Under Armour : revoit ses prévisions pour 2019

30/07/2019 | 13:53

La marque d'articles de sport Under Armour a fait état ce mardi d'une hausse de 1% de son chiffre d'affaires réalisé au titre du deuxième trimestre de l'exercice, porté à 1,2 milliard de dollars.



La hausse se monte à +3% à taux de change constants.



C'est à l'international que la croissance est la plus forte : la marque a vu son chiffre d'affaires augmenter de 12% en dehors de l'Amérique du nord, à 339 millions de dollars. Sur le marché local, la marque recule (-3%%, 816 millions).



Le résultat net du groupe est une perte de 17 millions, soit 4 cents par action.



S'agissant de ses prévisions 2019, le groupe anticipe désormais un résultat opérationnel compris entre 230 et 253 millions de dollars, contre une fourchette 220-230 millions jusqu'à présent. Il table toujours sur des revenus annuels en hausse de 3 à 4%.





