Unibail-RW : Invest Securities demeure confiant

19/07/2019 | 10:17

Le bureau d'études parisien Invest Securities confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action de la foncière Unibail-Rodamco-Westfield malgré des déconvenues à La Défense. L'objectif de cours reste fixé à 185 euros.



'La livraison de la tour Sisters (710 millions d'euros d'investissement à La Défense), initialement prévue au 2ème semestre 2023, pourrait finalement intervenir en 2025. D'autre part, l'ensemble Galilée-Michelet (32 000m2 de bureaux à la Défense), aujourd'hui vide, devrait être rénové et non pas remplacé par le projet Oasis (130 000m2)', soulignent les spécialistes.



Cependant, 'la création de valeur sur les projets Trinity et Sisters devrait rester conséquente', estime Invest Securities, qui la chiffre aux environs de 650 millions d'euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

