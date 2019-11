Umanis : recrute 600 nouveaux collaborateurs au second semestre 2019

Pour attirer et fidéliser les talents dans un contexte de marché de l'emploi tendu, Umanis met en avant son suivi de parcours avancépermettant une évolution rapide, ainsi qu'un management équilibré entre autonomie et encadrement. Umanis se positionne aussi en tant qu'entreprise apprenante avec une démarche importante de formation et de certificationpermettant cette année à 450 collaborateurs d'être certifiés sur des compétences recherchées comme DevOps, augmentant ainsi leur employabilité.

Manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers du numérique » initié par Syntec Numérique et Social Builder en mai 2019. Une démarche qui incite à élargir les critères de recrutement et à valoriser tous types de parcours professionnels, en misant sur la motivation, l'appétence, la capacité d'adaptation et d'apprentissage des candidates.

Afin de soutenir sa forte croissance et atteindre les objectifs de son plan Expansion 2022 visant à doubler son chiffre d'affaires en 4 ans, Umanis recrute actuellement des Consultants BI et Big Data, des Développeurs Web et Full Stack, des Chefs de Projet AMOA, des Consultants DevOpsainsi que des Experts Cloud, entre autres.

Umanis a également mis en place un programme de mécénat de compétences, permettant à chaque collaborateur d'offrir ses compétences à des associations et ONG une journée dans l'année, voire plus pour les ingénieurs en situation d'intercontrat. Une démarche d'intérêt général qui constitue un élément d'attractivité important pour les collaborateurs, notamment de la jeune génération en quête de sens dans leur travail.

Eve Royer, Directrice des Ressources Humaines d'Umanis déclare : «dans un contexte de croissance exponentielle des projets de transformation numérique dans les entreprises, les ressources humaines représentent un enjeu plus crucial que jamais pour les ESN comme Umanis. C'est pourquoi nous poursuivons nos investissements pour attirer mais surtout fidéliser les meilleurs talents du marché. Nous portons particulièrement notre attention sur le suivi des collaborateurs, leur qualité de vie au travail et leur formation continue. En ce sens, nous avons acquis une toute nouvelle plateformed'e-learningde Talentsoft, afin de rendre la formation accessible à tous.

De plus, nos collaborateurs bénéficient aujourd'hui d'une solution globale de gestion RH, le SIRH Workday. Sur un portail unique, le collaborateur a la possibilité de consulter tout ce qui concerne son parcours chez Umanis. Quant au département RH, il peut suivre au plus près l'ensemble des étapes de la vie du salarié au sein de l'entreprise, et utiliser l'« Employee Relationship Management » pour améliorer le processus de recrutement.

Nous avons également engagé davantage de moyens dans notre service avec la formation des équipes aux nouvelles techniques de recherche de talents, notamment à travers un partenariat avec LinkedIn. »

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en data, digital et solutions métiers. 3000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service pour accélérer la transformation de vos business en exploitant vos données. Plus de 70% de nos prestations sont à engagement, en mode forfaitaire ou en centres de services onshore et nearshore, au plus proche de nos clients. De nombreuses entreprises pour qui l'innovation est stratégique nous font confiance et nous collaborons avec les meilleurs éditeurs. Umanis est le partenaire de toutes les entreprises Data-Driven. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

