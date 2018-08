Umicore : - Déclaration de transparence par Norges Bank

Conformément à l'article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes Norges Bank a informé la FSMA et Umicore le 8 août 2018 qu'au 7 août 2018, elle a franchi le seuil réglementaire de 3% en détenant 3,11% des actions et des droits de vote de la société Umicore.

Notification le 8 août 2018 :

Motif de la notification : Acquisition ou cession d'instruments financiers assimilés à des titres avec droits de vote

Notification par : Norges Bank

Personne(s) tenue(s) à la notification : Norges Bank - Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Date de dépassement de seuil : 7 août 2018

Seuil des droits de vote directs franchi à la hausse: 3%

Dénominateur : 246.400.000

Détails de la notification :



Détenteurs de droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote

# droits de vote liés aux titres

% droits de vote liés aux titres Norges Bank 6.451.832 7.663.845 3.11% TOTAL 7.663.845 3.11%

Chaîne de contrôle : Norges Bank est la banque centrale de Norvège. Dans le cadre de ses activités de banque centrale, Norges Bank gère les réserves de change et est responsable de la gestion du fond de pension du gouvernement norvégien (Norwegian Government Pension Fund Global - GPFG). La responsabilité formelle de la gestion du GPFG est sous l'égide du Ministère des Finances mais est déléguée à Norges Bank. Tous les investissements sont réalisés par Norges Bank en tant que donneur d'ordre et l'ensemble des participations est enregistré au nom de Norges Bank.





Ce communiqué est disponible sur le site internet d'Umicore. La déclaration est disponible ici.

Pour tout complément d'information

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

