Unibail-RW : une valeur à vendre, selon Credit suisse

26/07/2019 | 11:29

Dans une note consacrée aux foncières spécialisées dans l'immobilier commercial, Credit suisse est passé à la vente ('sous-performance') sur l'action Unibail-Rodamco-Westfield, contre une précédente position neutre. L'objectif de cours dégringole de 45% à 122 euros.



A en croire les spécialistes, les perspectives des distributeurs européens sont plus difficiles alors que les consommateurs sont toujours plus nombreux à opter pour un autre canal de distribution, notamment les ventes en ligne. Ce qui, selon les analystes, devrait peser sur les marges des foncières de centres commerciaux ainsi que sur leur capacité à augmenter les loyers.



'Les capacités excédentaires de surfaces commerciales aux Etats-Unis et au Royaume-Uni devraient limiter le potentiel de hausse d'Unibail-Rodamco-Westfield', ajoute une note.





