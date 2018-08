Umicore : - Le paiement de l'acompte sur dividende aura lieu le 28 août

Comme annoncé, le 31 juillet dernier, le Conseil d'Administration a approuvé le paiement d'un acompte sur dividende brut de € 0,35 par action (ISIN BE0974320526) - soit la moitié du dividende payé au titre de l'exercice 2017. Ceci correspond à un dividende net de précompte mobilier de € 0,245.

L'acompte sur dividende sera payé à partir du mardi 28 août 2018.

L'action sera cotée ex-coupon à partir du vendredi 24 août 2018. La date d'enregistrement est le lundi 27 août 2018.

Le System Paying Agent retenu pour le paiement de l'acompte sur dividende 2018 est :

KBC Bank

Avenue du Port, 2

1080 Bruxelles

De plus amples informations sont disponibles sur

http://www.umicore.com/en/investors/share-information/dividend-information/

Pour tout complément d'information

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

