Communiqué de presse 2 décembre 2019 - 08:00 CET

Umicore finalise l'acquisition d'activités de raffinage de cobalt et de précurseurs pour cathodes en Finlande

Umicore a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition des activités de raffinage de cobalt et de précurseurs pour cathodes de Freeport Cobalt à Kokkola, en Finlande, pour un montant $ 203 millions, à dette et trésorerie nulles (y compris environ $ 50 millions de fonds de roulement nets). Toutes les autorisations réglementaires relatives à la transaction ont été obtenues.

Il est prévu que l'acquisition apporte une contribution positive au résultat dès 2020 et soit créatrice de valeur dès 2021, après l'achèvement du processus d'intégration et une réduction du fonds de roulement net grâ ce à des synergies au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en scie nce des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés

la mobilité propre et au recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d'Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé au premier semestre 2019 des revenus (hors métaux) de € 1,6 milliards (chiffre d'affaires de € 7,6 milliards) et emploie actuellement quelque 10 700 personnes.