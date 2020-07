CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE.

Communiqué de presse

Information réglementée-Information privilégiée 15 juin 2020-18h00 CEST

Umicore lance une émission d'obligations convertibles à échéance 2025, d'un montant de €500 millions

Umicore (la « Société ») annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'obligations convertibles non garantieset de rang non subordonnées (les « Obligations »), à échéance 2025, dans le cadre du capital autorisé, pour un montant nominal agrégé de€500 millions.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et pour financer le développement stratégique d'Umicore dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage. Cette offrerenforcera et diversifiera la structure de financement d'Umicore, en complétant les €1,1 milliard de dettes de placements privés à moyen et long terme à taux fixe émises au cours de ces dernières années.

Les Obligations seront émises à une valeur nominale de€100.000 par Obligation en principal, et multiples entiers de ce montant.

Les Obligations seront émises au pair, et à moins qu'elles n'aient été préalablement converties, remboursées ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à 100% de leur valeur nominale le 23 juin 2025.

Les Obligations ne porteront pas intérêt. Les Obligations seront convertibles, conformément et sous réserve des termes et conditions des Obligations, en actions ordinaires de la Société cotées sur Euronext Brussels. Le prix de conversion initial fera apparaître une prime comprise entre 27,5% et 37,5% par rapport au Prix de

Référence. Le Prix de Référence correspond au prix de placement d'une action dansle Placement Accéléré

Concommittant (comme défini ci-dessous).

Les conditions définitives des Obligations seront annoncées dans un communiqué de presse publié dès laclôture du livre d'ordres.

Le règlement de l'offre aura lieu le ou vers le 23 juin 2020 (la « Date de Règlement-Livraison »).

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, à leur montant principalà tout moment à partir du 14 juillet 2023, si la valeur de parité d'une Obligation sur une période spécifiée est supérieure ou égale à €130.000, tel que décrit dans les termes et conditions des Obligations.

Les Obligations seront offertes uniquement à des investisseurs institutionnels dans certaines juridictions, situés en dehors des Etats-Unisd'Amérique, par le biais d'un placement privé.

La Société s'engagera (sous réserve de certaines exceptions usuelles) à ne pas émettre ou céder des actions ordinaires, des obligations convertibles ou d'autres titres apparentés durant une période de 90 joursaprès la

Date de Règlement-Livraison.

Une demande sera faite pour que les Obligations soient admises à la négociation sur le segment Open Market (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort au plus tard trente jours après la Date de Règlement-Livraison.

Le Coordinateur Global et Teneur du Livre ainformé la Société qu'ilpourrait organiser un placement simultané (le « Placement Accéléré Concommittant») d'actionsexistantes en vente à découvert pour le compte des investisseurs des Obligations afin de couvrir lerisque de marché d'un investissement dans les Obligations,à un prix de placement qui sera déterminé sur la base d'un placement privé accéléré. La Société ne percevra aucun produit du Placement Accéléré Concommittant. Il est prévu que le Prix de Référence pour les Obligations soit égal au prix de placement du Placement Accéléré Concommittant.

Le Groupe Bruxelles Lambert, l'actionnaire le plus grand d'Umicore, a fait part de son intention de participerau Placement Accéléré Concommittant.

La Société a l'intention de convoquer une assemblée générale des actionnaires, qui doit se tenir au plus tardle 30 avril 2021 (la « Date Butoir »), afin d'obtenir l'approbation des actionnaires concernant des provisionsincluses dans les termes et conditions des Obligations, qui entraient en vigueur lors d'un changement decontrôle (les « Résolutions liées au Changement de Contrôle »). Si les Résolutions liées au Changement de Contrôle ne sont pas (i) dûment approuvées à la Date Butoir ou (ii) dûment déposées auprès greffier du tribunal des entreprises compétent au plus tard 15 jours après la Date Butoir, la Société s'engage à racheter toutes(et non certaines) les Obligations, pour un montant correspondant au plus élevé des montants suivants : (i) 102% du montant en principal des Obligations, et (ii) 102% de la Juste Valeur de Marché (telle que définie dans les termes et conditions des Obligations).

J.P. Morgan Securities plc intervient en tant que Coordinateur Global et Teneur du Livre.

Pour tout complément d'information

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com Media Relations Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence.

Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinésà la mobilité propre et au recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur

l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d'Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde

afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2019 des revenus (hors métaux) de€3,4 milliards (chiffre d'affaires de€17,5 milliards) et employait, en date du 31 décembre 2019, quelque 11.152 personnes.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE.

