Umicore : placement d'obligations pour un montant de 500 ME

16/06/2020 | 08:00

Umicore annonce aujourd'hui le placement d'obligations convertibles non garanties et de rang non subordonnées à échéance 2025, dans le cadre du capital autorisé, pour un montant nominal agrégé de 500 millions d'euros.



' Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société et pour financer le développement stratégique d'Umicore dans les matériaux de mobilité propre et dans le recyclage ' indique le groupe.



Les Obligations seront émises au pair, et à moins qu'elles n'aient été préalablement converties, remboursées ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à 100% de leur valeur nominale le 23 juin 2025.



