Under Armour : Jefferies, optimiste, reste à l'achat

25/11/2019 | 14:27

L'analyste Jefferies confirme ce lundi sa recommandation 'achat' sur le titre Under Armour, convaincu que la marque d'articles de sports a un bel avenir devant elle, après une réunion avec la direction du groupe.



'[Nous pensons qu'Under Armour] est bien positionnée pour une solide croissance mondiale et l'élargissement de ses marges, grâce à une meilleure orientation stratégique, une meilleure discipline opérationnelle, une feuille de route produit convaincante et une équipe mobilisée. Nous continuons de considérer Under Armour comme une marque mondiale puissante qui profitera bientôt des avantages de sa transformation pluriannuelle et récompensera les investisseurs', estime le broker.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 22 dollars.





