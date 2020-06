Umicore : Bank of America passe à 'achat'

08/06/2020 | 15:31

Bank of America Global Research remonte sa recommandation sur Umicore à 'achat', compte tenu du potentiel de hausse de 30% par rapport à son objectif de cours relevé de 37 à 55 euros, le broker pointant son activité de cathodes pour véhicules électriques.



Il met en avant les plans de soutien récents au secteur automobile en Chine, en France et en Allemagne, qui 'encouragent de façon structurelle l'adoption des véhicules électriques', ce dont Umicore est d'après lui un 'bénéficiaire clé' avec plus de 35% des profits exposés.



'L'action se traite sur un ratio de 13 fois l'EBITDA attendu pour 2021 (soit une prime de 5% sur la moyenne de l'année dernière), ce qui selon nous ne reflète pas le potentiel d'accélération future des résultats', ajoute le broker.



