16/03/2020 | 12:47

Le fournisseur d'articles de sport Under Armour annonce la fermeture de l'ensemble de ses magasins en Amérique du Nord à partir de ce lundi, et ce jusqu'au 28 mars, période durant laquelle tous ses employés seront payés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.