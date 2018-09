Under Armour : resserre en hausse ses fourchettes cibles

20/09/2018 | 14:05

Under Armour annonce un resserrement en hausse de ses fourchettes cibles annuelles, visant désormais un BPA ajusté entre 16 et 19 cents et un profit opérationnel ajusté entre 140 et 160 millions de dollars, contre des bornes basses précédentes à 14 cents et 130 millions.



La chaine de vêtements de Baltimore explique qu'elle a révisé ses charges de restructuration prévues pour 2018, en raison de dépenses liées à une réduction de 3% de ses effectifs globaux d'ici la fin de mars 2019.



'Ceci nous aidera à simplifier l'organisation pour des prises de mesures plus rapides et plus intelligentes, ainsi que pour des efficiences de coûts supplémentaires', explique le directeur financier David Bergman.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.