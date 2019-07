7,5 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN 2018

UNE RENTABILITE NORMATIVE PROCHE DES STANDARDS DU GROUPE

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annonce l'acquisition ce jour de la société Océane Consulting Nord, entreprise de services numériques (ESN) basée à Lille et exerçant son activité dans la région des Hauts-de-France.

Le positionnement métier d'Océane Consulting Nord est parfaitement en phase avec celui d'Umanis, centré sur la Data et la transformation digitale des entreprises, facilitant ainsi l'intégration de la société au sein du groupe. En outre, les deux sociétés disposent de portefeuilles clients parfaitement complémentaires.

Fort d'un effectif de l'ordre de 60 consultants, Oceane Consulting Nord a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires annuel de 7,5 M€, en croissance, assorti d'une rentabilité opérationnelle normative voisine des standards du groupe Umanis.

Ce rapprochement permet à Umanis de doubler son périmètre d'activité dans le nord de la France.

L'acquisition de 100% du capital d'Oceane Consulting Nord est intégralement financée en numéraire, par tirage sur la ligne de crédit de croissance externe conclue en avril dernier auprès d'un pool bancaire d'un montant total de 90 M€.

Oceane Consulting Nord sera consolidée à compter du 1er juillet 2019 dans les comptes d'Umanis.

Cette opération s'inscrit dans le plan stratégique CAP 2019, à travers lequel Umanis s'est fixé un objectif de 300 M€ de chiffres d'affaires au 31 décembre 2019 en base pro forma. Une première opération a d'ores et déjà été réalisée en début d'année avec l'acquisition de la société de conseil Contact Consulting (4,5 M€ de chiffre d'affaires).

AGENDA FINANCIER 2019

23 juillet 2019 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 (non audité) 12 septembre 2019 Résultats semestriels 2019 (non audités) 22 octobre 2019 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 (non audité) 28 janvier 2020 Chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

