françaises comme internationales. De plus, sa forte pénétration des grands comptes et son positionnement Data First placent Umanis en position frontale face aux plus importantes sociétés de services généralistes mondiales comme des acteurs de taille similaires aux domaines de compétences spécialisés sur la Business Intelligence et la Data de manière générale. Le groupe se doit de rester compétitif vis-à-vis de ses concurrents actuels ou futurs afin de préserver ses parts de marché, son résultat d'exploitation et sa situation financière. Le groupe ne peut garantir qu'il sera en mesure de rester compétitif vis-à-vis de ses concurrents actuels ou futurs. 8.3.10 Risques liés aux acquisitions futures et leur intégration La société n'exclut pas de procéder dans le futur à de nouvelles acquisitions de sociétés ou des prises de participation. Le groupe pourrait rencontrer des difficultés à mettre en œuvre sa politique d'acquisition en raison notamment de l'existence d'offres concurrentes sur les sociétés cibles ou de l'évolution du cours de l'action qui pourrait rendre le paiement par échange d'actions moins intéressant. Ces acquisitions pourraient entraîner une dilution de l'actionnariat actuel de la société, un recours à l'endettement financier, des pertes éventuelles ou bien encore la constitution de provisions liées à la nécessité de constater une dépréciation de la valeur des divers actifs acquis. Elles pourraient aussi avoir un impact négatif sur sa rentabilité et celle de ses actionnaires. En outre, toute acquisition implique un certain nombre de risques liés notamment aux difficultés d'intégration des activités, technologies, produits et des équipes de la société rachetée. 8.3.11 Risques juridiques Le groupe n'est pas soumis à une réglementation ou convention fiscale particulière. Les contraintes de confidentialité auxquelles sont soumises les sociétés du groupe sont celles habituellement rencontrées dans le cadre des relations normales de travail. 8.3.12 Risques et conséquences de l'activité sur l'environnement La société et ses filiales exercent des activités de prestations intellectuelles qui n'ont pas d'impact direct sur les ressources naturelles et l'environnement. 8.3.13 Faits exceptionnels et litiges Les litiges avec les salariés ayant quitté le groupe et ayant entamé une procédure à son encontre, font l'objet de provisions pour risques. Ces provisions sont calculées sur la base de la meilleure estimation du risque encouru établie par les avocats et/ou juristes du groupe et fondée sur l'expérience acquise. Le montant des coûts qui seront réellement supportés peut différer sensiblement des montants initialement provisionnés et pourra donc avoir un effet significatif sur les résultats futurs. Le montant des provisions pour risques relatives aux litiges salariés représente 905 milliers d'euros au 31 décembre 2019 (à comparer à 796 milliers d'euros au 31 décembre 2018). Les autres provisions pour risques (410 milliers d'euros au 31 décembre 2019) sont constituées principalement de la provision pour pertes à terminaison pour 198 milliers d'euros contre 157 milliers d'euros au 31 décembre 2018. Rapport de gestion | Umanis 34 Il n'existe pas d'autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d'avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société. 8.3.14 Risques sanitaires La Société est exposée à tout risque sanitaire ayant des conséquences économiques, du fait de l'arrêt de tout ou partie d'activités économiques dans le pays, voire dans le monde entier. Cette situation est actuellement cruellement illustrée par la crise dite « Covid-19 » qui sévit en France et dans le monde, du fait des mesures de confinement décidées par les gouvernements. Umanis, dont l'activité consiste à réaliser des prestations intellectuelles dématérialisées auprès de clients a pu mettre en œuvre des solutions de télétravail très rapidement, ce qui lui a permis de sauvegarder l'essentiel de son activité et de son chiffre d'affaires. La société avait signé au préalable des accords de télétravail et disposait d'un arsenal de mesures (outils performants, organisation éprouvée) pour lui permettre d'activer rapidement ce levier. Ceci étant, le risque principal auquel la société est confrontée dans ce cas est la décision de ses clients donneurs d'ordre de suspendre ou de résilier les contrats en cours. Les raisons peuvent être aussi diverses que variées : contraintes liées la sécurité informatique, impossibilité de suivre les projets sous-traités par les propres équipes client, nécessité de réduire des dépenses par les clients, etc… Le second volet de mesures disponibles a été dans ce cas de bénéficier des aides gouvernementales, via le recours au chômage partiel, ce qui permet de limiter les coûts restant à la charge de l'entreprise, ce afin d'éviter tout licenciement et préserver, autant que possible, les marges de la Société. Rapport de gestion | Umanis 35 9 Rapport de gouvernement d'entreprise 9.1 Tableau récapitulatif des autorisations d'émission de titres de capital et de créance en cours de validité et le niveau de leur utilisation Compte rendu de l'utilisation faite des délégations consenties au Conseil d'administration actuellement en cours Conformément aux dispositions légales, est joint au présent rapport le tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs conférées au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital. Types d'autorisation A.G.E. Echéance Montant Augmentations Autorisation nominal réalisées dans le résiduelle maximum de cadre de cette l'augmentati autorisation on de capital social autorisée Augmentation de capital 04 juin 2019 04 juin 2021 3% du social avec renonciation des (12ème capital actionnaires à leur droit résolution) social au préférentiel de souscription jour de au profit des adhérents d'un l'utilisation PEE / plan partenarial de la d'épargne salariale volontaire délégation 3% du capital social au jour de l'utilisation de la délégation Emission d'options de 5 septembre 5 mars 2020 10% du 26 avril 2019 9,73% du capital souscription ou d'achat 2018 (18 mois) capital 0,27 % du capita social au jour de d'actions avec suppression (3ème social au 50.718 actions au l'utilisation de la du droit préférentiel des résolution) jour de prix unitaire de délégation actionnaires au profit des l'utilisation 7,59 € salariés-dirigeants et/ou de la salariés-cadres et délégation mandataires sociaux soumis au régime fiscal des salariés, de la Société Rapport de gestion | Umanis 36 Emission de bons de 5 septembre 5 mars 2020 1.000.000 € 1.000.000 € souscription de bons de 2018 (18 mois) souscription d'actions (BSA) (4ème avec suppression du droit résolution) préférentiel de souscription au profit des salariés- dirigeants et/ou salariés- cadres et mandataires sociaux soumis au régime fiscal des salariés, de la Société 9.2 Administration et contrôle de la société 9.2.1 Mandataires sociaux Nous vous rappelons que l'ensemble des informations qui suit correspond aux mandats sociaux qui ont été exercés au sein de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 9.2.2 Autres fonctions exercées par les mandataires sociaux au sein du Groupe Prénom, Nom Autres fonctions au sein de la Société et/ou du Groupe Mandat social Laurent Piepszownik Président de : Président Directeur Général - Administrateur MURA UMANIS Luxembourg UMANIS Investissement UMANIS Innovative Services (Espagne) Gérant de : UMANIS MANAGED SERVICES Olivier Pouligny Président de : Directeur Général Délégué - Directeur Général de : Administrateur MURA UMANIS Investissement UMANIS INGENIERIE CONTACTS CONSULTING OCEANE CONSULTING NORD OCEANE CONSULTING NORD IS EBIZNEXT NEONN Gérant de : Rapport de gestion | Umanis 37 UMANIS INSTITUT UMANIS BPO (Maroc) Claude Vibert-Guigue Non salarié Administrateur Aucune autre fonction exercée au sein de la Société et/ou du Groupe Isadora Combelles Non salarié Administrateur Aucune autre fonction exercée au sein de la Société et/ou du Groupe LFPI GESTION Non salarié Administrateur Aucune autre fonction exercée au sein de la Société et/ou du Groupe 9.2.3 Mandats et/ou fonctions exercés par les mandataires sociaux dans d'autres sociétés Prénom, Nom Mandats et/ou fonctions exercés dans d'autres sociétés Mandat social Laurent Piepszownik Liquidateur (liquidation amiable) de : Président Directeur Général VISPORT (depuis le 27/11/2007) Administrateur SPORTAIL (depuis le 10/12/2007) Gérant de : Société Civile FRISKA SCI DEMAT CHANTE A COOK SCI 7/9 PAUL VAILLANT COUTURIER SCI PONT DE L'ARCHE SCI LOX SCI JULES GUESDE SCI JULES GUESDE 2 SCI DEMAT SCI VAUGIRARD SCI 78 VAUGIRARD Président de : EXPANSION 2022 DAGOUSKET SASP RUGBY CLUB SURESNES HAUTS DE SEINE L.IT SPORT LOV MARAIS Olivier Pouligny Gérant de : Administrateur Société Civile OPY Directeur général Délégué SCI 7/9 PAUL VAILLANT COUTURIER SCI PONT DE L'ARCHE SCI LOX Société LOUCARBOAT (SARL) SCI JULES GUESDE SCI JULES GUESDE 2 Rapport de gestion | Umanis 38 SCI 20/22 BIS RUE RASPAIL Directeur Général : DAGOUSKET SASP RUGBY CLUB SURESNES HAUTS DE SEINE Isadora Combelles Néant Administrateur LFPI GESTION o Gérant et société de gestion de LFPI Micap 7 S.L.P. Administrateur Membre du conseil d'administration de UMANIS SA Membre du conseil d'administration de Interflora France SA Gérant de LFPI MIDCAP 7, membre du conseil de surveillance de Mura SAS o Membre du conseil de surveillance de Explinvest SAS

o Membre du conseil de surveillance de Financière Mars SAS

o Membre du conseil de surveillance d'Hôtelière Développement SAS o Membre du conseil de surveillance de Timhotel SAS

o Membre du comité de surveillance de Cosmo France SAS o Membre du comité de surveillance de Finergal SAS

o Président de Eduholdco SAS, elle-meme membre du comité de surveillance d'Eduinvest SAS

o Membre du comité stratégique de InVivo Group SAS Président du conseil de surveillance de MyFlower SAS Président du conseil de surveillance de Financière CMG SAS o Président du comité de surveillance de Finergal SAS

o Président du comité de surveillance d'Ithaque Investissements SAS o Président du comité de surveillance de Groupe Spengler Holtex SAS o Président du comité de surpervision d'Eduholdco SAS

o Président du comité de surveillance de Uperio Holding SAS o Président du comité de surveillance de Top Difinn SAS

o Président du comité stratégique de Snadec Premium SAS L iquidateur de Topco Ballu SAS Président de Findesk SAS o Président d'Eduholdco SAS

o Président de Global Lifting Finance SAS o Président de Finaxell SAS Représentant de la masse des titulaires de BSA de Groupe Winncare Représentant de la masse des titulaires d'OCA d'Ithaque Investissements SAS o Représentant de la masse des titulaires d'OCA de MyFlower SAS Censeur au comité stratégique de Groupe Winncare o Censeur au comité de surveillance d'Eduinvest SAS o Censeur au comité de surveillance de Top Difinn SAS Claude Vibert-Guigue Néant Administrateur Rapport de gestion | Umanis 39 9.3 Conventions réglementées Transactions entre parties liées Umanis Sa a enregistré dans ses charges et produits différents montants liés aux facturations émises et reçues de ses filiales: -Chiffre d'affaires : 554 703€ -Charges financières : 1 779€ - Produits financiers : 63 443€ -Charges externes : 10 293 892€ La SCI 7/9 Paul Vaillant Couturier détenue majoritairement par les mandataires sociaux d'Umanis SA, Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d'un immeuble de bureaux, 7/9 Paul Vaillant Couturier à Levallois- Perret, qu'elle loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 972 K€ facturé par la SCI 7/9 Paul Vaillant Couturier au titre des loyers de l'année 2019. La société AMAYAS détenue majoritairement par les mandataires sociaux d'Umanis SA, Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est à la fois cliente et fournisseurs de Umanis SA. Umanis a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 210 K€ facturé par la société AMAYAS. Umanis SA a enregistré dans ses produits un montant de (6) K€ facturé à la société AMAYAS. Umanis a également enregistré dans ses produits au 31 décembre 2019 un montant de 95 K€ au titre des loyers perçus. La société HARINGTON Technologie détenue majoritairement par les mandataires sociaux d'Umanis SA, Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est à la fois cliente et fournisseurs de Umanis SA. Umanis a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 127 K€ facturé par la société HARINGTON Technologies. Umanis SA a enregistré dans ses produits un montant de 152 K€ facturé à la société HARINGTON Technologies. Umanis a également enregistré dans ses produits au 31 décembre 2019 un montant de 56 K€ au titre des loyers perçus. La SCI Lox détenue majoritairement par les mandataires sociaux d'Umanis SA, Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d'un immeuble de bureaux à Levallois-Perret, qu'elle loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 109k€ facturé par la SCI LOX au titre des loyers de l'année 2019. La SCI Jules Guesde détenue majoritairement par les mandataires sociaux d'Umanis SA, Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d'un immeuble de bureaux à Levallois-Perret, qu'elle loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 414K€ facturé par la SCI Jules Guesde au titre des loyers de l'année 2019. La SCI Pont de l'Arche détenue majoritairement par les mandataires sociaux d'Umanis SA, Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d'un immeuble de bureaux à St Avertin, qu'elle loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 159K€ facturé par la SCI Pont de l'Arche au titre des loyers de l'année 2019. La SCI Jules Guesde 2 détenue majoritairement par les mandataires sociaux d'Umanis SA, Messieurs Laurent PIEPSZOWNIK et Olivier POULIGNY, est propriétaire d'un immeuble de bureaux à Levallois-Perret, qu'elle loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 129K€ facturé par la SCI Jules Guesde 2 au titre des loyers de l'année 2019. La SCI 20/22 bis Rue Raspail détenue majoritairement par le mandataire social d'Umanis SA, Monsieur Olivier POULIGNY, est propriétaire d'un appartement à Levallois-Perret, qu'elle loue à Umanis SA. Umanis SA a enregistré dans ses charges au 31 décembre 2019 un montant de 16K€ facturé par la SCI 20/22 bis Rue Raspail au titre des loyers de l'année 2019. Rapport de gestion | Umanis 40 9.4 Modalités d'exercice de la direction générale Choix du mode moniste avec non-dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général La Société est une société anonyme à conseil d'administration fonctionnant ainsi selon le mode « moniste », par opposition à une société anonyme qui comporterait un conseil de surveillance et un directoire. Les fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général ne sont pas dissociées. La Société est ainsi dirigée par un Président - Directeur Général, Monsieur Laurent PIEPSZOWNIK, et un Directeur Général Délégué, Monsieur Olivier POULIGNY. Au 31 décembre 2019, date de clôture du dernier exercice social, la composition du conseil d'administration, se composait de six administrateurs, à savoir : M. Laurent PIEPSZOWNIK, Président du conseil d'administration depuis l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1998 et Président - Directeur Général de la Société, détenant à cette même date indirectement par l'intermédiaire de la holding MURA et par la société FRISKA dont il détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce), 30,36 % des droits de vote et 29,61 % des actions composant le capital social de la Société ;

233-3 du Code de commerce), 30,36 % des droits de vote et 29,61 % des actions composant le capital social de la Société ; M. Olivier POULIGNY, administrateur depuis l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1998 et Directeur Général Délégué de la Société, détenant seul à cette même date, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la holding MURA et par la société OPY dont il détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, 12,76 % des droits de vote et 12,93 % des actions composant le capital social de la Société ;

233-3 du Code de commerce, 12,76 % des droits de vote et 12,93 % des actions composant le capital social de la Société ; Madame Claude VIBERT-GUIGUE, administrateur depuis l'assemblée générale mixte du 28 juin 2011.

VIBERT-GUIGUE, administrateur depuis l'assemblée générale mixte du 28 juin 2011. Madame Isadora Combelles, administrateur depuis l'assemblée générale mixte du 4 juin 2019.

La société LFPI GESTION, administrateur depuis l'assemblée générale mixte du 4 juin 2019, détenant à cette même date indirectement par l'intermédiaire de la holding MURA 9,10 % des droits de vote et 8,1% des actions composant le capital social de la Société. Rapport de gestion | Umanis 41 10 Rapport de responsabilité sociale de l'entreprise Rapport de gestion | Umanis 42 Référence : DPEF 2019 Version : v6.01 Date de la version : 24/03/2020 Etat du document : Finale DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIERE 2019 Déclaration de Performance Extra Financière Document public

Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Diffusion NOM SOCIETE @public Umanis Historique des modifications VERSION DATE AUTEUR OBJET DE LA VERSION ET LISTE DES MODIFICATIONS V0.00 02/2020 LER Initialisation suite rdv Veritas V1, 2, 3 02/2020 CRU Intégrations contextes & éléments juridiques, sociaux, environnementaux V4.00 02/2020 LER Intégration Cœur Umanis V4.01 06/03/2020 MPN Index égalité HF pour deux sociétés et partie Handicap. V4.02 06/03/2020 LER Partenariats V4.03 10/03/2020 LER Validation audit V5.00 16/03/2020 LER Vérification VERITAS- maj table de concordance V6.01 24/03/2020 LER Verifiée Veritas- complements AT Validation VERSION EMETTEUR DATE / VISA VERIFICATEUR DATE / VISA APPROBATEUR DATE / VISA v6.01 LER Date d'application : 2 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis TABLE DES MATIERES 1 PRESENTATION UMANIS ET SES ACTIVITES 5 1.1 POSITIONNEMENT 5 1.2 DES OFFRES DATA DRIVEN 5 1.3 UMANIS INTERVIENT SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE APPLICATIF 6 1.4 DES CAPACITES D'ENGAGEMENT ET DE QUALITE RECONNUES 6 1.5 NOS PARTENAIRES ET NOS ALLIANCES IT 6 1.6 STRATEGIE ET PERSPECTIVES 7 1.7 NOTES METHODOLOGIQUES DU REPORTING RSE 11 2 GOUVERNANCE 12 2.1 IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES 13 3 FACTEURS DE RISQUES 14 3.1 DISPOSITIF DE GESTION DE RISQUES 14 3.2 LES ENJEUX LIES A NOS COLLABORATEURS 15 3.3 LES ENJEUX LIES A NOS CLIENTS 16 3.4 LES ENJEUX LIES A L'ENVIRONNEMENT 17 3.5 LES ENJEUX LIES A L'ETHIQUE ET LA GOUVERNANCE 18 3.6 PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE 20 3.7 OBJECTIFS DE RELATIONS DURABLES DES NATIONS UNIES 21 3.8 DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 22 4 INFORMATIONS SOCIALES 23 4.1 L'EFFECTIF TOTAL ET LA REPARTITION DES SALARIES PAR SEXE, PAR AGE ET PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 23 4.2 LES EMBAUCHES ET LES SORTIES VOLONTAIRES 25 4.3 LES REMUNERATIONS ET LEUR EVOLUTION 27 4.4 ORGANISATION DU TRAVAIL 28 4.5 L'ABSENTEISME LIE AU BIEN-ETRE AU TRAVAIL 29 4.6 RELATIONS SOCIALES 31 4.7 SANTE ET SECURITE 33 4.8 FORMATION 35 4.9 EGALITE DE TRAITEMENT 36 5 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 40 5.1 POLITIQUE GENERALE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 40 5.2 POLLUTION 40 5.3 ECONOMIE CIRCULAIRE 42 5.4 CHANGEMENT CLIMATIQUE 46 3 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 5.5 PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 46 5.6 RESPECT DU BIEN-ETRE ANIMAL ET D'UNE ALIMENTATION RESPONSABLE, EQUITABLE ET DURABLE 46 INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIAUX, SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 47 6.1 IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 47 6.2 RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PERSONNES OU LES ORGANISATIONS INTERESSEES PAR LES ACTIVITES DE LA SOCIETE 47 6.3 SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS 51 7 LOYAUTE DES PRATIQUES 52 RAPPORT DE L'ORGANISME TIERS INDEPENDANT SUR LA DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIERE 54 9 TABLE DE CONCORDANCE 55 4 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis PRÉSENTATION UMANIS ET SES ACTIVITÉS 1.1 Positionnement Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services on shore et Near shore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. 1.2 Des offres Data Driven 1.2.1 Centrées sur la DATA 1.2.2 Les projets data portent la transformation numérique 5 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 1.3 Umanis intervient sur l'ensemble du cycle de vie applicatif 1.4 Des capacités d'engagement et de qualité reconnues 1.5 Nos partenaires et nos alliances IT 6 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 1.6 Stratégie et perspectives 1.6.1 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 2019 DE 219,2 M€ EN PROGRESSION DE +6,0% Umanis a annoncé quatre acquisitions en 2019 et une création : L'acquisition de 100% du capital de Contacts Consulting le 31 janvier 2019, société de conseil en management & systèmes d'information. Contacts Consulting accompagne les entreprises grands comptes dans la définition (Conseil) et le pilotage (AMOA - Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) de leurs projets de transformation.

Présente à Paris et en régions, en particulier dans le quart sud-ouest de la France, ainsi qu'à Lille, Nantes et Montpellier, Contacts Consulting intervient en particulier auprès de plusieurs grands comptes des secteurs Aéronautique-Défense et Retail-Distribution. Ces expertises sectorielles sont parfaitement complémentaires des positions d'Umanis. Forte d'environ 40 collaborateurs, Contacts Consulting réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,5 M€ pour une rentabilité proche des standards du groupe. L'acquisition des sociétés OCEANE CONSULTING NORD et sa filiale OCEANE CONSULTING NORD IS le 1 er juillet 2019. Il s'agit d'un groupe de service numérique composé d'environ 50 consultants. Ses domaines d'intervention sont variés : Application services (Bigdata, portails d'entreprise, etc.), conseil et MOA, Infrastructures (assistance technique, poste de travail, etc.), édition de logiciel ou encore accessibilité numérique.

En 2018, le chiffre d'affaires de la société a atteint 7,8M€ contre 5,4M€ en 2017. Cette forte hausse s'explique principalement par la progression du chiffre d'affaires avec les entités du Groupe Mulliez (Auchan pour 1M€, Leroy Merlin pour 0,4M€ et Adéo pour 0,2M€). L'Acquisition permet au groupe UMANIS de

juillet 2019. Il s'agit d'un groupe de service numérique composé d'environ 50 consultants. Ses domaines d'intervention sont variés : Application services (Bigdata, portails d'entreprise, etc.), conseil et MOA, Infrastructures (assistance technique, poste de travail, etc.), édition de logiciel ou encore accessibilité numérique. En 2018, le chiffre d'affaires de la société a atteint 7,8M€ contre 5,4M€ en 2017. Cette forte hausse s'explique principalement par la progression du chiffre d'affaires avec les entités du Groupe Mulliez (Auchan pour 1M€, Leroy Merlin pour 0,4M€ et Adéo pour 0,2M€). L'Acquisition permet au groupe UMANIS de Développer et diversifier la base de clientèle dans la zone géographique du Nord de la France notamment à travers nos réseaux, l'animation marketing et commerciale, et l'élargissement des grands comptes, renforcer nos équipes en place dans le Nord de la France par l'intégration de l'équipe managériale du groupe OCEANE CONSULTING NORD.

L'acquisition de 60% du capital de la société NEONN et ses filiales NEONN LYON et NEONN ADVISORY MORROCO. NEONN le 25 juillet 2019. Ce groupe de société est un cabinet de conseil expert en consolidation composé de 45 consultants. Son domaine d'intervention repose sur trois activités complémentaires :

la practice people : consiste à l'assistance et à la production des comptes consolidés, et à l'accompagnement des directions financières et informatiques dans la mise en œuvre des normes légales de consolidation. La practice solutions : consiste à l'Intégration et le déploiement de solutions EPM (Enterprise Performance Management) liées à la consolidation et la mise en place de budget. La practice managed services : consiste à la maintenance technique et applicative des solutions d'EPM.

NEONN est basée à Paris et dispose de bureaux à Toulouse, Lille, Lyon mais également à Casablanca au Maroc. Ses clients sont présents à l'échelle mondiale, NEONN intervient à la fois en Europe, en Afrique, au Moyen Orient et en Amérique. 7 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis A fin juillet 2018, le chiffre d'affaires de la société a atteint 7,4M€ contre 5,8 M€ à fin juillet 2017 qui représente une croissance de 30 %. Cette forte hausse s'explique principalement par le renforcement de partenariat avec d'autres gros éditeurs EPM qui représentent plus de 50 % du marché des éditeurs EPM, le renforcement du chiffre d'affaires de NEONN paris avec la Française des Jeux (+666 K€) et TechnipFmc (+674 K€) ainsi que par le renforcement du chiffre d'affaires réalisé avec certains clients présents dans le top 10 en 2017 tels que Seb (+229 K€) ou encore EDF (+212 K€). L'Acquisition permet au Groupe UMANIS de relancer l'activité dite « EPM » au sein du groupe Umanis, NEONN devenant l'entité porteuse de celle-ci, en charge de son développement, Dans ce cadre, NEONN conserve sa marque propre et devient une filiale d'Umanis, tout en conservant ses structures juridiques. l'acquisition de la société EBIZNEXT le 03 décembre 2019. E-BIZNEXT est basé exclusivement à Paris, elle est spécialisée dans le secteur des technologies et des services de l'information.

Elle emploie actuellement 75 salariés. L'ensemble des collaborateurs ont tous de longues expériences d'expertise dans les domaines du Big Data, Devops, agile, Spring, Spark, Kafka, Mesos, Docker, Ansible et les solutions Cloud. Au 31 décembre 2018, la société a généré un chiffre d'affaire en hausse de plus 9 M€ contre 8,5 M€ l'exercice précédent. L'entreprise compte 20 clients actifs tel que Direct Assurance, Bouygues Construction, Cours Legendre, Kompass, MGP, La Poste, LVMH et CCI France. L'activité commerciale de la société E-BIZNEXT et celle d'Umanis étant complémentaires cette acquisition permet une croissance économique forte pour Umanis avec l'ouverture de nouveaux comptes clients leaders dans leurs secteurs. Constitution d'UMANIS Ingénierie, SAS au capital de 10.000 euros, le 1er janvier 2019 Afin notamment de répondre à la demande de nos clients et/ou prospects sur des projets pointus qui proposent l'étude, le conseil, la conception, le management et le contrôle d'un projet, UMANIS a décidé, sur avis favorable de son conseil d'administration et de son comité d'entreprise, de constituer une filiale dédiée dont la dénomination sociale est « UMANIS Ingénierie ». UMANIS Ingénierie est une société par actions simplifiée, au capital de 10.000 euros, filiale à 100 % d'UMANIS et son représentant désigné est Monsieur Olivier POULIGNY. Son activité principale est le conseil et l'ingénierie en technologies et innovation. 1.6.2 PROGRESSION DES EFFECTIFS Sur le plan des ressources humaines, le contexte général est toujours marqué par une pénurie de profils et une vive concurrence en matière de recrutement. Le groupe poursuit l'intensification de ses actions en matière d'embauche (attractivité, marque employeur) et de fidélisation des collaborateurs. Au 31/12/ 2019, le groupe était constitué de 2 714 collaborateurs (internes), contre 2582 à fin 2018. 1.6.3 PERSPECTIVES D'AVENIR Plus que jamais Umanis reste confiant dans son positionnement de leader sur le marché de la Data et son positionnement aligné sur les tendances des grands donneurs d'ordres. Umanis poursuivra sa croissance en 2020 et dans les années à venir sur un rythme soutenu. Les investissements informatiques des entreprises dans le secteur de l'IT devraient en effet augmenter de 3,7 % en 2020 selon un rapport du Gartneravec un marché qui atteindra les 3 872 Mds de dollars, et plus particulièrement dans le domaine des services (5.5%), le cabinet estime en outre que cette hausse se poursuivra en 2021 avec une croissance estimée à 3,8%. Gartner précise aussi que l'augmentation des dépenses IT est globalement très liée au développement du cloud, et aux tendances de l'hyperautomatisation liée à l'intelligence artificielle, à la démocratisation des usages Data et Analytiques, ainsi qu'au besoin de transparence, de traçabilité. Umanis considère d'une part que cette tendance va perdurer compte tenu des orientations affichées par ses clients et le rôle croissant de l'informatique dans la transformation numérique des entreprises via l'adoption des innovations technologiques, d'autre part est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette croissance du marché au vu de ses actifs et les orientations et investissements effectués vers ces tendances-clés du marché. Umanis a pour objectif une croissance organique entre 5% et 7% en 2020. Cet objectif sera atteint entre autres via la conquête de nouvelles parts de marché sur ses concurrents, son positionnement sur le marché des services Data 8 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis et du Cloud particulièrement dynamique, un renforcement des investissements humains et outils (mise en production d'un nouveau SIRH en janvier 2019, d'un LMS1, d'une organisation basée sur les communautés d'expertise et les certifications Cloud, Data et DevOps) permettant d'attirer plus de profils et de les fidéliser (maitrise du turn over) par une politique de formation et suivi des parcours de carrière au sein de l'entreprise. Umanis a pour ambition d'atteindre un chiffre d'affaires pro-forma de 300 millions d'euros au 31 décembre 2020 pour poursuivre le plan stratégique EXPANSION 2022 avec une ou plusieurs acquisitions ciblées en 2020 pour poursuivre le positionnement expertise et consulting d'Umanis dans la droite ligne de l'acquisition de la société Ebiznext en décembre 2019. Des dossiers ciblés, correspondants aux critères et aux facteurs clés de succès éprouvés par le passé, sont étudiés avec sélectivité. En avance de phase par rapport à son plan stratégique Expansion 2022, Umanis s'est attaché en 2019 : A réaffirmer l'ancrage data-driven de son offre auprès des métiers en étoffant son offre d'accompagnement (EPM) : acquisition de la société de conseil Neonn.

data-driven de son offre auprès des métiers en étoffant son offre d'accompagnement (EPM) : acquisition de la société de conseil Neonn. A développer son offre de conseil afin de la faire monter en valeur (conseil métier et digital) tout en conservant son avance sur l'expertise technologique permettant ainsi de se différencier des cabinets de conseil traditionnels,  A étendre son savoir-faire sur le conseil en management et en organisation, notamment par l'acquisition de la société Contacts Consulting. A renforcer ses activités d'intervention sur les méthodes agiles, le Big Data, le DevOps/DevSecOps et les architectures Cloud : acquisition de la société de conseil en expertise Ebiznext L'offre et les practices Umanis restent parfaitement alignées sur les priorités de ses clients (source Gartner) classées selon les grandes tendances technologiques qui vont contribuer à la transformation de nos métiers dans les années à venir : L'adoption du cloud public qui permet d'accélérer l'innovation métier et se développe à un rythme accéléré avec des architectures de plus en plus complexes souvent hybrides et multicloud.

L'hyperautomatisation et l'accélération du « Time to Market » des solutions digitales, pour des utilisateurs qui attendent en entreprise des évolutions aussi rapides de leurs outils de travail que ce qu'ils peuvent constater sur leurs devices personnels, et nécessitent des approches regroupant DevOps, Organisations agiles et système de Tests automatisés

La pervasivité des sujets d'IA, de Machine Learning et de Deep Learning, tant au niveau des outils bureautiques (démocratisation) que pour le développement d'algorithmes offrant des avantages compétitifs

L'accompagnement de nos clients qui passent d'entreprises « centrées sur la donnée » vers des entreprises « centrées sur les connaissances » : la donnée est analysée et mise en perspective par le Big Data, l'Analytique et l'IA, avec une tendance de plus en plus forte à la modernisation des plateformes existantes sur nos bases installées et à la convergence Analytics / Big Data / Cloud (Data Lakehouse)

Le respect des données privées et de la sécurité qui est un sujet qui se renforce en 2020, particulièrement avec le développement du Cloud et influence tous les développements logiciels (approches DevSecOps, Privacy By Design imposé par le RGPD),

Prise en compte de la « multiexpérience » utilisateur avec le développement des plateformes conversationnelles, l'intégration des APIs cognitives et la réalité mixte. Learn Management System 9 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 10 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 1.7 Notes méthodologiques du reporting RSE 1.7.1 Période concernée La période de reporting des informations RSE est l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 1.7.2 Périmètre concerné Le périmètre couvert par les informations communiquées dans la section « sociales » dans ce rapport concerne uniquement Umanis « France » (à savoir : Umanis SA, Oceane Consulting Nord, Oceane Consulting Nord IS, Contacts Consulting, Umanis Ingénierie (création en cours d'année 2019) ; Umanis Investissement ; Umanis Managed services). Pour cet exercice, les filiales étrangères ne sont pas prises en compte. Le périmètre couvert par les informations communiquées dans la section « Environnementales » dans ce rapport concerne (Umanis SA, Umanis Investissement, Umanis Managed services, Oceane Consulting Nord, Oceane Consulting Nord IS, Contacts Consulting et Umanis Casablanca). Neonn (prise de participation) reste hors périmètres de cette DPEF, du fait de sa consolidation au 1er Août. 1.7.3 Méthode de collecte et de consolidation des données RSE Les informations sont collectées annuellement, essentiellement par un système d'interviews. Toutes données sont fournies par le service qui en a la charge, et son responsable veille à valider leur exactitude sur les thèmes qui le concernent. Une agrégation des données collectées est progressivement réalisée, en relation conjointe avec les différents responsables, par réunions successives. 11 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis GOUVERNANCE Le Comité de Direction : met en œuvre de la stratégie d'Umanis, élaborée par le Comité Executif, dans le but de générer de la valeur pour ses clients, ses parties prenantes et ses collaborateurs. Le Comité de direction assure aussi le suivi de la stratégie RSE et sa mise en œuvre. A titre d'exemple, Umanis se doit d'obtenir en 2017, 2018, 2019 et 2020 au moins le niveau Argent de l'évaluation EcoVadis. Le Comité éthique : contribue avec le Comité de direction à élaborer, mettre en œuvre la stratégie RSE Umanis, détermine l'orientation et les priorités des plans d'actions en matière d'éthique et de conformité La Direction juridique : analyse les contrats (identification et évaluation du risque) à plusieurs niveaux : financiers, opérationnels, technologiques, clients, juridiques et fournisseurs. La Direction juridique est rattaché à la Direction Administrative et Financière d'Umanis. Le département RSE, Qualité, Sécurité, audit : garantit l'efficacité et la fiabilité du contrôle interne et durable, supervise le programme de responsabilité d'Entreprise, de la gestion des risques, des actions et objectifs à réaliser. Ce programme est contrôlé par un membre constitutif du comité de direction. Umanis s'engage dans une pratique commerciale responsable et durable génératrice de valeur ajoutée pour nos partenaires (clients, collaborateurs, actionnaires, investisseurs, partenaires commerciaux, fournisseurs, communautés). Notre vision est de construire et développer un référentiel de valeurs couvrant les points suivants: Le sens de l'écoute : en collaborant avec nos clients, nous nous engageons à comprendre leurs besoins commerciaux réels et à leur fournir des résultats mesurables dans la durée. Nous prenons très au sérieux le dialogue avec nos clients et tenons compte de leurs remarques et commentaires.

Nos valeurs : nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Umanis a un code de conduite et éthique très strict qui guide toutes nos pratiques commerciales.

Nos collaborateurs et leur environnement de travail : nous nous sommes engagés à être un employeur responsable envers les collaborateurs qui choisissent de nous rejoindre. Nous nous assurons que les locaux et nos méthodes de travail respectent les règles de sécurité et permettent ainsi à notre personnel de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons une culture qui respecte et tire le meilleur parti de la diversité de notre personnel en tant qu'individus.

d'eux-mêmes. Nous avons une culture qui respecte et tire le meilleur parti de la diversité de notre personnel en tant qu'individus. La Sécurité : Depuis ces dernières années, les enjeux sécuritaires ont un prix et il se compte en milliards pour n'évoquer que la cybercriminalité. Entreprise étendue, internet des objets, Bring Your Own Device, contraintes règlementaires accrues, la sécurité est devenu une obligation. Mais au-delà de notre propre gouvernance, c'est aussi une question de confiance, car tous les jours, Umanis réalise des prestations et des projets pour ses clients.

Umanis a ainsi mis en œuvre un système de management de la sécurité de l'information (SMSI) et une politique de sécurité du système d'information. L'ensemble des collaborateurs est sensibilisé aux bonnes pratiques et chacun doit passer l'ensemble de la formation en ligne. Les développeurs et administrateurs systèmes et réseaux ont quant à eux une formation avancée. Au niveau de la protection des données, les serveurs et postes de travail sont chiffrés ainsi que les messages sensibles. Au niveau des développements, la sécurité est intégrée dans toutes nos méthodologies projets. Nous utilisons des logiciels d'automatisation des tests statiques et dynamiques pour garantir un développement parfaitement sécurisé. Nos centres de services sont des sites sûrs avec protection physique des locaux, salles blanches et cloisonnement à la demande.

Securitis, notre organe sécuritaire, est responsable de l'évaluation, de l'analyse et du contrôle des risques. Il s'assure du respect des bonnes pratiques au quotidien. Certifié ISO 27001 par l'AFNOR, Umanis est adhérent du Clusif (Club de la Sécurité de l'Information Français) depuis 2018. 12 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 2.1 Identification des parties prenantes Clients et partenaires Attentes : Dans un contexte de changements technologiques et sociaux, les clients et partenaires d'Umanis s'attendent à bénéficier des outils numériques et de l'expertise appropriés pour relever leurs propres défis et développer leur activité. Ils attendent d'Umanis un partenaire fiable, inventif et engagé dans leur transformation numérique.

Dans un contexte de changements technologiques et sociaux, les clients et partenaires d'Umanis s'attendent à bénéficier des outils numériques et de l'expertise appropriés pour relever leurs propres défis et développer leur activité. Ils attendent d'Umanis un partenaire fiable, inventif et engagé dans leur transformation numérique. Défis : Satisfaction, confiance et anticipation des besoins futurs des clients et des partenaires

Satisfaction, confiance et anticipation des besoins futurs des clients et des partenaires Valeur créée par Umanis : A ccélérer le leadership, développer des parts de marché, créer des avantages compétitifs, favoriser une culture d'entreprise et des capacités d'innovation, maintenir une confiance mutuelle avec nos partenaires Direction, Actionnaires et associés Attentes : Les investisseurs d'Umanis attendent rentabilité, clarté et transparence. Ils doivent être informés de la stratégie d'Umanis et de la manière dont Umanis compte allouer ses ressources.

Les investisseurs d'Umanis attendent rentabilité, clarté et transparence. Ils doivent être informés de la stratégie d'Umanis et de la manière dont Umanis compte allouer ses ressources. Défis : réflexion intégrée, transparence, crédibilité

réflexion intégrée, transparence, crédibilité Valeur créée par Umanis : développer des relations à long terme avec les investisseurs, divulguer publiquement les indicateurs clés de performance en termes de développement durable, favoriser l'intégration de facteurs non financiers et à long terme Collaborateurs et partenaires sociaux Attentes : Les collaborateurs d'Umanis veulent travailler dans les meilleures conditions possibles, avoir l'opportunité d'évoluer et de grandir au sein de l'entreprise et être reconnus pour leurs réalisations.

Les collaborateurs d'Umanis veulent travailler dans les meilleures conditions possibles, avoir l'opportunité d'évoluer et de grandir au sein de l'entreprise et être reconnus pour leurs réalisations. Défis : bien-être au travail, engagement des collaborateurs, attractivité.

bien-être au travail, engagement des collaborateurs, attractivité. Valeur créée par Umanis : assurer la satisfaction des collaborateurs, développer les connaissances et les compétences, assurer une gestion des talents, encourager la collaboration, inculquer la culture d'entreprise Prestataires et Fournisseurs Attentes : Umanis a développé un écosystème robuste de fournisseurs pour l'aider à développer de nouveaux services et à atteindre de nouveaux marchés. Les fournisseurs d'Umanis en attendent une relation contractuelle à long terme fondée sur la confiance, l'équité et des valeurs éthiques partagées.

Umanis a développé un écosystème robuste de fournisseurs pour l'aider à développer de nouveaux services et à atteindre de nouveaux marchés. Les fournisseurs d'Umanis en attendent une relation contractuelle à long terme fondée sur la confiance, l'équité et des valeurs éthiques partagées. Défis : collaboration, partage des connaissances, efficacité

collaboration, partage des connaissances, efficacité Valeur créée par Umanis : garantir une qualité de service élevée, créer des synergies, minimiser les risques dans la chaîne d'approvisionnement 13 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis FACTEURS DE RISQUES 3.1 Dispositif de gestion de risques La gestion des risques d'Umanis vise à identifier, analyser, évaluer, suivre et contrôler les principaux risques d'Umanis contribuant ainsi à : Préserver la valeur, les actifs et la réputation d'Umanis;

Sécuriser les prises de décision et les processus afin de favoriser l'atteinte des objectifs;

Favoriser la cohérence des actions avec les valeurs de la Société;

Mobiliser les collaborateurs d'Umanis autour d'une vision commune des risques. Ce dispositif s'appuie sur : Un cadre organisationnel définissant les rôles et responsabilités ;

Un pilotage du dispositif. 3.1.1 Organisation La Direction générale définit : La Politique de Gestion des Risques;

Les objectifs et les valeurs d'Umanis;

L'organisation et les responsabilités en matière de suivi des risques;

Les risques à traiter de façon prioritaire et le niveau acceptable de chaque risque. 3.1.2 Processus et pilotage Pour réaliser les études de risques, Umanis a capitalisé son expérience, son savoir, les retours des parties prenantes externes (investisseurs, partenaires, clients et fournisseurs d'Umanis, universités, …) et internes (collaboratrices et collaborateurs), ainsi qu'une une analyse des normes internationales indépendantes (ISO, Grenelle2..). Des cartographies de risques auxquels sont confrontées ses entités sont formalisées année après année, basées sur l'évaluation des impacts potentiels, la probabilité d'occurrence et le niveau de maîtrise. Des coefficients sont ensuite attribués pour chaque enjeu et le calcul des notes finales effectué. Pour chacun de ces risques, des plans d'action sont définis : En termes de prévention, pour tenter de diminuer la probabilité d'occurrence ;

En termes de protection, pour en limiter les impacts ; Ce dispositif de gestion des risques est régulièrement actualisé, examiné (avancement des plans d'action relatifs aux risques prioritaires identifiés, incidents de la période écoulée, ...) et ré orienté si nécessaire. Des comités spécialisés viennent compléter ce dispositif, permettant de suivre plus finement des risques opérationnels (risques liés aux systèmes d'information) ou des thématiques spécifiques (RH, environnement, éthique, ...). Cette procédure permet de s'assurer qu'Umanis concentre effectivement ses efforts sur les sujets les plus pertinents pour toutes ses parties prenantes 14 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Ci-dessous, la synthèse des risques et opportunités : RISQUES ET OPPORTUNITES ENJEUX RSE NOS COLLABORATEURS Manque d'attractivité et rétention des talents  Talent et gestion des compétences Non-respect de l'égalité des chances et discrimination  Diversité Mauvaises conditions de travail  Implication des collaborateurs et bien-être NOS CLIENTS Non adaptation aux attentes des clients  Satisfaction client Défauts de système d'information et de protection des  Sécurité et protection des données données Manque de proactivité, d'innovation  Innovation et responsabilité numérique Difficultés de développement de partenariats  Partenaires commerciaux et écosystème Manque d'investissement dans l'innovation et les  Technologies et solutions durables offres numériques ETHIQUE ET GOUVERNANCE Non-respect des lois et règlementations  Gouvernance d'entreprise Pratiques non-éthiques et manque de transparence  Conformité et éthique des affaires Non prise en compte de critères RSE dans les pratiques  Chaîne d'approvisionnement d'achats Non prise en compte des attentes des communautés  Impact local et communautés ENVIRONNEMENT Mauvaise gestion des ressources  Impact carbone et changement climatique 3.2 Les Enjeux liés à nos collaborateurs Etre un employeur responsable : Umanis a la responsabilité et l'ambition de soutenir en permanence ses collaborateurs, et de leur fournir les compétences nécessaires afin d'accompagner la transformation numérique. 3.2.1 Description des risques et opportunités : Principaux défis d'Umanis en matière de ressources humaines : Gestion des talents et des compétences: La capacité d'Umanis à fournir des services de qualité repose sur l'expertise de ses Collaborateurs. Par conséquent, il est essentiel d'attirer les meilleurs candidats et de retenir et développer les talents.

En tant que partenaire de confiance de la transformation digitale de ses clients, Umanis offre à ses collaborateurs un plan d'accompagnement leur permettant de développer leurs compétences et leurs expertises numériques.

La capacité d'Umanis à fournir des services de qualité repose sur l'expertise de ses Collaborateurs. Par conséquent, il est essentiel d'attirer les meilleurs candidats et de retenir et développer les talents. En tant que partenaire de confiance de la transformation digitale de ses clients, Umanis offre à ses collaborateurs un plan d'accompagnement leur permettant de développer leurs compétences et leurs expertises numériques. Formation et développement du capital humain : Le capital humain et la gestion des talents représentent des atouts clés garantissant l'expertise des collaborateurs et son utilisation efficace dans la fourniture de services de qualité

Diversité: Umanis est signataire de la charte de la diversité et adhère aux principes des Nations Unies qui couvre l'égalité hommes/femmes, le handicap, la diversité générationnelle et culturelle

Umanis est signataire de la charte de la diversité et adhère aux principes des Nations Unies qui couvre l'égalité hommes/femmes, le handicap, la diversité générationnelle et culturelle Engagement et bien-être des collaborateurs: Pour proposer des solutions de qualité et un engagement de ses collaborateurs, Umanis veille à ce qu'ils bénéficient de bonnes conditions de travail et d'un environnement favorisant le bienêtre au travail. Umanis encourage le développement de collaborateurs engagés et motivés (politique de Rewards). 15 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 3.2.2 Nos engagements Une prestation de qualité dépend de la mise en place d'équipes solides et stables vouées à répondre aux besoins des clients. Umanis accompagne ses collaborateurs par un investissement fort en mettant l'accent sur les besoins en termes individuels, d'expertise, de talent et de capacité de gestion. L'amélioration des compétences et des performances est également gérée via un investissement continu dans les certifications et l'apprentissage adaptatif et multicanal. Umanis s'engage à fournir à l'ensemble des collaborateurs un environnement de travail sain. Umanis s'engage à respecter le droit du travail local, en termes de lois et réglementations relatives à la santé et à la sécurité des salariés, au travail obligatoire et au travail des enfants, et au harcèlement. Umanis défend en outre la liberté d'association et respecte le droit à la négociation collective. Umanis a pour principe de ne faire aucune discrimination, à l'embauche et dans les relations quotidiennes au sein de l'entreprise. La politique des ressources humaines menée par Umanis vise à assurer à chaque collaborateur un traitement équitable et s'engage sur différents points : Recrutement des jeunes diplômés

Egalité professionnelle homme/femme

Insertion de travailleurs en situation de handicap

Suivi des seniors

Diversité des collaborateurs Umanis 3.3 Les enjeux liés à nos clients Générer de la valeur : Umanis se doit de concevoir et fournir des solutions de bout en bout incluant son écosystème de partenaires pour répondre aux défis de ses clients, y compris leurs préoccupations en matière de sécurité et de protection des données. 3.3.1 Description des risques et opportunités : Principaux défis d'Umanis vis-à-vis de ses clients: Gestion de la relation client, satisfaction et livraison: La satisfaction et la fidélité des clients sont des objectifs majeurs et critiques pour la croissance d'Umanis à long terme. Umanis s'engage à offrir non seulement des solutions performantes et la meilleure expertise, mais aussi à développer l'innovation et entretenir des relations fructueuses avec ses clients. Les services informatiques fournis aux clients constituent parfois un élément critique de l'exécution de leurs activités commerciales et jouent souvent un rôle clé dans le développement de leurs opérations. Toute mise en œuvre inadéquate de systèmes informatiques sensibles ou tout manquement dans la prestation de services peut avoir des conséquences préjudiciables importantes pour les clients et entraîner des poursuites ou des litiges.

La satisfaction et la fidélité des clients sont des objectifs majeurs et critiques pour la croissance d'Umanis à long terme. Umanis s'engage à offrir non seulement des solutions performantes et la meilleure expertise, mais aussi à développer l'innovation et entretenir des relations fructueuses avec ses clients. Les services informatiques fournis aux clients constituent parfois un élément critique de l'exécution de leurs activités commerciales et jouent souvent un rôle clé dans le développement de leurs opérations. Toute mise en œuvre inadéquate de systèmes informatiques sensibles ou tout manquement dans la prestation de services peut avoir des conséquences préjudiciables importantes pour les clients et entraîner des poursuites ou des litiges. Sécurité et protection des données et des systèmes: La visibilité d'Umanis et de ses clients peut inciter des tiers malveillants à mener des attaques contre les systèmes Umanis et susceptibles de compromettre la sécurité des données. La perte d'informations confidentielles pourrait miner la confiance des clients, nuire aux relations commerciales et entraîner l'imposition d'amendes et de dommages-intérêts. Umanis est chargé d'offrir des technologies et des services qui aident les clients à protéger leurs actifs les plus précieux. Une culture de la sécurité des données est étroitement intégrée dans tous les organes de gouvernance.

La visibilité d'Umanis et de ses clients peut inciter des tiers malveillants à mener des attaques contre les systèmes Umanis et susceptibles de compromettre la sécurité des données. La perte d'informations confidentielles pourrait miner la confiance des clients, nuire aux relations commerciales et entraîner l'imposition d'amendes et de dommages-intérêts. Umanis est chargé d'offrir des technologies et des services qui aident les clients à protéger leurs actifs les plus précieux. Une culture de la sécurité des données est étroitement intégrée dans tous les organes de gouvernance. Innovation et responsabilité numérique: Dans un monde en évolution rapide, apporter l'innovation aux clients est au cœur de la stratégie d'Umanis. Pour répondre aux opportunités et aux menaces des ondes de choc numériques, il est essentiel de poursuivre la recherche et le développement, la co-innovation et la réflexion prospective.

Dans un monde en évolution rapide, apporter l'innovation aux clients est au cœur de la stratégie d'Umanis. Pour répondre aux opportunités et aux menaces des ondes de choc numériques, il est essentiel de poursuivre la recherche et le développement, la co-innovation et la réflexion prospective. Partenaires commerciaux et écosystème: Umanis a développé un réseau unique de partenariats incluant notamment Microsoft La capacité d'Umanis à proposer des solutions performantes est renforcée par sa collaboration avec des entreprises clés qui peuvent apporter de nouvelles approches aux défis des clients. La capacité de développer des partenariats et de créer un écosystème unique de partenaires technologiques est essentielle pour assurer la prestation de services innovants et de qualité.

Umanis a développé un réseau unique de partenariats incluant notamment Microsoft La capacité d'Umanis à proposer des solutions performantes est renforcée par sa collaboration avec des entreprises clés qui peuvent apporter de nouvelles approches aux défis des clients. La capacité de développer des partenariats et de créer un écosystème unique de partenaires technologiques est essentielle pour assurer la prestation de services innovants et de qualité. Technologies et solutions durables, innovation: Umanis s'efforce de concevoir des solutions durables qui répondent aux défis sociétaux et environnementaux auxquels sont confrontés les clients et la société dans son ensemble. Umanis évolue dans un environnement de nouvelles technologies et de digitalisation globale en 16 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis constante évolution. Pour asseoir sa position de leader et s'adapter à la transformation digitale, il investit toujours davantage dans l'innovation et les offres numériques 3.3.2 Nos engagements Umanis a mis en place une politique de sécurité, certifiée ISO 27001, chargée notamment de gérer tous les événements et incidents de sécurité identifiés. Les activités d'Umanis nécessitent parfois l'assistance de partenaires et/ou de sous-traitants dans le cadre de certains projets afin de compléter ses ressources en termes de collaborateurs, d'expertise ou de moyens. Ces partenaires sont étroitement sélectionnés en fonction des exigences de qualité, de coût, de prestation, d'innovation, d'éthique et de durabilité. En outre, le département R&D a pour mission de mener à bien des programmes de R&D alignés avec les dernières avancées technologiques, en cohérence avec la stratégie et les offres de l'entreprise portant sur quatre domaines d'applications principaux : La conformité et son automatisation: RGPD, pharmacovigilance, DMOS Transparence Pharma, EMIR (European Market Infrastructure Regulation) …

Le Cloud Computing: HPC (High Performance Computing) en mode Cloud, optimisation et orchestration des ressources cloud à très larges échelles…

L'Intelligence Artificielle et ses différents domaines d'application : détection de patterns, maintenance prédictive, moteurs de recommandations, réseaux sociaux, agents conversationnels et chatbots…

La Cyber sécurité: cryptographie quantique, pseudonymisation et anonymisation des données personnelles ou des évènements de supervision informatique (contexte du Big data et du cloud computing) … 3.4 Les enjeux liés à l'environnement Soutenir la transition vers une économie bas carbone : Umanis doit améliorer l'efficacité et la résilience de ses opérations et atténuer les risques découlant des catastrophes naturelles 3.4.1 Description des risques et opportunités : Principaux défis d'Umanis liés à son impact environnemental : Impact carbone et changement climatique: En ligne avec les efforts mondiaux pour limiter le changement climatique, Umanis améliore l'efficacité environnementale de ses activités en réduisant leur consommation d'énergie et leur intensité carbone. Gérer l'énergie de façon appropriée est crucial pour Umanis afin de garder la confiance des clients, des investisseurs et des analystes financiers qui sont attachés à une offre de services numériques éco-efficiente.

En ligne avec les efforts mondiaux pour limiter le changement climatique, Umanis améliore l'efficacité environnementale de ses activités en réduisant leur consommation d'énergie et leur intensité carbone. Gérer l'énergie de façon appropriée est crucial pour Umanis afin de garder la confiance des clients, des investisseurs et des analystes financiers qui sont attachés à une offre de services numériques éco-efficiente. Catastrophes naturelles: Dans un environnement confronté au changement climatique et à l'augmentation de l'incidence des catastrophes naturelles, Umanis est responsable de la mise en place de politiques et de processus capables d'assurer la résilience et la continuité de ses activités ainsi que la sécurité de tous ses collaborateurs 3.4.2 Nos engagements Umanis a très tôt adopté une approche responsable et proactive en matière d'enjeux environnementaux et soutient les initiatives visant à promouvoir une meilleure responsabilité environnementale (recyclage du matériel informatique, récupération du mobilier usagé pour remise en état par des organismes spécialisés, ...) et à réduire l'impact de son activité sur l'environnement. Umanis surveille les risques liés à l'environnement au moyen d'outils et de processus complémentaires : plans d'action du programme environnemental ; SME (Système de management environnemental) ISO 14001; processus de gestion des risques d'entreprise. Des stratégies de continuité des activités ont été mises en œuvre, permettant de fournir des services à partir de différents endroits. Ces stratégies de continuité des activités peuvent minimiser les effets des phénomènes locaux et visent à atténuer les événements naturels extrêmes ainsi que d'autres causes de perturbation telles que des incendies. 17 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 3.5 Les enjeux liés à l'éthique et la gouvernance Etre un acteur éthique et équitable dans sa sphère d'influence : Umanis doit garantir une forte gouvernance d'entreprise et appliquer les normes éthiques mondiales partagées tout au long de la chaîne de valeur 3.5.1 Description des risques et opportunités : Principaux défis d'Umanis liés à sa chaîne d'approvisionnement : Gouvernance d'entreprise: Pour réussir son plan 'Expansion 2022', Umanis a mis en place des instances de gouvernance robustes et aux compétences complémentaires avec notamment un Comité de Direction et une organisation à taille humaine.

Pour réussir son plan 'Expansion 2022', Umanis a mis en place des instances de gouvernance robustes et aux compétences complémentaires avec notamment un Comité de Direction et une organisation à taille humaine. Conformité aux lois et éthique des affaires: Dans un contexte de règles et de réglementations en constante évolution, le respect de normes strictes en matière de conformité et d'éthique soutient la fourniture d'excellentes solutions technologiques. Umanis s'engage à maintenir une culture d'éthique rigoureuse et de conformité de renommée internationale.

Dans un contexte de règles et de réglementations en constante évolution, le respect de normes strictes en matière de conformité et d'éthique soutient la fourniture d'excellentes solutions technologiques. Umanis s'engage à maintenir une culture d'éthique rigoureuse et de conformité de renommée internationale. Chaîne d'approvisionnement, Protection des données: Umanis développe un dialogue permanent avec ses fournisseurs pour mettre en place des relations fortes et équitables. Umanis vise à assurer le respect de ses valeurs et règles tout au long de sa chaîne de valeur, et à construire une relation de confiance et de long terme avec ses fournisseurs. En tant qu'employeur et prestataire de services, Umanis doit se conformer aux règles en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Impact local et communautés: A travers ses activités opérationnelles, Umanis a de nombreux impacts sociétaux et économiques sur les communautés. Umanis a des responsabilités envers ces communautés et se doit de répondre à leurs attentes. Avec le développement de solutions innovantes qui contribuent à réduire la fracture numérique, Umanis a un impact social positif sur son écosystème 3.5.2 Nos engagements Umanis suit de près l'évolution de la réglementation dans les pays où il peut opérer, au niveau des entités opérationnelles. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable en Europe en particulier fait l'objet d'une importante mobilisation. Le respect de la confidentialité des informations auxquelles le droit d'accès est accordé est exigé pour chaque collaborateur Les activités d'Umanis sont tournées vers les hommes et nos valeurs institutionnelles sont la base de nos relations avec nos parties prenantes. Umanis s'engage à adopter un comportement éthique et à respecter les droits de l'Homme dans toutes ses relations avec ses collaborateurs, ses clients, ses actionnaires, ses fournisseurs ou les communautés locales au sein desquelles opère Umanis. Nous respectons la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité dans notre environnement de travail et dans nos relations avec nos partenaires La flexibilité dans l'organisation du travail de manière à promouvoir un juste équilibre entre l'activité professionnelle et la vie privée est favorisée Umanis est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2008. Nous prônons la diversité et refusons toute forme de discriminations : signature en 2015 d'un accord avec les partenaires sociaux sur l'emploi des séniors, sur l'égalité hommes-femmes et l'intégration des handicapés dans le cadre de la mission handicap, etc. De plus, Umanis s'est engagé dans une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En effet, l'enjeu principal en termes de ressources humaines est la motivation mais également l'amélioration de l'efficacité des collaborateurs et le renforcement permanent des compétences. Une fois par an, chacun des collaborateurs passe un entretien de performance et tous les deux ans un entretien professionnel qui permettent d'analyser les qualités professionnelles et les compétences personnelles. L'objectif étant de mieux cerner leurs aptitudes, leurs motivations et de définir avec eux un projet professionnel et donc un projet de formation interne ou externe. Umanis a également mis en œuvre un suivi trimestriel des collaborateurs en mission et dresse avec eux un bilan de fin de mission. Pour poursuivre dans ce sens, en 2019, l'entreprise a digitalisé et centralisé l'ensemble de ses processus RH en se dotant d'un progiciel RH, Workday, permettant de suivre le développement du collaborateur dès son arrivée en entreprise. C'est un outil en mode self-service permettant de stocker toutes les données du salarié : contrat de travail positionnement, rémunération, entretien de performance, les évolutions de carrière, le talent management, le suivi de mission et l'entretien professionnel... Disponible en appli téléchargeable sur mobile, l'outil 18 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis permet au collaborateur de poser ses congés ou encore suivre les informations le concernant. Nos collaborateurs ont accès à toutes informations les concernant où qu'ils soient. Umanis a édicté sa propre charte des achats responsables et éthiques et s'engage à suivre des procédures d'achat fiables et durables et à mieux comprendre les impacts potentiels de nos pratiques professionnelles de manière à pouvoir améliorer celles-ci le cas échéant. Umanis effectue annuellement avec son système de management de la qualité une évaluation des performances de ses fournisseurs Bien que notre activité de services ait un impact limité sur l'environnement, Umanis est certifié ISO 14001 version 2015. Tri sélectif, recyclage des déchets sur tous nos sites, dématérialisation de nos procédures internes, suivi de notre consommation électrique et de nos émissions CO² sont au cœur de nos préoccupations liées à notre impact environnemental. 19 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 3.6 Principaux indicateurs de performance 3.6.1 Nos collaborateurs Thèmes Indicateurs clé de Performance 2019 2018 2017 Effectif Evolution 2234 2300 2020 Diversité Femmes/Hommes 743/1491 755/1545 660/1360 Répartition IdF/Régions 1310/924 1375/925 1139/881 Formation Nbre Heures/Collaborateurs Umanis : 9,1 Umanis : 12,4 Umanis : 7,9 Umanis Invest : 15,5 Umanis Invest : 303,9 Umanis Invest : 14,25 UMS : 1,5 UMS : 2,1 UMS : 1,88 3.6.2 Nos clients Thèmes Indicateurs clé de Performance 2019 Sécurité et protection % de sites certifiés ISO 27001 en France 79% des données Nombre de réclamations RGPD 0 personnelles Innovation et Nombre d'Ateliers 5 à 7* 8 responsabilité (remplacement par les talks Umanis en 2020) numérique Nb inscrits 318 Satisfaction Clients Taux de satisfaction clients 90% (Suivis de missions) 20182017 72%17% 0/ 97 551550 90%91% 3.6.3 Ethique et Gouvernance Thèmes Indicateurs clé de Performance 2019 2018 2017 Evaluation Notation Ecovadis Silver (60/100) Silver (56/100) Silver 53/100 Conformité et % de managers formés aux éthique dispositifs éthiques et lutte contre la 100% 100 % / corruption Chaine d'approvisionnement Impact local Nombre d'alertes 0 0 0 Conformité administrative 83% 66% 68% (Sous-Traitant) Déploiement charte achats, Ethique 100% 100% NS et RSE ( Sous-Traitant ) Nb total d'embauches 788 1181 948 3.6.4 L'environnement Thèmes Indicateurs clé de Performance 2019 2018 2017 Impact Co2* / Effectif 0.22 teq CO2 0,23 Teq CO2 0,23 Teq CO2 Impact Carbone *selon données disponibles 0,30 Teq CO2 Monde 0,31 Teq CO2 Monde Consommation électrique en KWh/ 97 kwh/m2 107 kWh/m2 105 kWh/m2 M2 (sites France) Emissions CO2 / M2 (sites France puis 9,03 kg co2 / m2 9,64 kg co2/m2 9,57 kg co2/m2 monde) liées à la consommation 25.78 kg co2 / m2 35.55 kg co2/m2 électrique Certification Nombre de sites France Certifiés et 100% 100% 100% ISO14001 :V2015 Casablanca 20 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 3.7 Objectifs de relations durables des Nations Unies Umanis déclare souscrire aux principes édictés dans les textes référencés ci-dessous • La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations-Unies • La Convention Européenne des Droits de l'Homme • La Convention des Nations-Unies sur les Droits de l'Enfant • Le Pacte Mondial des Nations-Unies • Certaines conventions OIT, en particulier les conventions 29, 105, 138 et 182 (travail des enfants et travail forcé), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 111 (discrimination), 100 (rémunérations), 87 et 98 (liberté syndicale, droit d'organisation et de négociation collective) 3.7.1 Lien entre les enjeux Umanis et les objectifs de développement durable des Nations Unies ENJEUX RSE Nos collaborateurs Talent et gestion des compétences

Diversité

Implication des collaborateurs et bien-être Liens avec les ODD Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien- être de tous à tout âge Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie Clients Satisfaction client Sécurité et protection des données Innovation et responsabilité numérique Partenaires commerciaux et écosystème • Technologies et solutions durables Ethique & Gouvernance Gouvernance d'entreprise

Conformité et éthique des affaires

Chaîne d'approvisionnement

Impact local et communautés Environnement Impact carbone et changement climatique Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation Établir des modes de consommation et de production durables Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous Établir des modes de consommation et de production durables Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 21 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 3.8 Dispositif de contrôle interne 3.8.1 Principales chartes Umanis Dans le cadre de sa démarche permanente d'amélioration continue Umanis a choisi de se certifier ISO 9001 : v2015, ISO 14001 : V2015, ISO 27001 :2013. Des Manuels Q&E & SMSI/PSSI, en lien avec des analyses de risques sont en œuvre. Les chartes éthique, achats sont disponibles sur le site Internet : (http://www.umanis.com/nos-engagements/). De plus, Umanis est signataire depuis 2012 du Pacte Mondial des Nations Unies. (https://www.unglobalcompact.org/participant/18112-UMANIS) En application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2, Umanis dispose d'un plan de prévention de la corruption et du trafic d'influence comprenant notamment un Code de conduite anticorruption et une procédure d'alerte interne 3.8.2 Information et communication Chacune des directions, fonctionnelle ou opérationnelle, définit les chartes, règles et procédures correspondant à son périmètre de responsabilité. Ces documents constituent le Référentiel Documentaire Umanis, mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs. 3.8.3 Contrôle permanent et pilotage Pour l'ensemble des processus clés identifiés, des actions de pilotage (indicateurs), d'analyse et de mise en œuvre de plans d'amélioration sont activées, permettant de réduire les risques à un niveau acceptable pour Umanis. Ces entités intègrent les contrôles pertinents dans leurs règles, procédures et modes opératoires. La mise en place des plans d'action est sous la responsabilité du management de l'entité. L'évolution de la maturité des processus est revue, notamment lors des missions d'audit interne, lors des nouvelles campagnes d'évaluation ou de missions ad hoc auprès des entités. 22 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis INFORMATIONS SOCIALES 4.1 L'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique On remarque que l'effectif a augmenté sur l'UES Umanis entre 2018 et 2019. Cette augmentation est notamment due à de la croissance externe. 4.1.1 Répartition des salariés par sexe Répartition Hommes/Femmes au 31/12/2018 100% 80% 608 4 60% 143 40% 1475 14 20% 56 0% UES Umanis Umanis UMS Investissement Sociétés du Groupe Umanis (Périmètre France) Hommes Femmes 100% 80% 60% 40% 20% 0% Répartition Hommes/Femmes au 31/12/2019 668 4 71 1442 14 35 UES Umanis Umanis UMS Investissement Sociétés du Groupe Umanis (Périmètre France) Hommes Femmes Les chiffres sont sensiblement équivalents entre l'année 2018 et l'année 2019. En terme d'égalité professionnelle, la répartition de l'effectif total par sexe pour l'UES Umanis est au-dessus des chiffres publiés par le SYNTEC (71,3% d'hommes / 28,7% de femmes). 23 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.1.2 Répartition des salariés par âge Comparaison Effectif par âge au 31/12/2018 et au 31/12/2019 900 834 802 852 833 800 664 700 549 600 500 400 300 200 100 0 Effectif au 31/12/2018 Effectif au 31/12/2019 Sociétés du Groupe Umanis (Périmètre France) - de 30 ans De 30 à 40 ans 40 ans et + L'âge moyen est en augmentation, justifié par l'intégration de l'effectif des entreprises acquises. 4.1.3 Répartition des salariés par zone géographique Comparaison Effectif 2018/2019 par zone géographique 1375 1310 66 91 162 32 68 167 45 252 42 108 98 157 32 57 121 41 281 29 Effectif au 31/12/2018 Effectif au 31/12/2019 Sociétés du Groupe Umanis (Périmètre France) Ile-de-France Hauts-de-France Grand-Est Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Occitanie Nouvelle-Aquitaine Pays-de-la-Loire Centre-Val-de-Loire Bretagne 24 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.2 Les embauches et les sorties volontaires 4.2.1 Embauches Comparaison Embauches sur l'année 2018 et sur l'année 2019 708 473 495 293 Nombre d'embauches sur l'année 2018Nombre d'embauches sur l'année 2019 Sociétés du groupe Umanis (périmètre France) Hommes Femmes Les embauches entre l'année 2018 et 2019 ont diminuées. Cette diminution s'explique par l'acquisition du fonds de commerce de la société CMS Group en 2018. Répartition des embauches par régions entre 2018 et 2019 743 600 466 500 400 300 158 200 76 99 46 65 52 65 100 23 18 29 19 26 39 4 11 12 7 11 0 Entrées au 31/12/2018 Entrées au 31/12/2019 Ile-de-France Hauts-de-France Grand-Est Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte-d'Azur Occitanie Nouvelle-Aquitaine Pays-de-la-Loire Centre-Val-de-Loire Bretagne 25 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.2.2 Motifs des sorties volontaires Voir § Les sorties 26 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.3 Les rémunérations et leur évolution Sont pris en compte les salaires bruts annuels avec prime de vacances et avec variable en équivalent temps plein (ETP). Rémunération médiane UES UMANIS UMANIS UMS au 31/12/2018 INVESTISSEMENT 40 560 € 125 000 € 17 982 € Rémunération médiane UES UMANIS UMANIS UMS au 31/12/2019 INVESTISSEMENT 42 000 € 138 640 € 18 255 € La rémunération médiane est en augmentation entre 2018 et 2019. Cela s'explique par nos comités de rémunération annuels du fait de notre positionnement sur un secteur d'activité avec des métiers en tension et pénuriques, par nos acquisitions et par l'augmentation du SMIC pour nos salariés UMS. 4.3.1 Pilotage de la masse salariale et évolutions de la rémunération L'accord de progression et d'augmentation minimale relatif à certains salaires permet aux sociétés de l'UES Umanis d'assurer une progression régulière minimale et garantie de la rémunération de l'ensemble des salariés. Les augmentations sont individuelles. En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent exclusivement sur des critères professionnels. Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d'expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe. Est également pris en compte le lieu de travail, à savoir : Ile-de-France ou Régions (hors UMS). En 2019, les comités rémunérations pilotés par les RRH sont mis en place avec pour objectif de faire l'exercice une fois par an (en septembre pour les collaborateurs sans variable et en janvier pour le staff et les collaborateurs avec variables). Ce nouvel exercice permet d'avoir une vision macro, d'avoir une analyse objective collective et de prendre les décisions d'évolutions de rémunérations, d'évolutions de fonctions ou de positionnement (position et coefficient). 4.3.2 La gestion des talents Le premier exercice de People Review pour Umanis SA a été lancé en septembre 2017 sur le top management. Depuis 2018 cet exercice a été réitéré pour le TOP management Umanis SA et décliné sur le CODIR N-2 (72 collaborateurs étudiés. Suite à cet exercice, la direction des ressources humaines met en place des actions d'accompagnement des talents via la formation, des coachings et accompagnements spécifiques. La People Review est une réunion entre les RRH & Les managers afin d'identifier les compétences, les potentiels de chaque collaborateur selon la méthode suivante : Une discussion ouverte pour identifier le niveau de performance, le potentiel, le développement permettant d'identifier le salarié comme : talent, expert, bon contributeur, stagnation ou en difficulté,

Une réflexion et décision d'un plan de développement individuel pour les talents identifiés,

Une réflexion sur le plan de succession.] 27 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.3.3 La gestion de la performance Pour un meilleur suivi, la direction des ressources humaines a décidé d'organiser les entretiens annuels de performance pendant une période fixe (de juin à août pour les collaborateurs sans variable, de décembre à janvier pour les collaborateurs staff et avec variables). Les RRH chargés d'accompagner les managers dans le déploiement de ces campagnes ont permis d'atteindre un taux de réalisation des entretiens de 98% (concerne les salariés de plus de 1 an d'ancienneté sur les entités UES UMANIS et UMANIS INVESTISSEMENT) et d'apporter une analyse qualitative pour assurer le suivi des actions prévues lors de ces entretiens (formation, mobilité, évolution, points d'attention…). 4.3.4 Les sorties Dans un souci de limitation et réduction du turn over, les RRH ont pour mission de rencontrer tous les collaborateurs démissionnaires afin de recueillir les raisons de leur départ, les accompagner et les renseigner sur toutes les étapes de sortie. Les informations recensées ont pour objectif d'ajuster la stratégie RH de fidélisation et de maintenir une relationnelle professionnelle avec les collaborateurs jusqu'au dernier jour. 4.4 Organisation du travail 4.4.1 L'organisation du temps de travail 4.4.1.1 UES Umanis / Umanis INVESTISSEMENT Le groupe applique les dispositions relatives au temps de travail de la convention collective (IDCC : 1486) (bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil), à savoir l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail. L'UES Umanis a signé un accord sur le temps de travail en juin 2016. L'accord reprend les 3 modalités d'organisation du temps de travail mises en place par notre convention collective « Syntec » et a créé un nouveau dispositif, propre à Umanis, plus simple, plus favorable et correspondant mieux à l'organisation et aux besoins de l'entreprise, savoir les modalités de réalisation de missions avec forfait horaire annualisé (ou modalité 4) concernent l'ensemble des collaborateurs cadres gérés par une clause contractuelle de forfait horaire annualisé à 38h de travail par semaine. 4.4.2 UMS UMS applique les dispositions relatives au temps de travail de la convention collective (IDCC : 3301) (personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire). Par ailleurs, il existe un accord sur l'annualisation du temps de travail qui permet de moduler la présence des salariés en fonction de l'activité. Sont concernés tous les téléconseillers. Enfin, l'activité des centres d'appels étant limitée durant les mois d'été, il est imposé chaque année 4 semaines de congés payés à prendre obligatoirement entre juillet et août. 28 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.5 L'absentéisme lié au bien-être au travail L'absentéisme inclut les arrêts de maladies ordinaires, de maladies professionnelles, les absences injustifiées et les accidents de travail ou durant les trajets. Nombre de jours d'absences par type d'absence au sein d'Umanis sur l'année 2019 16000 13771 14000 12000 10000 8000 6000 4000 994 2000 363,5 76 177 0 Nombre de jours d'absence par type d'absences Accident de trajet Accident de travail Absences injustifiées Maladie Maladie professionnelle Nombre de collaborateurs absents par type d'absence au sein d'Umanis sur l'année 2019 1000 800 762 600 400 200 15 79 1 21 0 Nombre de collaborateurs absents par type d'absences Accident de trajet Accident de travail Absences injustifiées Maladie Maladie professionnelle 29 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Nombre de jours moyens d'absence par type d'absence et par collaborateur au sein d'Umanis sur l'année 2019 200,00 177,00 150,00 100,00 47,33 50,00 24,23 0,96 18,07 0,00 Accident de Accident de Absences Maladie Maladie trajet travail injustifiées professionnelle Jours moyens d'absence par collaborateur et par type 17,52 jours d'absence par collaborateur Umanis Investissement : L'absentéisme au sein d'Umanis Investissement sur l'année 2019 200 98 19,6 100 5 0 Nombre de jours d'absence pour Nombre de collaborateurs absents Jours moyens d'absence par maladie pour maladie collaborateur Absences pour maladie Umanis Ingénierie : Il n'y a pas aucune absence dans le cadre d'arrêts de maladies ordinaires, de maladies professionnelles, les absences injustifiées et les accidents de travail ou durant les trajets sur l'année 2019. Umanis Managed Services : L'absentéisme au sein d'Umanis Managed Services sur l'année 2019 1000 800 600 400 200 45 37 1 24,19 45 0 Nombre de jours d'absence par Nombre de collaborateurs Jours moyens d'absence par type d'absences absents par type d'absences collaborateur et par type Absences pour maladie Absences pour accident de travail 30 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.6 Relations sociales Umanis « France » est à jour des élections professionnelles à tenir qui ont lieu tous les 4 ans. Une unité économique et sociale (UES) a été mise en place. Elle regroupe les sociétés Umanis SA, Umanis Ingénierie, Contacts Consulting et Océane Consulting Nord, qui sont considérées comme une entreprise unique. 4.6.1 L'organisation du dialogue social Le dialogue social a évolué au cours de l'année 2019. Les précédentes instances ont été remplacées par la mise en place du Comité Social et Economique. Avant la mise en place du CSE Représentation du personnel Désignés Elus Délégués Représentants Délégués du syndicaux auprès Membres du CE syndicaux Personnel du CE / CHSCT Membres du CHSCT Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, des délégués du personnel (DP) sont mis en place par voie d'élection (sauf carence de candidature). Au sein d'Umanis « France » sont concernées, Umanis SA, Umanis Investissement et UMS. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, un comité d'entreprise (CE) composé de représentants élus est mis en place par voie d'élection (sauf carence de candidature). Au sein d'Umanis « France » sont concernées, Umanis SA et UMS. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) composé de représentants élus est mis en place par voie de désignation (en cas de carence de candidature, les DP assurent le rôle et les missions du CHSCT). Au sein d'Umanis « France » sont concernées, Umanis SA et UMS. Dans les entreprises de 50 à moins de 200 salariés, l'employeur peut décider la mise en place d'une délégation unique de représentation du personnel. Celle-ci réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein d'une même délégation élue, en confiant les missions du comité d'entreprise aux délégués du personnel. Au sein d'Umanis « France » est concernée UMS. Depuis la mise en place du CSE Le CSE a été mis en place en avril 2019 au sein d'Umanis Managed Services et en décembre 2019 au sein de l'UES Umanis. Représentation du personnel Désignés Elus Représentants Délégués Membres du syndicaux au syndicaux CSE CSE Membres de la CSSCT Représentants de proximité 31 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Le Comité social et économique (CSE) se substitue à toutes les instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail - CHSCT). Il est obligatoire dans les entreprises de 11 salariés et plus. Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, Le CSE porte les demandes individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application de la réglementation du travail. Il promeut la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. Il réalise des enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Il exerce le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent. Les membres du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application de la réglementation du travail. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est l'instance d'expression collective des intérêts des salariés afin qu'ils soient pris en compte dans les décisions relatives à la gestion et à la vie économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le CSE joue également un rôle important dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Sont concernées Umanis Managed Services et l'UES Umanis. CSE CSSCT UES Umanis 1 réunion / mois Dont 4 réunions / an UMS 1 réunion / 2 mois Dont 4 réunions / an Umanis Investissement Non Applicable Non Applicable 4.6.2 Le bilan des accords avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel liés au bien-être au travail L'UES Umanis Handicap (signé en 2019 pour 3 ans) Mobilité Egalité professionnelle (signé en 2014 à durée Homme/Femme indéterminée) (signé en 2019 pour 3 ans) Temps de travail (signé en 2016 à durée indéterminée) Augmentation des salaires (signé en 2017 à durée indéterminée) Contrat de génération (signé en 2019 pour 3 ans) Télétravail (signé fin 2018 pour 1 an - renégociations en cours) Astreintes (signé en 2018 à durée indéterminée) 32 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis UMS NAO (signé en 2019 pour 1 an) Temps de travail Egalité professionnelle (signé en 2012 à durée Homme / Femme indéterminée) (signé en 2019 pour 3 ans) 4.7 Santé et sécurité 4.7.1 Les conditions de santé et de sécurité au travail Le document unique comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail et sert de base à l'élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il est mis à jour à chaque visite de site et sera progressivement étendu à l'ensemble des établissements. Par ailleurs, Umanis est engagé dans une démarche professionnelle active de respect des dispositions relatives aux visites obligatoires auprès de la médecine du travail. Les visites médicales sont suivies mensuellement par la tenue d'un tableau de reporting et permet ainsi aux ressources humaines d'intervenir le cas échéant dès lors que l'on constate une dégradation sur une agence. Umanis a également mis en place des guides fil et serres fil sur l'ensemble de ses sites concernés ainsi que les formations SST des utilisateurs. La direction et les membres du CHSCT ont entrepris des échanges constructifs au niveau de l'UES Umanis sur le sujet des RPS (risques psychosociaux). Umanis a entrepris une réhabilitation de ses locaux depuis 2016 en respectant les recommandations du code du travail (distance et niveau d'éclairage réglementaire, prise en compte des nuisances sonores, installation de système de contrôle d'accès et de vidéo surveillance, mise en place de mobilier en adéquation avec les nouveaux usages des collaborateurs, zones de co-working, création d'espace de travail et de détente en extérieur avec végétation adaptée). Enfin, ont été mises en place des zones communes accessibles à l'ensemble des collaborateurs avec des baby-foot, console de jeux, zone d'écoute de musique, bibliothèque participative, distribution de boissons chaudes, restaurants d'entreprises... 4.7.2 Les accidents du travail (fréquence, gravité, maladies professionnelles) Les sociétés du groupe, de par leurs activités, ne sont pas à considérer comme des entreprises où les risques d'accident du travail sont élevés. Toutefois, cela n'empêche pas la Direction et les membres des CHSCT d'être vigilants sur ces accidents qui font l'objet d'une analyse partagée avec les représentants lors des réunions CHSCT. Ces informations seront désormais présentées aux membres de la Commission SSCT (Santé, Sécurité, Conditions de Travail). 33 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Taux de fréquence des accidents du travail Nombre d'accidents avec arrêts de travail x 1 000 000 / rapporté au nombre d'heures travaillées 2017 Umanis SA UMS Taux de fréquence des accidents du 11 x 1 000 000 / 3 310 454,52 7 x 1 000 000 / 268 705,37 travail = 3,32 = 26,05 2018 Umanis SA UMS Taux de fréquence des accidents du 8 x 1 000 000 / 3 613 021,55 5 x 1 000 000 / 222 032,86 travail = 2,21 = 22,52 2019 Umanis SA UMS Taux de fréquence des accidents du 7 x 1 000 000 / 3 707 929,72 2 x 1 000 000 / 191 463,33 travail = 1,89 = 10,44 Il n'y a pas eu d'accident ayant entrainé un arrêt de travail pour la société Umanis Investissement. Taux de gravité des accidents du travail Nombre de journées indemnisées x 1 000 / rapporté au nombre d'heures travaillées 2017 Umanis SA UMS Taux de gravité des accidents du 211 x 1 000 / 3 310 454,52 306 x 1 000 / 268 705,37 travail = 0,06 = 1,14 2018 Umanis SA UMS Taux de gravité des accidents du 339 x 1 000 / 3 613 021,55 180 x 1 000 / 222 032,86 travail = 0,09 = 0,91 2019 Umanis SA UMS Taux de gravité des accidents du 349 x 1 000 / 3 707 929,72 52 x 1 000 / 191 463,33 travail = 0,09 = 0,27 Maladies professionnelles Aucune maladie professionnelle n'a été déclarée au sein du groupe Umanis. 34 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 4.8 Formation 4.8.1 L'année 2019 nous a permis de pérenniser la stratégie de gestion de la formation fondée sur 4 axes principaux : Adéquation des formations avec les besoins réels des collaborateurs en mission issus des Entretiens de Performance.

La mise en place de la plateforme U-Learning permettant la mise à disposition du catalogue, le suivi et le traitement des demandes ainsi que la réalisation de formation Mooc

U-Learning permettant la mise à disposition du catalogue, le suivi et le traitement des demandes ainsi que la réalisation de formation Mooc La mise en place du Plan de Certification autour des technologies partenaires (Microsoft, Google, Dataiku,…) mais aussi des méthodologies demandées par nos clients (Agilité, Devops, ISTQB, Prince2…) afin d'augmenter l'employabilité et l'expertise de nos collaborateurs

Négociation auprès des organismes afin d'optimiser les budgets et prendre en charge le CPF 4.8.2 Cela nous a permis de concentrer l'effort de formation sur : Nos consultants via des formations dans nos domaines d'expertises. o RGPD

o BI / Big Data (Informatica, MS BI, HADOOP, …) o Web Digital (J2ee, .Net, GWT...)

o CRM (EDEAL, Salesforce…)

o Systèmes & Réseau (VMware, Citrix, CISCO…) o Méthodologie (ITIL, SCRUM, Prince2, PMP) o …

o BI / Big Data (Informatica, MS BI, HADOOP, …) o Web Digital (J2ee, .Net, GWT...) o CRM (EDEAL, Salesforce…) o Systèmes & Réseau (VMware, Citrix, CISCO…) o Méthodologie (ITIL, SCRUM, Prince2, PMP) o … Les ressources disponibles afin de maximiser leur chance d'être repositionnées en mission via des certifications Agile, Prince2 et Devops

L'accompagnement des collaborateurs dans leur mobilisation CPF (Gestion de Projet, Agilité, Anglais, Métiers du test, Développement, Système, Bureautique…)

Les managers au travers des Formations Umanis Universités avec comme thématiques principales la communication (Prise de Parole en Public, Communication Managériale), le droit (Droit individuel, Droit Collectif, Handicap & Diversité) et les outils (U-CRM, Recrutement) 4.8.3 Réforme de la formation 2019 Suite à la réforme de la formation, d'importantes modifications ont impacté le service formation, nous n'avons plus qu'un seul dispositif mobilisable financé par nos cotisations: les Actions Collectives. 4.8.4 Le nombre total d'heures de formation 2018 2019 Umanis SA 25 823,50 h UES Umanis 19 197,43 h UMS 424 h UMS 159,5 h Umanis 5471 h Umanis 279 h Investissement Investissement 35 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Nombre d'heures de formations par collaborateur au 31/12/2018 500 303,94 12,4 2,13 0 Umanis SA Umanis Investissement UMS Nombre d'heures de formation par collaborateur Nombre d'heures de formations par collaborateur au 31/12/2019 20 15,5 9,1 1,5 0 UES Umanis Umanis Investissement UMS 2019 4.9 Egalité de traitement 4.9.1 Les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes La diversité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constituent des forces pour notre entreprise, sa croissance et son dynamisme social. Elles permettent notamment de mobiliser les talents et les compétences contribuant à la performance de notre entreprise, abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées au sexe de l'individu. Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle, de la loi n°2006- 340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et de l'accord national interprofessionnel relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle du 19 juin 2013, de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les partenaires sociaux avaient engagé des négociations qui ont abouti à un accord. Dans cet accord, les parties signataires réaffirment que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Pour se faire, l'entreprise accepte de prendre des engagements plus volontaires et plus ambitieux avec un suivi renforcé par les instances représentatives du personnel. En outre, les parties signataires dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés. Sur la base de ce principe, du diagnostic élaboré dans le cadre du rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de la note obtenue pour l'index égalité femmes hommes (94/100 au 1er mars 2020), les parties signataires de l'accord conviennent de fixer des objectifs de progression dans les domaines suivants : L'embauche ;

Le déroulement des carrières ;

La promotion professionnelle ;

La rémunération effective ;

L'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale. L'atteinte de ces objectifs s'effectue au moyen d'actions concrètes et d'indicateurs chiffrés, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord. 36 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis A ce titre et pour information, les indicateurs et le résultat final sont présentés ci-dessous : Le nombre de points obtenu ne nécessite pas de mesures correctives (>75). Umanis UES : Pour Umanis SA : indicateur nombre de points nombre de points valeur de maximum des calculable (1=oui, points obtenus maximum de l'indicateur indicateurs 0=non) l'indicateur calculables 1- écart de rémunération (en %) 1 0,9 39 40 40 2- écarts d'augmentations 1 4,6 20 20 20 individuelles (en points de %) 3- écarts de promotions (en points 1 3,6 15 15 15 de %) 4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé 1 100 15 15 15 maternité (%) 5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus 1 2 5 10 10 hautes rémunérations Total des indicateurs calculables 94 100 INDEX (sur 100 points) 94 100 Pour Océane Consulting : indicateur nombre de points nombre de points maximum des calculable valeur de l'indicateur points obtenus maximum de indicateurs (1=oui, 0=non) l'indicateur calculables 1- écart de rémunération 1 0,1 39 40 40 (en %) 2- écarts d'augmentations individuelles (en points 1 1,5 35 35 35 de % ou en nombre équivalent de salariés) 3- pourcentage de salariés augmentés au 0 INCALCULABLE 15 0 retour d'un congé maternité (%) 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté 1 1 0 10 10 parmi les 10 plus hautes rémunérations Total des indicateurs 74 85 calculables INDEX (sur 100 points) 87 100 37 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Pour Umanis Managed Services : indicateur nombre de points nombre de points valeur de maximum des calculable (1=oui, points obtenus maximum de l'indicateur indicateurs 0=non) l'indicateur calculables 1- écart de rémunération (en %) 1 0 40 40 40 2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou 1 0,4 35 35 35 en nombre équivalent de salariés) 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé 1 100 15 15 15 maternité (%) 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 1 3 5 10 10 plus hautes rémunérations Total des indicateurs calculables 95 100 INDEX (sur 100 points) 95 100 Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas concernées par la publication de l'index de l'égalité femmes- hommes. C'est le cas pour UMANIS INVESTISSEMENT et CONTACTS CONSULTING. 4.9.2 Les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées Le groupe s'est engagé dans une démarche volontariste afin de changer la perception du handicap à tous les niveaux de l'entreprise, soit de la Direction en passant par le management, les RH mais aussi les collaborateurs du groupe. En premier lieu, il est important de souligner quelques chiffres qui permettent de comprendre la problématique à laquelle le groupe est confronté. Seul 6 % des travailleurs en situation de handicap possèdent un niveau Bac + 2 et plus, or nos métiers concernent essentiellement des profils Bac + 5

80 % des handicaps surviennent au cours de la vie et pas à la naissance

80 % des handicaps sont invisibles La définition du handicap au regard des textes législatifs est très éloignée de l'image que chacun d'entre nous peut en avoir (handicap moteur, déficience mentale). L'obligation légale qui fixe à 6 % de l'effectif est la même pour toutes les entreprises quel que soit leur secteur d'activité. En aucun cas l'entreprise n'est en mesure d'imposer à un salarié de se déclarer en tant que travailleur handicapé ni de lui transmettre l'information lorsqu'il l'est. Pour les salariés éventuellement concernés, il existe une peur bien réelle de se retrouver « catalogués » ou encore mis au placard » dès lors qu'ils déclareraient leur handicap. Il est donc difficile dans cette situation de les accompagner au mieux et d'aménager leurs conditions de travail en fonction de leur handicap. Dans ce contexte, la création d'une « Mission Handicap » a trouvé tout son sens. Celle-ci s'est intégrée à une association des entreprises du 92 gérée par le MEDEF. Lors des réunions mensuelles, chaque société partage son expérience en la matière et cela a permis à Umanis de déterminer des axes prioritaires. Le recrutement de travailleurs en situation de handicap est apparu comme l'axe majeur qui permettrait de répondre à nos obligations. Ainsi, le groupe a maintenu ses relations avec le « Cap Emploi » (équivalent au Pôle 38 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Emploi mais ne traitant qu'une population de travailleurs en situation de handicap). Des rencontres régulières avec cet organisme ont été tenues mais aucun recrutement n'a été constaté via ce canal. L'ensemble des consultants RH en charge du recrutement ont été formés pour gérer ces situations, apprendre à aborder le handicap pendant l'entretien lorsque c'est nécessaire, faciliter l'intégration des collaborateurs concernés, etc. Diverses actions de communication sont réalisées régulièrement par la Mission : intervention de la médecine du travail, aménagements de postes, accompagnement administratif dans la reconnaissance ou son renouvellement, événements de sensibilisation, formation des parties prenantes, participation à des forums et salons, etc. L'appel à des ESAT a été intensifié au travers de la mise sous plis de courriers par exemple. Par ailleurs, l'accord en faveur de l'insertion et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap de l'UES* UMANIS, entré en vigueur au 04 mai 2017 et signé courant 2017 a été renégocié fin 2019. L'accord a pour objet de définir les orientations qui visent à assurer le recrutement, l'intégration, le maintien dans l'emploi et la formation des personnes en situation de handicap. L'accord concerne désormais les collaborateurs de l'UES Umanis mais aussi leurs ayant-droits. Les orientations retenues concernent : Un plan d'embauche et d'intégration pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap au sein de la société UMANIS,

Un plan de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle,

Un plan de communication et de sensibilisation,

Un plan de développement du partenariat avec les établissements du secteur protégé et adapté, et le recours à ces structures pour l'achat de biens, de sous-traitance ou de prestations de service,

sous-traitance ou de prestations de service, Un plan de management de la démarche. Deux comités de pilotage sont planifiés chaque année pour suivre les actions de la Mission Handicap. Ainsi les actions de sensibilisation sont renforcées depuis 2017. Depuis 2017, des challenges Handisport sont organisés sur plusieurs agences d'Umanis sur le territoire national. Depuis 2018, la Mission handicap a fait appel à des intervenants extérieurs et a mis en place des massages par un établissement adapté, ateliers culinaires autour du handicap, cafés signes… Le recrutement de personnes en situation de handicap a également évolué avec 9 intégrations en 2018 et 10 intégrations en 2019 que ce soit en CDI, CDD ou stage. Ceci a été possible en partie grâce à des partenariats avec des cabinets de recrutement spécifiques, ainsi que la participation à des forums emploi spécialisés dans le handicap. Le nombre de personnes en situation de handicap au cours de l'année 2019 a fortement augmenté : Effectif par année et par 2017 2018 2019 société UES Umanis 29 39 45 Umanis Investissement 1 1 1 UMS 10 11 9 Total 41 51 55 Ainsi, le taux d'emploi UES Umanis est passé de 1,43% en 2017 à 2,09% en 2018 puis à 2,30% en 2019 4.9.3 La politique de lutte contre les discriminations Le groupe Umanis est signataire de la charte de la Diversité et s'engage à cet effet à combattre toute forme de discrimination. 39 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 5.1 Politique générale en matière environnementale En tant que société de services, l'activité d'Umanis a un impact limité sur l'environnement. Malgré tout, Umanis a mis en place différentes actions contribuant à la préservation de l'environnement : La dépense en énergie : rationalisation des locaux et priorité HQE.

Le papier : impression recto/verso par défaut et impression de document de travail sur papier recyclé, dématérialisation de nos processus internes et externes

Les cartouches : centralisation des impressions et suppression des imprimantes de bureau dites de proximité, et recyclage du matériel informatique

La diminution de la production de CO2 par la mise en place de véhicules de service et/ou de fonction les moins polluants possible, en intégrant des véhicules hybrides, et électriques, dans la Car Policy pour limiter l'utilisation des véhicules personnels et des actions internes encourageant la prise des transports en commun (remboursement des titres de transport notamment). De par ses certifications ISO 9001 : v2015 et ISO 14001 : V2015, un Manuel Q&E ainsi qu'une analyse environnementale (risques) est en œuvre. Sur chaque site, des affiches sont positionnées à tous les étages pour sensibiliser les collaborateurs au recyclage (cartouches d'encres) et aux économies d'énergie (ex : préférer l'extinction complète à la mise en veille des ordinateurs). En outre, un espace dédié sur le portail intranet permet de retrouver les documents concernant la RSE, dont une publication actualisée d'éco-gestes. 5.2 Pollution Bien que notre activité de services ait un impact limité sur l'environnement, Umanis a mis en place différentes actions pour réduire notre empreinte environnementale. Nous avons mis en place le tri sélectif et le recyclage des déchets sur tous nos sites. Nous économisons du papier en dématérialisant nos procédures internes. Nous avons supprimé les imprimantes de proximité dites « de bureau » pour des imprimantes collectives codées en recto verso par défaut. Le matériel informatique et télécom ainsi que le mobilier usagé sont récupérés par des organismes spécialisés pour y être systématiquement recyclé. Notre consommation électrique est également sous surveillance. Pour continuer à limiter les émissions de CO2, Umanis a intégré des véhicules hybrides-électriques, moins polluants, dans sa Car Policy. De plus, la politique « Flotte Auto » inclut une sensibilisation d'Eco-Conduite afin de réduire la consommation de carburant et de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Notre flotte de véhicule est partagée entre les collaborateurs et nous encourageons les réunions en visioconférence dès que cela est possible afin de limiter les déplacements. Concernant les déplacements professionnels, Umanis privilégie le transport ferroviaire au transport aérien et une politique voyages est en place. Tous les produits ménagers dits polluants, utilisés sur les sites d'Umanis, sont répertoriés selon la classification environnementale. 40 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Augmentation très significative de l'émission de CO2 de notre consommation électrique du fait notamment de l'intégration de notre site de Casablanca et la prise en compte de l'ensemble des sites contrairement à 2018 (surveillance sur les sites principaux), En effet, cette augmentation s'élève à +10.95% pour les sites français contre +26% en ajoutant Casablanca. -5% 41 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 5.3 Economie circulaire 5.3.1 Prévention et gestion des déchets En lien avec sa certification ISO 14001 sur ses sites, l'engagement d'Umanis sur les sites principaux sur la gestion des déchets concerne notamment : Le papier par le tri dans les locaux et la collecte sélective, et récupération et destruction des archives par un fournisseur spécialisé, sur les sites de PVC et Nantes notamment,

Les ampoules, les cartouches d'encre, sont reprises par les fournisseurs,

Les piles sont remises en point de collecte,

Le matériel informatique sont systématiquement recyclés via des organismes accrédités, ou donnés à des associations ou écoles,

Le mobilier usagé est récupéré par des organismes spécialisés. 5.3.2 Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire Ouverture d'une cafétéria au siège social à Levallois Perret courant octobre 2019 : Les produits proposés sont issus de circuits courts Bio et Equitable.

Une politique zéro plastique.

Proposition de plats végétariens,

Les invendus sont proposés le mercredi et le vendredi à -50% à partir de 15h Les distributeurs automatiques en place sont gérés par une entreprise prestataire, également en charge de contrôler et d'assurer la collecte et le traitement des denrées dont la date limite de consommation (DLC) est dépassée. 5.3.3 Utilisation durable des ressources Consommation d'eau et approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales La consommation d'eau est principalement utilisée par le ménage, les sanitaires et les fontaines à eau. Il est difficile d'estimer la consommation d'eau des différents sites car celle-ci est comprise dans les charges. Des robinets avec capteurs automatiques ont été installés sur certains sites afin de réduire le gaspillage d'eau. Concernant sa consommation d'eau au niveau de ses collaborateurs, Umanis a mis en place sur ses sites des fontaines à eau dans le but de limiter l'utilisation des bouteilles plastique. Consommation de matières premières et d'énergie - et mesures prises pour améliorer l'efficacité de leur utilisation De par la nature de son activité, Umanis a une faible consommation de matières premières. Concernant le papier, les impressions sont programmées en noir et blanc et recto/verso par défaut sur toutes les imprimantes d'Umanis, les impressions de documents de travail se font à 100% sur du papier certifié « Ecolabel Européen ». L'Ecolabel européen la "Fleur", créé en 1992, est la certification écologique officielle européenne. Ce label concerne des produits qui ont un moindre impact sur l'environnement sur la base de critères environnementaux et de critères de performance (un produit labellisé doit être au moins aussi efficace qu'un produit classique). Un produit doit impérativement remplir tous les critères pour pouvoir obtenir le label écologique de l'UE. Ces critères écologiques tiendront compte de tous les aspects de la vie d'un produit, depuis sa production et son utilisation jusqu'à son élimination ultérieure (l'approche dite "du berceau à la tombe" ou cycle de vie). 42 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Umanis a mis en place des actions pour améliorer l'efficacité énergétique comme des sessions de sensibilisation Qualité Environnement délivrées aux nouveaux arrivants (tous sites). De plus, et dans une optique d'amélioration continue pour une meilleure prévention de long terme face aux risques liés aux changements climatiques, une publication d'éco-gestes est diffusée sur le site intranet, afin de sensibiliser les collaborateurs au quotidien. La CAR POLICY 2020 comprend au moins un véhicule HYBRID ou ELECTRIQUE par catégorie. Les véhicules de pool sont quant à eux systématiquement remplacés par des véhicules électriques ou hybrides au fur et à mesure des renouvellements. La poursuite sur 2020 de la dématérialisation (feuille de paye, suivi de mission collaborateurs…) devrait permettre une amélioration continue sur les prochaines années. Une rationalisation des locaux sur 2020 en Régions et l'externalisation de 90% de notre infrastructure chez notre partenaire HISI devraient permettre une diminution significative de notre consommation électrique sur les prochaines années. CONSOMMATION ELECTRIQUES Evolution de la consommation energétique en kwh/M2 (Monde) 147 98 20182019 En 2018, la consommation énergétique 2018 d'un bâtiment de bureaux a une consommation énergétique réelle totale de 182Kwh/M2 et par an Source : OID - OBSERVATOIRE DE L'IMMOBILIER DURABLE - 2019 Sur les sites importants, la consommation électrique a effectivement diminué mais celle-ci a augmenté sur l'ensemble des sites. L'augmentation de la consommation sur le site de Casablanca s'explique par l'installation de climatisation supplémentaire et l'accroissement de l'effectif (Umanis + locataires). 43 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis CONSOMMATION PAPIERS Diminution globale de la consommation de papiers sur l'ensemble des sites du fait de l'effort de dématérialisation entrepris depuis plusieurs années (réponses clients, facturation, entretiens de performance, dossier de candidature, contrat de travail…). 44 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis VOYAGES ET DEPLACEMENTS Malgré une augmentation du nombre de trajet sur 2019, le fer reste très largement plébiscité, de ce fait l'impact CO2 diminue. 45 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis CONSOMMATION DE CARBURANTS Nb véhicule 2019 : 81 Nb véhicule 2017 : 74 Nb véhicule 2018 : 81 Le nombre de véhicule présent dans le parc automobile reste stable sur 2019 mais nous comptons dorénavant 3 véhicules électriques (1 sur l'année 2019, les 2 autres livrés fin 2019 non prise en compte cette année). 5.4 Changement climatique L'activité d'Umanis n'entraine pas de rejet conséquent de gaz à effet de serre. L'activité Umanis implique néanmoins le déplacement de ses collaborateurs. Les déplacements professionnels sont maitrisés et centralisés en interne grâce à notre Service Voyages qui favorise les déplacements à moindre impact de pollution. Umanis a intégré des véhicules hybrides et électriques, moins polluants, dans sa Car Policy. De par son organisation sur le territoire national, en sites régionaux plus proches de l'environnement local, Umanis adapte sa politique Q&E aux régions, tout en centralisant sa gouvernance. Une meilleure adaptabilité des solutions face à l'évolution du risque est donc engagée. 5.5 Protection de la biodiversité En tant qu'entreprise de services, et de ce fait, n'appartenant pas à un secteur lié à l'exploitation de ressources naturelles, l'activité même d'Umanis n'a pas d'incidence sur la biodiversité. 5.6 Respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable En tant qu'entreprise de services du numérique (ESN) évoluant dans le tertiaire, et de ce fait, n'appartenant pas à un secteur impacté ou impactant le monde animal, l'activité même d'Umanis n'a pas d'incidence sur son bien-être. Egalement, les activités d'Umanis n'engendrent aucunement d'impacts négatifs allant à l'encontre d'une alimentation responsable. Voir 5.3.2. 46 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIAUX, SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 6.1 Impact territorial, économique et social de l'activité de la société 6.1.1 En matière d'emploi, de développement régional, sur les populations riveraines ou locales Tant sur un axe régional que national, Umanis anticipe les évolutions de demain et est à l'écoute de ses collaborateurs qui souhaitent évoluer et acquérir de nouvelles compétences. Umanis cherche à valoriser les savoirs de ses collaborateurs. Dans cette vision, les objectifs se rejoignent avec un plan de formation centré sur trois domaines : technique, fonctionnel/métier et développement personnel. Suite à la réforme de la formation professionnelle, Umanis continue de dépasser ses obligations légales en investissement sur une politique forte de formation. Cette politique s'intègre dans la démarche de la GPEC ce qui permet également de suivre l'évolution du marché et des besoins des clients. Chaque année, un plan de formation, en cohérence avec la réalité opérationnelle et géographique de l'activité, est décidé par la direction. Chaque collaborateur peut donc demander bénéficier de formations en cohérence avec son parcours et ses ambitions. De plus, en 2019, l'entreprise s'est dôtée d'une plate-formeE-learning permettant à l'ensemble de ses collaborateurs de suivre des formations techniques et des MOOC en mode self-service. Depuis 2010, en plus des bilans de fin de mission, chacun a un entretien professionnel qui permet de faire le point sur l'intérêt, l'environnement de travail et sa localisation géographique, les capacités ou les difficultés rencontrées, les souhaits d'évolution, etc En 2018 la création de la fonction de RRH voit le jour, les RRH intègrent les équipes de la direction des ressources humaines en ile de France et en régions en 2019. L'objectif est d'apporter conseil et d'accompagner les managers au quotidien sur les sujets de pilotage de la masse salariale, gestion des talents et de la performance, limitation du turn over, soutien en droit individuel et collectif, déploiement de la stratégie formation, renforcer la proximité collaborateurs par des rencontres formelles (entretien professionnels, entretiens de sortie, entretien de mobilité) et informelles (petit déjeuner, déjeuners d'équipes pour recenser la tendance et l'ambiance terrain). Au niveau organisationnel, Umanis capitalise sur toutes les missions de référence et les projets qui sont réalisés au travers de toutes ses agences afin que tous les collaborateurs puissent disposer des guides et des méthodologies de développement qui ont déjà été utilisés et qui constituent les best practices. Enfin, Umanis entretient depuis plusieurs années des relations étroites avec certaines écoles à Paris et en régions avec lesquelles Umanis a noué des partenariats afin de diffuser ses offres d'emploi auprès des jeunes diplômés. Umanis participe en outre régulièrement à des Forums pour l'emploi organisés par ces mêmes écoles et anime des conférences sur des thématiques actuelles (Big Data, Digital, Cloud, …). 6.2 Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par les activités de la société 6.2.1 Conditions de dialogue avec ces personnes ou organisations Dans le cadre de son activité Umanis dialogue avec différents publics : Investisseurs : par le biais de communiqués de presse diffusés à l'AMF et publiés sur le site web

Clients : informations sur les offres, sur les événements, etc. via le site web, mailings et réseaux sociaux

Candidats : présence sur les salons de recrutement, parution des annonces sur le site web, communication via les réseaux sociaux

Education (écoles) : Umanis recrute la grande majorité de ses collaborateurs dans les Ecoles d'Ingénieurs et de Commerce mais également dans les universités proposant des spécialisations dans les domaines de systèmes d'information et du décisionnel. Umanis entretient depuis plusieurs années des relations étroites avec certaines écoles à Paris et en province avec lesquelles Umanis a noué des partenariats afin de diffuser ses offres d'emploi auprès des jeunes diplômés 47 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Umanis participe en outre régulièrement à des Forums pour l'emploi organisés par ces mêmes écoles et anime des conférences sur des thématiques actuelles (Data/Data, Digital, User Experience, Cloud, …). Umanis a lancé sa mission handicap il y a 6 ans. La mission a pour objectif de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Elle met en place des actions de recrutement, de formations spécifiques, de sensibilisation et propose un milieu protégé et adapté. Eté 2017, Umanis a signé un accord handicap pour une durée 3 ans, pour œuvrer sur le maintien dans l'emploi, l'accueil et l'insertion ainsi que le développement de la sous-traitance via les milieux protégés. Cet accord a été renouvelé fin 2019 pour une durée de 3 ans. 6.2.2 Actions de partenariat ou de mécénat Umanis, c'est également une communauté avec un fort sentiment d'appartenance qui se retrouve tous les mois, sur tous les sites, aux « Jeudis d'Umanis », qui échange via nos canaux sociaux (Umanews, blog, réseau social d'entreprise, …) et qui s'engage via USport, notre association sportive. Umanis s'appuie également sur ses partenaires éditeurs pour développer les compétences de ses collaborateurs et travailler sur les dernières générations de leurs produits. A cet effet, un programme de certifications sur toutes les technologies éditeurs a été mis en place. Les collaborateurs sont donc régulièrement formés par les éditeurs eux-mêmes et Umanis participe également aux lancements de leurs nouveaux produits sur les versions béta. Cela permet aussi d'avoir accès en direct au plus haut niveau d'expertise chez les éditeurs et donc d'être à la pointe de ce qui se fait sur le marché. A titre d'exemple, la dernière formation en date a eu lieu à Dallas, Texas, en mars 2020 pour deux jours de formation AIAD autour des solutions Microsoft Synapse Analytics, Power Query, et DAX. Également, afin de fidéliser ses équipes et de répondre aux attentes de ses clients, UMANIS a lancé et mis en production un outil de LMS (Learn Management System), avec la solution TalentSoft et une équipe dédiée, permettant à ses collaborateurs de développer de manière compatible avec le rythme des missions, leurs compétences sur les technologies-clés du marché et répondre ainsi de manière plus agile aux attentes de ses clients et de ses collaborateurs. Cet outil est secondé par une forte politique de certification appuyée et co- financée par nos partenaires éditeurs A l'heure de l'adoption de l'IA par les métiers, Umanis multiplie les initiatives et les projets concrets : Ecole IA Microsoft, Hackathon « AI for a better world », certifications Google Cloud, projets R&D et thèses sur l'IA, collectif Impact IA, partenariats start-ups, nouvelles offres IA… Umanis en tant que leader français en solutions métiers "data oriented", affirme sa position d'acteur clé dans l'écosystème de l'Intelligence Artificielle en France avec le lancement de véritables projets d'envergure avec ses clients, de nombreuses initiatives concrètes et des engagements pour le développement d'une IA éthique. L'Intelligence Artificielle s'infiltre chaque jour davantage dans de nombreux métiers tels que les Ventes, le Marketing et les Services Clients (chatbots, moteurs de recommandation, prédiction du churn…), la Finance et les Ressources Humaines (Forecasting, Risk Management, analyse comportementale, automatisation des tâches…), l'Industrie, la Santé, l'Energie et bien d'autres (trading algorithmique, voitures autonomes, Cybersécurité, Smart Grids, détection de pathologies, maintenance prédictive, robots, Digital Twins, prévision des stocks…). En tant qu'ESN fondée en 1990 sur les métiers de la donnée et des statistiques, bien avant l'avènement du Big Data, Umanis investit fortement le secteur porteur de l'Intelligence Artificielle, telle une évolution naturelle de son cœur de métier historique. En moins de deux ans, le marché de l'IA a formidablement progressé : nous sommes passés de la phase des POC (Proof-of-Concept) et des cas d'usage confidentiels à l'apparition de nouvelles applications métiers exploitant l'IA, et nous constatons aujourd'hui que nos clients prennent en main l'IA et sont prêts à lancer des projets concrets. La période de buzz médiatique et des scénarios de science-fiction est désormais derrière nous, le marché entre aujourd'hui dans une phase plus mature d'appropriation et d'usage de l'IA par les Directions Métiers » déclare Olivier Pouligny, Directeur Général d'Umanis. Positionnée de manière précoce sur ce marché aujourd'hui en forte croissance, Umanis dispose d'équipes déjà dimensionnées pour accompagner ses clients dans leurs multiples projets intégrant de l'IA. En parallèle, Umanis renforce son expertise et son rayonnement dans l'écosystème en multipliant les initiatives dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'éthique, en partenariat avec les grands éditeurs (Microsoft, Google…) ou des start-ups. 48 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Ouverture d'une promotion Umanis à l'Ecole IA Microsoft Impliquée dès la création de l'Ecole IA de Microsoft/Simplon avec sa première promotion pilote de 24 apprenants, Umanis a confirmé le recrutement de quatre d'entre eux en septembre 2018. Portée par l'ambition de lutter collectivement contre la pénurie de compétences en IA, cette formation de 7 mois a été une pleine réussite. Pour la seconde promotion (novembre 2018/février 2019), Microsoft ouvre 10 Ecoles IA avec le soutien de 8 partenaires de son écosystème. Umanis inaugure ainsi à Saint-Germain-en-Laye une promotion personnalisée (parité hommes-femmes visée) de 24 nouveaux apprenants, avec objectif pour eux d'intégrer les effectifs de l'ESN en tant que Développeur Data IA, sur des projets liés à la Smart City, aux chatbots ou à l'analyse d'images, entre autres. Certifications Google Cloud sur la Data et le Machine Learning En plus de renforcer son partenariat historique avec Microsoft Azure en lançant une large campagne de certification interne, Umanis s'est également engagé dans une démarche transparente de diversification, en décidant depuis juillet 2018 d'accompagner Google dans son ambition de devenir un leader du cloud public. Avec l'objectif d'être reconnu rapidement sur le marché comme un acteur majeur des offres Google Cloud et le leader sur les spécialisations Data et Machine Learning, Umanis a obtenu les certifications « Professional Data Engineer » et « Professional Cloud Architect pour 20 consultants en mars 2019. Umanis prévoit ainsi d'atteindre le niveau de partenariat « Premier Partner » de Google courant 2019. En se renforçant par l'acquisition de la société Ebiznext, Umanis dépasse ses objectifs avec 40 collaborateurs certifiés GCP, début 2020. Renforcement de l'investissement R&D sur l'IA et l'informatique quantique En août 2018, Umanis a annoncé le recrutement de 10 nouveaux docteurs en informatique au sein de sa Direction R&D, pour travailler sur quatre domaines d'application, dont l'Intelligence Artificielle. Dans une optique permanente de produire des résultats tangibles à forte valeur ajoutée pour les clients d'Umanis, l'objectif clair de la R&D est également de déposer des brevets issus de ses recherches et de publier des thèses. Le travail sur une thèse CIFRE, portant sur la maintenance prédictive des systèmes et la détection d'événements rares grâce au Deep Learning, a ainsi débuté et permet de faire avancer la recherche et les cas d'usage sur le sujet. Parmi les nombreux projets de R&D amorcés sur l'IA (nouveaux algorithmes, RPA, robots auto-apprenants, véhicules autonomes, analyse d'images, de vidéos, de médias…), l'informatique quantique occupe une place majeure avec la mise en place de portages des algorithmes IA sur des plateformes de programmation de systèmes quantiques à l'aide de Microsoft Quantum, pour une recherche d'importants gains de performance futurs. La dynamique de cet investissement se caractérise par des publications et conférences scientifiques internationales (en annexe). Implication dans le collectif Impact IA Créé sous l'impulsion de Microsoft et regroupant un ensemble de grandes entreprises, d'ESN, de start-ups et d'écoles, le collectif Impact IA s'est donné pour mission de réfléchir aux enjeux éthiques et sociaux de l'IA touchant tous les secteurs d'activité et de soutenir des projets innovants, afin d'influer positivement demain. Adhérant pleinement à ces concepts fondateurs, Umanis s'est impliqué en qualité de membre fondateur (http://impact-ai.fr/) dès le démarrage du projet Le programme d'action du collectif couvre : Un observatoire de l'IA

La création d'une IA responsable

IA for good, dont l'objectif est de mettre concrètement l'IA au service des grands projets de société

Education, pour former les jeunes, étudiants et professionnels aux technologies de l'intelligence artificielle Umanis est impliquée dans l'observatoire et les trois groupes de travail du collectif : IA responsable, IA for Good et Education, ce dernier ayant pour but de réfléchir et d'agir sur la meilleure façon de préparer chacun aux compétences de demain. Umanis porte ainsi les projets de création d'un baromètre des besoins en métiers et en compétences clés en IA, ainsi que d'ateliers d'initiation à l'IA orientés vers des profils très variés : enfants, étudiants, managers, profils techniques et non techniques. 49 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Nouveaux partenariats avec des start-ups spécialistes de l'IA Afin de rester à la pointe de l'innovation et proposer les technologies et offres de services les plus avancées à ses clients, Umanis conclut régulièrement de nouveaux partenariats stratégiques avec des start-ups de l'écosystème IA français. Dans le domaine des chatbots notamment, des partenariats avec les entreprises Konverso ou Botfuel ont permis de développer des projets pour des grands groupes, afin d'optimiser leur Service Desk IT, par exemple. De nouvelles offres IA packagées pour les clients Le marché de l'Intelligence Artificielle a explosé en 2018 et est promis à une très forte croissance dans les années à venir. Umanis propose ainsi de nouvelles offres packagées d'implémentation d'IA dans les systèmes IT : Cognitive Services : modules d'IA de la plateforme Microsoft Azure, les Cognitive Services proposent d'intégrer des algorithmes dans des applications, sites web et bots avec lesquels interagir via des méthodes naturelles de communication. A travers un nouveau package, Umanis propose désormais d'intégrer nativement ces services dans l'ensemble de ses offres, pour des applications métiers telles que la détection des fraudes et d'anomalies, la segmentation client ou encore l'anti-churn. Programme de mécénat de compétences « Cœur Umanis » Umanis s'engage en proposant à tous ses collaborateurs d'offrir leurs compétences à des associations ou ONG Umanis a lancé en Juillet 2019 « Cœur Umanis », un programme de mécénat de compétences destiné à l'ensemble de ses salariés. Ce dispositif donne la possibilité aux collaborateurs d'Umanis de réaliser, partout en France, des actions d'intérêt général sur leur temps de travail, au service d'associations ou d'ONG. L'objectif pour les salariés est de transmettre leurs compétences et savoir-faire techniques, acquis dans le cadre de leurs fonctions, à des bénévoles œuvrant dans le domaine de l'environnement, de la culture, du patrimoine, des animaux, de l'insertion, de l'éducation ou de l'enfance. Ce programme porte une double ambition pour Umanis, en s'inscrivant sur le terrain de l'action sociale, et en permettant de donner plus de sens à son activité en tant qu'entreprise responsable. Le mécénat de compétences est également l'occasion de renforcer les liens entre les salariés et leur entreprise. Ce programme de mécénat de compétences constitue, par ailleurs, un élément d'attractivité important pour le recrutement de nouveaux collaborateurs qui souhaitent s'impliquer activement dans la solidarité. Pour mettre en œuvre ce programme de mécénat de compétences, Umanis se fait accompagner par l'entreprise solidaire KOEO, pionnière du dispositif depuis 2009 et déjà partenaire d'acteurs du numérique. Elle a établi des relations avec des centaines d'associations demandeuses de formations aux pratiques du numérique. Lancement réussi pour « Cœur Umanis » puisque 172 journées de mission ont été réalisées en 2019 par les collaborateurs Umanis auprès d'associations d'intérêt général En six mois d'activité, 58 collaborateurs d'Umanis ont déjà effectué une mission, pour un total de 172 journées de mission réalisées, soit près de 3 jours par collaborateurs engagés. Grâce à des actions de communication interne et au bouche à oreille chez Umanis, le programme connait ces derniers mois une accélération de la participation. Pour les collaborateurs d'Umanis, aider une association dans le besoin leur permet de se rendre utile au-delà de leur mission dans l'entreprise et de sortir de leur cadre habituel. Réaliser de bonnes actions et donner de sa personne procure non seulement de nouvelles expériences enrichissantes, mais représente aussi une grande source d'épanouissement personnel et de reconnaissance. Preuve de la réussite du programme, certains collaborateurs ont ainsi décidé de poursuivre leurs actions de bénévolat pendant leur temps personnel auprès des associations rencontrées. Dans le cadre de ce dispositif de mécénat, Umanis a également organisé une journée spéciale de Team Building solidaire en décembre 2019. La trentaine de salariés de l'équipe Recrutement a ainsi participé à des ateliers d'aide à la réalisation de CV et de rénovation de vélos dans une Maison de Quartier à Saint-Ouen. 50 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis 6.3 Sous-traitance et fournisseurs Umanis a initié depuis 2013 une politique d'achats responsables qui s'appuie sur le choix de partenaires, sous- traitants et de fournisseurs partageant les mêmes axes de progrès en matière environnementale, sociale et éthique des affaires. Une charte des achats responsables a permis de formaliser les ambitions d'Umanis ainsi que les réalisations et les attentes vis-à-vis de partenaires et des fournisseurs. Une nouvelle version de cette charte a été rédigée fin 2018 incluant un questionnaire RSE, éthique et RGPD envoyé à nos principaux partenaires puis analysé. A titre d'exemple d'achat responsable, Umanis sélectionne les ordinateurs mis à la disposition de ses collaborateurs en fonction du programme d'engagement environnemental du fournisseur (Dell), tout au long du cycle de vie du produit. Notre plateforme de suivi réglementaire « UMANIS PARTNERS », développée en interne, permet l'intégration complète et suivie de nos fournisseurs et partenaires 51 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis LOYAUTÉ DES PRATIQUES Umanis est signataire de la Charte des Nations Unies et s'engage à cet effet à prévenir la corruption (https://www.unglobalcompact.org/participant/18112-UMANIS). En plus d'être signataire de la Charte des Nations Unies, UMANIS est évaluée, chaque année, par l'organisme EcoVadis. La démarche de développement durable d'Umanis a obtenu le statut « Silver ». Umanis est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2008 (http://www.charte-diversite.com/charte-diversite- signataire-umanis-2122.php) Umanis a développé une Charte Achats Responsables et Ethiques (http://www.umanis.com/nos-engagements/). Notre charte éthique, publique, nous engage au quotidien dans notre comportement. Le code éthique d'Umanis va bien au-delà d'une simple suite d'idées abstraites, c'est une formalisation de l'engagement pérenne de la société pour un code de conduite inscrit dans nos pratiques commerciales et à tous les niveaux de la société : Lutte contre la fraude : les actes de fraudes peuvent être classés en trois grandes catégories : le reporting financier frauduleux, le détournement d'actifs et la corruption. Umanis affiche une tolérance zéro pour toute forme de corruption dans notre domaine professionnel

Lutte contre toute forme de pratiques anticoncurrentielles : fixation des prix, dumping, monopole

Respect de la confidentialité : les collaborateurs ayant connaissance d'informations professionnelles confidentielles sont tenus de n'en faire aucun usage, et doivent prendre les mesures raisonnables pour sauvegarder et protéger en toute circonstance les informations de la société

Conflit d'intérêt : chaque collaborateur se doit, envers Umanis, d'agir avec intégrité et bonne foi. Il est essentiel que les salariés ne fassent rien qui puisse être en conflit avec les intérêts d'Umanis ou qui soit susceptible d'être interprété comme tel

Cadeaux d'entreprise et invitations : nos collaborateurs peuvent offrir et recevoir des cadeaux d'entreprise appropriés, dans le strict respect des lois en vigueur et en étroite relation avec leur travail, avec les clients, les fournisseurs, ou les partenaires commerciaux d'Umanis, dans la mesure où ces cadeaux ont une valeur nominale limitée et ne sont pas donnés ou reçus dans l'intention ou la perspective d'influencer la prise de décision commerciale des bénéficiaires

Engagement éthique avec nos fournisseurs : Umanis demande à tous ses partenaires de premier niveau de signer sa charte éthique, afin de s'assurer contractuellement que les personnes qui travaillent pour le compte d'Umanis sans en être salarié respectent ladite charte et se comportent conformément aux principes qui y sont décrits.

Dispositif d'alerte : Umanis a mis en place un dispositif d'alerte pour s'assurer du respect de ses principes d'éthique, basé sur la mise en place d'un comité d'éthique, d'audits de conformité, d'une procédure d'alerte en cas de risque avéré et de sanctions disciplinaires en cas de violation. Le comité éthique : A pour mission de mettre en place les conditions de l'adhésion de nos collaborateurs à la charte éthique au travers de l'écoute et de l'assistance.

Étudie la suspicion de violation de la loi ou des règlements et chartes Umanis et de prendre les mesures adéquates.

Peut mandater le service audit interne pour mener une enquête.

Peut avoir recours à des experts internes, externes, organismes extérieurs ou comité RSE

Vérifie s'il est remédié aux incidences négatives d'une violation avérée, et contrôle l'efficacité des mesures prises.

Permet de demander un conseil relatif à l'application ou au respect de la charte éthique.

Permet de rapporter tout fait présentant des risques majeurs avérés dans les domaines comptables, financiers, bancaires, de lutte contre la corruption, de pratiques anticoncurrentielles, de lutte contre les discriminations, de harcèlement au travail, de santé, d'hygiène et de sécurité au travail, ainsi que de protection de l'environnement et des clients. 52 Déclaration de Performance Extra Financière Umanis Document public Reproduction interdite sans autorisation préalable d'Umanis Les membres du comité d'éthique ont une obligation stricte d'indépendance, d'impartialité, et de confidentialité. La procédure d'alerte et de protection : Toute question relative, ou demande spécifique liée au respect des dispositions légales ou réglementaire, peut être formulée au supérieur hiérarchique, au service des ressources humaines ou au délégué éthique,

Umanis intègre dans son système de management de la qualité et de l'éthique, des procédures permettant l'alerte et le signalement. L'anonymat du lanceur d'alerte peut être, de façon exceptionnelle, préservé, conformément aux directives légales.

La procédure d'alerte, accessible sur site www.umanis.com, est destinée au seul cas où le lanceur d'alerte considère qu'une information vers sa hiérarchie peut présenter des difficultés et ne pas donner lieu au suivi approprié.

Sanctions disciplinaires : Dans le cas de violation avérée, le management procédera avec l'aide des services Umanis associés, à la mise en place de mesures conservatoires et/ou de sanctions disciplinaires. Selon la gravité des faits avérés, la sanction pourra aller d'un simple avertissement à l'exclusion, conformément au règlement intérieur en vigueur.

Le RGPD : Dans le cadre des activités sur les sites internet Umanis.fr, des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement informatisé par Umanis. Pour l'ensemble de ces traitements, Umanis SA est l'entité qui détermine les moyens et les finalités et agit ainsi en qualité de responsable de traitement au sens de la réglementation applicable en matière de données personnelles et notamment du Règlement Général sur la protection des données n° 2016/679 du 27 Avril 2016.

DONNÉES COLLECTEES : tout ou partie des données fournies en remplissant des formulaires de contact, en chargeant en ligne des contenus, en souscrivant à des newsletters, en s'inscrivant à des évènements internes et externes ou en adressant des correspondances, en répondant à des sondages, lors de mesures d'audience, ... UTILISATION DES DONNEES : dans le cadre de la gestion de nos clients, nos prospects, nos fournisseurs et nos partenaires et notamment pour répondre aux demandes et/ou pour envoyer nos newsletters, les invitations aux évènements internes et externes à l'entreprise. PARTAGE DES DONNÉES : sous réserve de ce qui est indiqué dans notre politique de protection des données personnelles ou à moins qu'un consentement préalable ait été obtenu, les données personnelles peuvent être susceptibles d'être communiquées à des prestataires de services situés en Europe et uniquement dans la limite nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leurs sont confiées, et/ou à notre filiale située au Maroc. Les mesures de sécurité mises en place pour UMANIS sont aussi respectées par ses filiales.

Umanis exige de manière stricte de ses prestataires de services que l'utilisation des données personnelles ne soient limitées uniquement pour gérer les services demandés ou fournis par ou pour Umanis. Il est également exigé de ces prestataires de toujours agir en conformité avec les lois applicables en matière de protection de données personnelles et d'accorder une attention particulière à la confidentialité de ces données. STOCKAGE, CONSERVATION SECURISEE, ACCESSIBILITE : stockées dans notre base de données hébergée en France, Umanis a pour objectif de toujours conserver les données personnelles de la manière la plus sûre et la plus sécurisée, et uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie par le traitement. Dans cette perspective, les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour empêcher dans toute la mesure du possible toute altération ou perte des données ou tout accès non autorisé à celles-ci.

Il est toujours possible par son propriétaire, de contacter Umanis pour consulter, demander de corriger, compléter, clarifier, supprimer les données personnelles en possession, par courrier postal, électronique. De même, il est toujours possible de s'opposer à ce que les données identifiées soient utilisées à des fins de prospection commerciale ou communiquées à des tiers, ou de demander la limitation du traitement de ces données.

