Umanis : Résultats des vote de l’AG du 05/09/2018

RESULTATS DES VOTES

A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DE LA SOCIETE UMANIS SA DU 05 SEPTEMBRE 2018

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'AGO :

11

Actionnaires présents, représentés

ou ayant votés par correspondance :

13 179 689 actions sur 18 495 712 actions pour 13.180.119 voix sur 18 959 202 voixNombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'AGE :

11

Actionnaires présents, représentés

ou ayant votés par correspondance :

13 179 689 actions sur 18 495 712 actions pour 13.180.119 voix sur 18 959 202 voix

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 600 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2017, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air

Umanis

Contacts

Umanis Olivier POULIGNY Directeur Général 01 40 89 69 00 jlinck@umanis.com ACTUS finance & communication Mathieu Omnes Relation investisseurs 01 53 67 36 92 momnes@actus.frVivien Ferran Relation presse 01 53 67 36 34 vferran@actus.fr

Nombre de voix exprimées

Résolution n°1

Pour

Composition du conseil d'administration

ContreRésolution n°2

Pour

Annulation 10ème résolution AGM 05/06/2018

Contre

Résolution n°3

Pour

Délégation de compétence au conseil à l'effet d'emettre des options de souscriptions d'achats ou d'actions

ContreRésolution n°4

Pour

Délégation de compétence au conseil à l'effet d'emettre des bons de souscritpion d'actions

ContreRésolution n°5

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales

Pour

13 180 119 13 180 119

Etat adoption

13 180 119

Adoptée

13 180 119

Adoptée

13 180 119 115 804

Adoptée

13 065 732 13 180 119

Adoptée

Adoptée

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 600 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2017, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air

Umanis

Contacts