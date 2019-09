Lors de sa réunion du 10 septembre 2019, le Conseil d'administration d'Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a arrêté les comptes semestriels consolidés 2019 résumés ci-dessous. Le Groupe applique les normes IFRS 15 et IFRS 16, respectivement depuis le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019

Normes IFRS - En M€- Données consolidées non auditées au 30/06 S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 107,5 99,61 EBITDA 8,2 8,8 En % du CA 7,6% 8,8% Résultat opérationnel courant 5,7 9,0 En % du CA 5,3% 9,0% Autres produits et charges opérationnels (0,4) (2,2) Résultat opérationnel 5,3 6,8 Résultat financier (0,9) (0,5) Charge d'impôt (1,1) (1,6) Résultat net part du groupe 3,3 4,7 En % du CA 3,0% 4,7%

1 retraité de l'application de la norme IFRS 15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Au 1er semestre 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 107,5 M€, en progression totale de +8,0%.

La société Contacts Consulting est consolidée depuis le 1er février 2019. L'ESN Oceane Consulting Nord et le cabinet de conseil Neonn, acquisitions réalisées en juillet et qui réalisent chacun en base annuelle environ 7,5 M€ de chiffre d'affaires, seront consolidées au 2nd semestre, respectivement à compter du 1er juillet et 1er août 2019.

Le 1er semestre 2019 s'est déroulé dans un contexte de marché moins favorable qu'en 2018, marqué notamment par un durcissement du climat des affaires dans le secteur Banques - Assurances.

Cet environnement a pénalisé le taux d'activité du groupe au 1er semestre, principalement au niveau du taux d'occupation des ressources situées en Île-de-France. Couplé à l'effet d'inertie au niveau du recrutement, l'effet ciseaux de ces deux phénomènes a pesé directement sur la rentabilité opérationnelle de la société.

L'EBITDA ressort à 8,2 M€ au 1er semestre 2019 (après application de la norme IFRS 16), contre 8,8 M€ un an plus tôt, en repli de -7%. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 7,6% contre 8,8%.

Le résultat opérationnel courant semestriel s'est élevé à 5,7 M€, soit une marge opérationnelle courante de 5,3% contre 9,0% au 1er semestre 2018.

Les autres produits et charges opérationnels se sont limités à -0,4 M€ au 1er semestre 2019, en nette diminution par rapport aux -2,2 M€ de l'an dernier, du fait notamment de la baisse des honoraires et des coûts d'acquisitions non récurrents. Le résultat opérationnel s'élève ainsi à 5,3 M€ au 1er semestre 2019 contre 6,9 M€ l'an dernier.

Les charges financières s'accroissent d'un semestre à l'autre, principalement en raison de l'application de la norme IFRS 16, induisant une charge d'intérêt additionnelle de l'ordre de 0,3 M€.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés de 1,1 M€, contre 1,6 M€ un an plus tôt, le résultat net part du groupe semestriel ressort à 3,3 M€, soit une marge nette de 3,0%.

PERSPECTIVES

Malgré un contexte de marché moins porteur, qui a pesé sur la rentabilité du 1er semestre, Umanis maintient le cap de la croissance, en tirant parti de son statut de leader sur le marché de la Data.

Sur le plan opérationnel, les actions mises en œuvre avant l'été afin de faire remonter le taux d'activité commencent à porter leurs fruits au 3ème trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe ajuste ses objectifs annuels et vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 220 M€ (hors nouvelle opération de croissance externe), et une marge opérationnelle courante comprise entre 6% et 7%.

Parallèlement, le groupe maintient sa volonté de concrétiser de nouvelles acquisitions ciblées dans les prochains mois, toujours sur le positionnement stratégique de la Data et du conseil métier, conformément au plan stratégique Expansion 2022, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 400 M€ à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%. Avec la mise en place d'un crédit croissance externe de 90 M€ en avril 2019, le groupe dispose des marges de manœuvre financières suffisantes pour mener à bien cette ambition.

AGENDA FINANCIER 2019

22 octobre 2019 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2019 (non audité)

: Chiffre d'affaires du 3 trimestre 2019 (non audité) 28 janvier 2020 : Chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Contacts

Umanis

Olivier POULIGNY

Directeur général

01 40 89 69 00

opouligny@umanis.com Umanis

Olivier JOLLY

Directeur financier

01 40 89 69 00

ojolly@umanis.com ACTUS finance & communication

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

01 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

Relation presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60058-umanis_cp_rs-2019_12092019_fr.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews