Unibail-RW : Oddo BHF remonte sa cible, reste à l'achat

15/06/2020 | 09:55

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre du groupe Unibail-Rodamco-Westfield, appréciant 'un potentiel lié à une valorisation historiquement basse'.



'Nous estimons qu'URW devrait être une des principales foncières de commerce à bénéficier des annonces d'hier soir du président de la République Française. Le secteur Food & beverage représente 15% des loyers chez URW et la réouverture des espaces intérieurs des restaurants (avec maintien d'une distanciation minimale entre les tables) va permettre à ses centres commerciaux en Ile de France à regagner davantage en attractivité par leur capacité retrouvée à accueillir les consommateurs à l'heure du déjeuner par exemple', indique le broker, dont la cible passe ainsi de 69 à 75 euros.



Oddo BHF reste, par ailleurs, à l'achat sur la valeur. Logique : la nouvelle cible laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +31%.



