UNDER ARMOUR : rate le consensus et se montre pessimiste pour 2020

Under Harmour a publié une perte nette de 15,3 millions de dollars au quatrième trimestre de son exercice 2019, soit - 3 cents par action (consensus FactSet à 10 centimes), contre 4,22 millions de dollars, ou 1 cent par action, à la même période l'année précédente. Le bénéfice opérationnel revient dans le vert à 74,07 millions de dollars. Le chiffre d'affaires progresse de 3,7% à 1,441 milliard de dollars, alors que le consensus attendait 1,46 milliard de dollars.Pour 2020, le groupe vestimentaire devrait voir ses ventes amputées de 50 à 60 millions de dollars en raison de l'épidémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires est attendu en repli de 0% à 5%, et le revenu opérationnel dans une fourchette de 105 à 125 millions de dollars. Enfin, le bénéfice par action devrait être compris entre 10 et 13 centimes, alors que le consensus FactSet tablait sur 46 centimes.