Données consolidées non auditées

en M€ - Normes IFRS 2018 2017 Variation consolidée Chiffre d'affaires 1er trimestre 56,11 50,1 +12,0% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 51,7 45,6 +13,4% Chiffre d'affaires 1er semestre 107,8 95,7 +12,6%

1 Le 1er trimestre 2018 intègre désormais le chiffre d'affaires des activités de CMS Group (acquises au 30 avril 2018 mais consolidées depuis le 1er janvier 2018 s'agissant d'un fonds de commerce). Il diffère donc de celui déjà publié le 24 avril 2018 (51,2 M€).

A l'issue du 1er semestre 2018, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 107,8 M€, en croissance totale de +12,6%.

Au cours du semestre écoulé, le groupe a bénéficié de l'acquisition, depuis le 30 avril 2018, des activités issues du fonds de commerce de CMS Group qui ont représenté un chiffre d'affaires de 9,3 M€ sur le semestre (consolidées depuis le 1er janvier 2018). Ces activités ont été totalement intégrées au sein du groupe depuis le 1er juillet 2018, conformément au modèle d'intégration rapide souhaité par Umanis. Le groupe a procédé de même avec la société Primlog, qui avait rejoint le groupe au 1er juillet 2017, avant d'être fusionnée dans Umanis SA le 31 décembre 2017.

DES OFFRES EN ADEQUATION AVEC UN MARCHE PORTEUR, MAIS UN CONTEXTE DE RECRUTEMENT DIFFICILE

Après un bon début d'exercice 2018, le groupe a confirmé la bonne orientation de son activité et de ses indicateurs opérationnels, avec un taux d'activité qui demeure solide et une latitude accrue en matière de pricing power.

Dans un marché du digital globalement porteur, les offres centrées Data driven (Transformation digitale, Big Data, Data Science, Intelligence Artificielle, IoT, Bots, GDPR, etc.) répondent parfaitement aux attentes et aux besoins des clients.

En matière de ressources humaines, le recrutement demeure un enjeu majeur du groupe pour poursuivre sa croissance soutenue. A ce titre, les actions en matière de recrutement et de fidélisation des collaborateurs ont été intensifiées pour faire face au contexte particulièrement tendu et compétitif du secteur.

Le groupe demeure confiant quant à l'atteinte de ses objectifs annuels au titre de l'exercice 2018 :

un chiffre d'affaires consolidé de 222 M€, soit une croissance annuelle totale de +16% ;

une marge opérationnelle courante comprise entre 9% et 10%.

Ces objectifs s'entendent hors nouvelle opération de croissance externe.

AGENDA FINANCIER 2018

13 septembre 2018 : Résultats semestriels 2018 (non audités)

Résultats semestriels 2018 (non audités) 22 octobre 2018 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2018 (non audité)

Chiffre d'affaires du 3 trimestre 2018 (non audité) 31 janvier 2019 : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 600 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2017, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 191 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

