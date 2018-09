Umanis : confirme ses objectifs pour 2018

13/09/2018 | 18:09

Après son premier semestre, Umanis annonce ce jeudi soir confirmer ses objectifs annuels, c'est-à-dire un chiffre d'affaires consolidé de 215 millions d'euros, soit une croissance annuelle à deux chiffres, un chiffre d'affaires pro forma de 222 millions d'euros (en intégrant les activités de CMS Group au 1er janvier), ainsi qu'une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%.



Sur le premier semestre, le groupe a vu son bénéfice net part du groupe passer de 5,4 millions d'euros pour les six premiers mois de 2017 à 4,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant et le bénéfice opérationnel s'affichent quant à eux respectivement à 9 et 6,9 millions d'euros (contre 7,9 et 7,6 millions d'euros un an plus tôt).



Enfin, le chiffre d'affaires a crû de 4,6% par rapport au premier semestre 2017 à 100,2 millions d'euros.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.