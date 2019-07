Umanis Sa : ACQUISITION DU CABINET DE CONSEIL NEONN, SPECIALISTE DU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE FINANCIERE DES GROUPES

7,5 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2018

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annonce sa troisième opération de croissance externe depuis le début de l'année 2019 à travers l'acquisition, ce jour, de la société Neonn, basée à Paris (France).

Pure player de l'Enterprise Performance Management (EPM), Neonn est un cabinet de conseil et un intégrateur de solutions applicatives, au service du pilotage de la performance des groupes. Neonn accompagne en particulier la transformation des fonctions Finance et Informatique, sur tout sujet lié à la consolidation, au reporting et aux processus de gestion prévisionnelle (élaboration budgétaire, plan stratégique, reforecast, etc.).

Basée à Paris, mais également présente à Lyon, Lille, Toulouse et Casablanca, la soixantaine de consultants de Neonn accompagne les directions financières des grands comptes issus de tous secteurs.

Umanis acquiert ce jour 60% du capital de Neonn auprès des deux fondateurs, opération intégralement financée en numéraire par tirage sur sa ligne de crédit de croissance externe. Le solde du capital reste détenu par les fondateurs, ces derniers devenant responsables du développement de l'offre EPM au sein d'Umanis.

La société Neonn sera consolidée à compter du 1er août 2019 dans les comptes d'Umanis.

Laurent Piepszownik, Président d'Umanis, déclare :

« Cette acquisition permet de renforcer l'offre d'Umanis en proposant des solutions dédiées au pilotage de la performance des entreprises, notamment auprès des directions financières. »

Vincent Tignon et Ali Hazzaz, respectivement Président et Directeur général de Neonn, déclarent :

« En rejoignant Umanis, nous voyons l'opportunité de développer nos expertises sur un vaste univers de clients et de conjuguer les notoriétés respectives de nos deux sociétés pour accélérer notre croissance sur le marché du pilotage de la performance. De plus, les collaborateurs respectifs d'Umanis et Neonn pourront bénéficier de nouvelles perspectives de carrière. Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans la trajectoire de croissance d'Umanis. »

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

