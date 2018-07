Umicore : - Résultats semestriels 2018

Faits marquants Les revenus et l'EBIT récurrent ont augmenté considérablement par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement sous l'effet de la hausse de la demande des matériaux cathodiques d'Umicore utilisés dans les batteries rechargeables destinées aux applications automobiles. Revenus de € 1.7 milliards (+16% ou +23% hors activités non-continuées) EBITDA récurrent de € 364 millions (+23% ou +26% hors activités non-continuées) EBIT récurrent de € 261 millions (+28% ou +34% hors activités non-continuées) ROCE de 16.6% (contre 15.9% au premier semestre 2017) Résultat net récurrent (part du Groupe) de € 163 millions (+22% ou +28% hors activités non-continuées) Bénéfice par action récurrent de € 0.69 (+12%) Dette nette à € 429 millions correspondant à un ratio d'endettement de 14.1% Les investissements de croissance d'Umicore avancent comme prévu, avec des dépenses d'investissement s'élevant à € 198 millions au premier semestre. Ces dépenses d'investissement devraient croître au cours du deuxième semestre. Chez Rechargeable Battery Materials, une capacité supplémentaire a été mise en service sur les sites existants en Asie et la production monte en puissance. Les préparatifs sont en cours pour les nouvelles usines (« greenfield ») de production de matériaux cathodiques en Chine et en Europe. Catalysis a commencé l'intégration des activités de Haldor Topsoe dans les catalyseurs diesel poids lourds et stationnaires, acquises fin 2017. Le 8 février, Umicore a levé de nouveaux fonds propres pour un montant de € 892 millions en émettant 10 % de nouvelles actions ordinaires selon un processus « Accelerated bookbuilding » (constitution accélérée de livre d'ordres). Les recettes servent à financer les investissements de croissance organique d'Umicore, en particulier dans les matériaux cathodiques, et à garantir une plus grande flexibilité pour poursuivre des acquisitions et de conclure des partenariats potentiels qui renforceraient davantage l'offre d'Umicore en matériaux destinés à la mobilité propre et en recyclage. Un dividende intérimaire de € 0.35 par action sera mis en paiement en août. Ce montant correspond à la moitié du dividende annuel payé pour l'exercice 2017, conformément à la politique en matière de dividende. Perspectives Comme indiqué précédemment, Umicore prévoit que l'EBIT récurrent soit de l'ordre de € 510 million à € 550 million pour l'année 2018 si les conditions actuelles du marché et la situation macro-économique continuent à prévaloir. Alors que les trois business groups contribueront à la croissance des revenus et des bénéfices de cette année, la grande majorité de la croissance proviendra de Energy & Surface Technologies. Remarque : Sauf mention contraire, toutes les comparaisons portent sur le premier semestre de 2017 et tous les indicateurs clés du Groupe incluent les activités non-continuées. Building Products a contribué aux indicateurs clés des activités non-continuées jusqu'à la fin septembre 2017. Il n'y a pas d'activités non-continuées à partir de début 2018.

