UNDER ARMOUR : accroit l'ampleur de son plan de restructuration

Under Armour a relevé de 110/130 à 190/210 millions de dollars le montant des charges qu'il va passer dans ses comptes cette année au titre de son plan de restructuration. Sur le premier semestre de l'exercice, le groupe a déjà passé 130 millions de dollars à ce titre. Au deuxième trimestre, Under Armour a creusé sa perte nette à 95,5 millions de dollars ou -21 cents par action. En données ajustées, sa perte par action ressort à 8 cents. Les ventes de l'équipementier ont augmenté de 8% à 1,174 milliard de dollars.Le consensus Zacks était de -8 cents par action et 1,15 milliard de dollars de ventes.