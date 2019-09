Umanis Sa : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 28 JUIN 2019

Information réglementée Levallois-Perret, le 1er juillet 2019

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 28 JUIN 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par Umanis (Euronext Growth - FR0010949388 - ALUMS) à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 17 051

- Solde en espèces du compte de liquidité : 95 653,70 €

Au cours du 1e semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 45 282 titres 373 838,14 € 473 transactions VENTE 45 280 titres 375 440,47 € 497 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 17 049

Solde en espèces: 94 051,37 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 150 000,00 €

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Umanis_On_Air Umanis

Contacts Umanis

Olivier POULIGNY

Directeur général

01 40 89 69 00

opouligny@umanis.com Umanis

Olivier JOLLY

Directeur financier

01 40 89 69 00

ojolly@umanis.com ACTUS finance & communication

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

01 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

Relation presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60219-cp-bilan-semertiel-contrat-de-liquidite-au-28-06-2019.pdf Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :- Information relative au contrat de liquidité

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews