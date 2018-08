Under Armour : l'ancien CEO de PMICO rejoint le conseil

06/08/2018 | 15:49

La chaine de vêtements Under Armour annonce l'arrivée de Mohamed A. El-Erian, l'ancien directeur général et co-directeur des investissements de PIMCO, au sein de son conseil d'administration à partir du 1er octobre prochain.



Après avoir dirigé PIMCO (Pacific Investment Management Company) de 2007 à 2014, Mohamed A. El-Erian est actuellement conseiller économique en chef d'Allianz, la maison-mère de ce fonds obligataire, ainsi que contributeur au Financial Times.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.