Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annonce sa quatrième opération de croissance externe de l'année 2019 à travers l'acquisition, ce jour, de la société Ebiznext, basée à Paris (France).

Créée en 2000, Ebiznext accompagne les grandes entreprises dans leur transformation digitale. Depuis sa création, la société a adopté un positionnement très technologique sur le conseil, la réalisation et l'accompagnement des entreprises dans le digital. Un positionnement couvrant l'ensemble de la chaîne de prestations, de l'idée à sa mise en production, illustré à travers 5 pôles d'expertise : Agile, Data Ingénierie, Data Science, FullStack et DevOps.

Ebiznext compte près de 70 collaborateurs, composés de consultants, d'experts technologiques ou de data scientists.

En 2018, Ebiznext a réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 8 M€, pour une rentabilité proche des standards d'Umanis.

Umanis acquiert ce jour 100% du capital d'Ebiznext auprès des dirigeants fondateurs, qui rejoignent Umanis pour poursuivre le développement de cette offre au sein du groupe, en s'appuyant sur la présence commerciale d'Umanis auprès des grands comptes français.

Cette opération est intégralement financée en numéraire par tirage sur la ligne de crédit de croissance externe.

La société Ebiznext sera consolidée à compter du 1er décembre 2019 dans les comptes d'Umanis.

Laurent Piepszownik, Président d'Umanis, déclare :

« Nous sommes très heureux d'accueillir Ebiznext au sein du groupe Umanis. Leur positionnement orienté technologie et leur approche de précurseur en matière de DevOps vont permettre de renforcer nos équipes en stratégie digitale et data. Ce rapprochement s'inscrit pleinement dans notre plan stratégique Expansion 2022, qui vise notamment à renforcer nos activités sur les méthodes agiles, DevOps / DevSecOps et architectures cloud. »

Hayssam Saleh, président d'Ebiznext, déclare :

« Nous sommes convaincus que la dimension conseil d'un précurseur de la Data Intelligence et de la Data Science tel qu'Umanis associée à l'expertise d'Ebiznext, cabinet spécialisé dans la mise en œuvre des technologies de la Data, du DevOps, et du Cloud, donnera naissance à une proposition de valeur unique sur le marché français pour permettre à nos clients d'accélérer leur transformation et d'améliorer leur compétitivité en tirant parti de la disruption apportée par l'intelligence artificielle et le cloud. »

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

