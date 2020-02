Under Armour : affiche des pertes au quatrième trimestre 2019

11/02/2020 | 16:43

Under Armour annonce ce mardi une perte au quatrième trimestre, citant des 'problèmes de demande'.



La société basée à Baltimore, dans le Maryland, qui fabrique des vêtements et des chaussures de sport, a ainsi déclaré que sa perte nette avait atteint 15 millions de dollars au cours du dernier trimestre, contre un bénéfice de 4,2 millions de dollars pour la même période il y a un an.



Le chiffre d'affaires a pourtant augmenté de 4%, à 1,4 milliard de dollars, tandis que la marge brute a augmenté de 230 points de base à 47,35%.



