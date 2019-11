UNDER ARMOUR : attendu en baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Under Armour est attendu en forte baisse à l’approche de l’ouverture de Wall Street. L’équipementier sportif a annoncé faire l’objet d’une enquête sur ses pratiques comptables aux Etats-Unis, et a par ailleurs averti sur son chiffre d’affaires pour 2019. Il s’attend désormais à une croissance de 2% contre une précédente fourchette de 3% à 4%. Quant bénéfice par action annuel, il devrait se situer dans la partie supérieur de ses prévisions antérieures, soit entre 33 cents et 34 cents.Under Armour a également dévoilé ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice.Sur les trois derniers mois, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 23 cents contre 17 cents un an plus tôt, ce qui est supérieur aux attentes (18 cents). Les revenus ont eux baissé de 1% à 1,4 milliard de dollars, en ligne avec les estimations.