Unibail-RW : Invest Securities reste à 'achat'

17/06/2019 | 09:32

Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 185 euros sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW), pointant la confiance affichée par la foncière en matière d'activité locative 'qui contraste avec les inquiétudes du marché'.



Le bureau d'études souligne que lors de ses journées investisseurs, le management du groupe d'immobilier commercial a présenté des simulations qui confirment implicitement le maintien (au pire) du dividende en 2020.



'La création de valeur sur le portefeuille de projets engagés ou contrôlés (+35,6%) est en ligne avec la croissance espérée du dividende de +5% à +7% au terme du plan de cessions', ajoute l'analyste en charge du dossier.



