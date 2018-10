Umanis : Portzamparc réduit sa cible à 9,2 euros

23/10/2018 | 10:15

Portzamparc maintient son conseil de 'conserver' la valeur Umanis, en baisse de plus de 5% à la Bourse de Paris après la publication hier soir d'un point d'activité trimestriel. Le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes déplore la faiblesse de la croissance et réduit son objectif de cours de 11,6 à 9,2 euros (- 20,7%).



L'ESN a publié un CA de 50,3 millions au titre du 3e trimestre, là où Portzamparc visait 54,1 millions. Une note déplore l'absence de croissance organique sur la période, ainsi que l'abaissement du CA visé par la direction en 2018, qui revient de 215 millions à 205/210 millions, l'anticipation de marge opérationnelle courante revenant de 9/10% à plus de 9%.



'Le management pointe une amélioration du recrutement net en septembre et octobre tout en soulignant que la visibilité sur les départs est limitée, notamment sur les effectifs arrivés récemment dans le groupe', commente Portzamparc, qui ajoute : 'le groupe réalise un travail important sur son attractivité RH qui devrait progressivement payer mais ces tensions vont continuer de peser à court-terme'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.