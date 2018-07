Under Armour : chiffre d'affaires en hausse de 8%

26/07/2018 | 15:39

La marque d'articles de sport Under Armour a fait état ce jeudi d'une hausse de 8% de son chiffre d'affaires réalisé au titre du deuxième trimestre de l'exercice, porté à 1,2 milliard de dollars.



C'est à l'international que la croissance est la plus forte : la marque a vu son chiffre d'affaires augmenter de 28% en dehors de l'Amérique du nord, à 302 millions de dollars. Sur le marché local, elle est stable (+2%, 843 millions).



Le résultat net du groupe est une perte de 96 millions. En excluant l'impact du plan de restructuration en cours, elle s'élève à 34 millions de dollars.



Conséquence, la perte par action (en données ajustées) trimestrielle s'élève à 8 cents.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.