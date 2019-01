UNW : valeur immobilière privilégiée d'Invest Securities

02/01/2019 | 13:16

Dans une note sur l'immobilier, Invest Securities se dit conforté dans ses recommandations et privilégier pour 2019 deux foncières, à savoir Unibail-Rodamco-Westfield (UNW) et Icade, avec des objectifs de cours respectifs de 206 et 82 euros.



'Elles offrent toutes deux des perspectives de croissance satisfaisantes et une visibilité forte quant à la croissance d'un dividende procurant déjà un rendement élevé', estime l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études souligne que dans une économie mondiale aux perspectives longues assombries, la perspective de remontée des taux d'intérêt, qui avait pénalisé ses recommandations 2018, est plus éloignée qu'il y a un an.



