CRÉDIT CROISSANCE EXTERNE D'UN MONTANT MAXIMUM DE 90 M€

ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE EURO PP DE 32 M€

Dans le cadre de ses ambitions de développement, matérialisées par le plan stratégique Expansion 2022, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annonce la signature d'un crédit croissance externe d'un montant total 90 M€, dont 55 M€ confirmés et 35 M€ optionnels, auprès de son pool bancaire.

Présenté début avril, à l'occasion de la publication des résultats annuels 2018, le plan stratégique Expansion 2022 met l'accent sur la poursuite du développement du groupe à travers une politique de croissance externe soutenue, tout en réaffirmant le positionnement Data centric du groupe. Alors que plusieurs dossiers d'acquisitions sont aujourd'hui à l'étude, Umanis entend toutefois demeurer extrêmement sélectif vis-à-vis de la qualité des sociétés ciblées, tant au niveau de leur activité, qui doit s'inscrire en phase avec le positionnement stratégique du groupe sur la Data et le conseil métier, qu'au niveau de leurs performances financières.

A travers Expansion 2022, Umanis ambitionne de franchir un nouveau pallier en termes de taille en visant un chiffre d'affaires de 400 M€ à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%.

Le pool bancaire est constitué de Banque Palatine, agissant en tant que coordinateur et arrangeur mandaté, BNP Paribas, Caisse d'Epargne Ile-de-France (arrangeurs mandatés), Société Générale, LCL, BRED et Crédit du Nord.

Parallèlement, Umanis annonce le succès d'un placement privé obligataire de type Euro PP d'un montant de 32 M€. Cette levée de fonds est constituée d'une tranche obligataire, de maturité 7 ans et remboursable in fine à son échéance en avril 2026.

Le produit de cette émission obligataire Euro PP sera consacré au remboursement de la dette financière senior du groupe. Elle permet à Umanis de renforcer sa structure bilancielle, d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang.

Société Générale a agi en tant qu'arrangeur de cette émission obligataire de type Euro PP.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

Contacts

Umanis

Olivier POULIGNY

Directeur général

01 40 89 69 00

opouligny@umanis.com Umanis

Olivier JOLLY

Directeur financier

01 40 89 69 00

ojolly@umanis.com ACTUS finance & communication

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

01 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

Relation presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57938-umanis_cp_financements_15042019_fr.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews